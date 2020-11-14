Оппозиционер Ванецян заподозрен в подготовке убийства Пашиняна

14 ноября 2020, 17:50

Бывший глава спецслужб, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян задержан по делу о попытке узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили адвокаты Ванецяна, назвав это политическим преследованием.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 ноября лидеры четырех партий и еще восемь оппозиционеров были заподозрены в организации митинга во время военного положения и разглашении государственной тайны. В числе подозреваемых по обеим статьям оказался и глава партии "Отечество" Артур Ванецян, который после "бархатной революции" 2018 года был назначен главой Службы нацбезопасности Армении, однако в сентябре 2019 года был отправлен в отставку из-за разногласий с премьер-министром Николом Пашиняном.

Все 12 подозреваемых являются сторонниками 17 оппозиционных сил, которые создали Комитет спасения после подписания мирного соглашения с Азербайджаном и добиваются отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Организованные ими 11 и 12 ноября митинги сопровождались массовыми задержаниями. Полиция не стала мешать проведению митинга 13 ноября, однако оппозиция пожаловалась на давление со стороны следствия.

Ванецян был вызван в следственный департамент СНБ, где и был задержан, сообщили сегодня его адвокаты Лусине Саакян и Ерванд Варосян.

По словам Саакян, сегодня силовики попытались провести обыск в доме Ванецяна и его родителей, но выяснилось, что в разрешении указан не тот адрес. Кроме того, силовики пришли с обыском в офис фонда "Родина". Адвокаты квалифицировали это как "позорное преследование" со стороны властей, передал "Sputnik-Армения".

Ванецяна задержали по статьям о причастности к незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывных устройств, подготовке к убийству политического деятеля и подготовке к узурпации государственной власти, указала Лусине Саакян. "Полет мысли властей, способных к «творчеству» по замалчиванию политических оппонентов только внутри государства, породил обвинение в подготовке к узурпации госвласти и убийства Никола Пашиняна. Комментировать это в правовой плоскости каким-либо образом невозможно", - процитировали Саакян "Новости Армении".

Цель оппозиции - сорвать реализацию мирного соглашения, в соответствии с которым Азербайджан оставляет за собой территории Нагорного Карабаха, занятые в ходе военных действий, и возвращает территории пяти прилегающих к Карабаху районов - так называемый "Пояс безопасности". Текст соглашения опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Подробнее об обострении конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Кроме того, "Кавказский узел" собрал хронику боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?"