Дело Рамазана Молова возвращено в Баксанский суд из-за нарушений

12 ноября 2020, 22:30

Апелляционный суд вернул дело жителя Кабардино-Балкарии Рамазана Молова, осужденного за нанесение травм полицейскому во время акции протеста близ Кенделена, в суд первой инстанции для устранения нарушений. Протокол заседаний оформлен ненадлежащим образом, что делает дальнейшее рассмотрение жалобы на приговор Молова невозможным, пояснила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 19 августа суд назначил два года колонии жителю Кабардино-Балкарии Рамазану Молову, признав его виновным в нанесении травм сотруднику правоохранительных органов Андзору Черкесову во время акции протеста близ Кенделена в 2018 году. Судья постарался опровергнуть все доводы защиты в пользу Молова, заявила адвокат. Приговор Молову чрезмерно суров, отметили правозащитник Заур Шокуев и общественный деятель Аслан Бешто.

Согласно версии обвинения, Молов участвовал в несанкционированном шествии у села Заюково. Молов направился к своей автомашине с целью скрыться от силовиков, сел в нее и завел двигатель, а сотрудник полиции Черкесов открыл водительскую дверь, потребовал от Молова заглушить двигатель и выйти, следует из материалов дела. В обвинительном заключении указано, что Молов вместо этого включил заднюю передачу и стал двигаться назад, сбив с ног Черкесова, в результате чего левая нога потерпевшего оказалась зажатой между дверью машины и поверхностью земли. В результате обвиняемый причинил Черкесову "телесные повреждения в виде внутрисуставного компрессионного перелома левой ноги, квалифицирующегося как причинение тяжкого вреда здоровью", говорится в документе.

На сегодняшнем заседании Верховный суд Кабардино-Балкарии рассмотрел апелляционную жалобу на приговор по делу Рамазана Молова. Родственников обвиняемого и активистов за небольшим исключением на процесс не допустили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. В начале заседания председательствующий судья Мухамед Ташуев зачитал апелляционную жалобу адвоката Молова Бэллы Даутоковой, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

В жалобе защита указала на несоответствие решения суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела, также на нарушение права на защиту Молова, которое суд допустил, изменив формулировку обвинения, следует из текста документа.

В обвинительном заключении действия обвиняемого были описаны следующим образом: Молов […] «умышленно осознавая общественную опасность своих действий […] стал осуществлять движение на автомашине назад, сбив при этом с ног открытой водительской дверью заместителя командира […]». Адвокат отметила в жалобе, что из данной формулировки обвинения следует, что прямой умысел обвиняемого был направлен только на движение машины назад, а не на причинение вреда силовику. Фраза - «сбив при этом с ног открытой водительской дверью заместителя командира» - свидетельствует об отсутствии у обвиняемого прямого умысла на нанесение травм силовику, говорится в апелляции.

Обвинение же по статье 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти при исполнении им служебных обязанностей") предусматривает наличие только прямого умысла, подчеркивается в жалобе. В приговоре суд первой инстанции, по мнению защитника Молова, откорректировал формулировку обвинения, указав, что «Молов, находясь за рулем машины, игнорируя законное требование представителя власти […] стал осуществлять движение назад, умышленно сбив при этом последнего с ног открытой водительской дверью», заявила адвокат

«Суд может изменить формулировку обвинения, если оно не ухудшает положение подсудимого. Молову не предъявлялось обвинение в умышленном причинении вреда здоровью, он не защищался от подобного обвинения. Таким образом, его право на защиту было нарушено», - говорилось в жалобе адвоката.

Рамазан Молов и его адвокат утверждают, что вся ситуация с машиной вымышлена, а Черкесов мог получить травму при других обстоятельствах. Невиновность обвиняемого подтверждается выводами судмедэкспертов, согласно которым травма была получена полицейским "в ходе массовой драки", у силовика был выявлен компрессионный перелом ноги, "повреждение причинено твердым тупым предметом с ограниченной площадью воздействия при ударе таковым", – ранее процитировала адвокат выводы экспертов.

Бэлла Даутокова в зале суда поддержала свою жалобу, а также заявила, что данный аргумент в пользу отмены приговора не единственный. В ходе судебного процесса в Баксанском суде, по ее мнению, были допущены и другие нарушения. В частности, суд отказал в ходатайстве об истребовании медицинской карты потерпевшего, где он указывал другие обстоятельства получения им травмы. Кроме того, показания потерпевшего и свидетелей противоречили друг другу, пояснила защитник.

Одной из основных причин, из-за которой следует отменить решение суда первой инстанции, адвокат назвала ненадлежащее оформление протокола судебного заседания Баксанского районного суда: из трех секретарей, которые поочередно вели протокол по делу Молова, документ подписала только одна.

«Отсутствие в уголовном деле протокола судебного заседания, отвечающего требованиям УПК, является существенным нарушением УПК, которое не может быть устранено в суде апелляционной инстанции», - указывалось в жалобе.

После совещания суд апелляционной инстанции вынес постановление о возврате уголовного дела Молова в Баксанский районный суд для устранения препятствий его рассмотрения судом, передал корреспондент «Кавказского узла».

«Предполагается, что после того, как суд устранит препятствия, дело будет вновь передано в Верховный суд для рассмотрения по существу», - пояснила Даутокова. По ее словам, факт того, что протокол судебного заседания не был оформлен в установленном порядке, делает его недействительным, поэтому ссылаться на такой протокол в ходе рассмотрения апелляционной жалобы по закону нельзя.

Рамазан Молов в настоящее время находится дома, не работает, занимается домашним хозяйством. Его мать и сестра работают. По словам матери Молова, семья надеется на оправдательный приговор.

Напомним, что 19 сентября 2018 года жители балкарского села Кенделен остановили шествие в память о 310-летии Канжальской битвы, что привело к стычкам активистов с силовиками. Не менее 45 человек были госпитализированы, еще 120 – задержаны, сообщили активисты. После инцидента условные сроки получили не менее шести человек, еще один был приговорен к реальному лишению свободы, говорится материале "Кавказского узла" "Кенделен: горы предубеждений или кризис управления".