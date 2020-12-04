Азербайджан и Армения обменялись списками пленных

04 декабря 2020, 18:30

Информацию о военнопленных передали в Международный комитет Красного Креста армянская и азербайджанская сторона, ведется уточнение данных.

Как писал "Кавказский узел", данные родных и распространенные в интернете видео свидетельствуют о 60 солдатах и около 40 мирных жителях, находящихся в азербайджанском плену, сообщил 2 декабря омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. Россия не зафиксировала намеренного затягивания обмена военнопленными и телами погибших, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Армянская и азербайджанская стороны обменялись списками военнопленных после обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Они направлены в Международный комитет Красного Креста, сообщил сегодня со ссылкой на офис вице-премьера Армении Тиграна Авиняна "Интерфакс".

Списки подготовлены для последующего возвращения обеими странами военнопленных на родину. "В настоящее время идет процесс окончательной сверки списков", - сообщил сегодня " Sputnik Армения". Информации о том, сколько человек включено в подготовленные Ереваном и Баку списки, в сообщении не приводится.

По неофициальным данным, в азербайджанском плену могут быть до 150 армянских военнослужащих, но Азербайджан подтвердил наличие только девяти военнопленных, указала ранее "Кавказском узлу" член парламентской комиссии по правам человека, депутат от оппозиционной фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян. Пленные могут быть в числе солдат, которые числятся пропавшими без вести. Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи к 27 ноября составил список из 586 фамилий пропавших военнослужащих. Европейский суд по правам человека обязал Азербайджан предоставить данные о 19 пленных военных мирных жителях. Аналогичное решение было принято судом в отношении 13 армянских военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену.

Полномасштабные боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 10 ноября. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".