Дорога на Варденис востребована карабахцами перед передачей ее Азербайджану

11 ноября 2020, 23:31

Жители Нагорного Карабаха стремятся выехать в Армению по дороге через Карвачар (Кельбаджар), которая закроется 15 ноября по соглашению о передаче Азербайджану Кельбаджарского района. Рейсовые автобусы из Степанакерта в Ереван больше не ездят, выехать и вывезти вещи можно только на частных машинах.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Минобороны России приступило к развертыванию там миротворческого контингента.

Согласно договоренности Алиева-Пашиняна-Путина, Армения до 15 ноября возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря – Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 километров), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией, и при этом не будет затрагивать Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации. По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, говорится в заявлении, текст которого опубликован на "Кавказском узле" в разделе "Нормативные акты".

После подписания соглашения о прекращении военных действий в зоне карабахского конфликта из Степанакерта (азербайджанское название города Ханкенди, – здесь и далее прим. "Кавказского узла") в Ереван можно добраться на маршрутке, сообщил "Кавказскому узлу" местный источник.

Одна из жительниц Степанакерта на условиях анонимности рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что людей с вещами из Нагорного Карабаха в Армению перевозят ереванские частные "Форды". По словам женщины, из Мартакерта (азербайджанское название - Агдере, город находится в 62 километрах к северу от Степанакерта) в Ереван один рейс стоит 50 тысяч драмов (примерно 100 долларов США). "Из Степанакерта вывозить вещи на таких машинах стоит еще дороже", - отметила она.

Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, указано на опубликованной на "Кавказском узле" карте.

С 15 ноября дорога, связывающая Нагорный Карабах и Армению через армянский город Варденис, будет закрыта, движение будет идти только через Бердзор (азербайджанское название города - Лачин), сообщил сегодня пресс-секретарь Государственной службы чрезвычайной ситуации Армении Унан Тадевосян.

"Это та же самая дорога через Шуши, однако в город транспорт не заезжает", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Тадевосян.

Он добавил, что рейсовых маршрутов, общественного транспорта из Степанакерта в Армению на данный момент нет, и люди ездят на частных машинах в частном порядке пока через Карвачар (азербайджанское название города - Кельбаджар). По словам Тадевосяна, автовокзал на сегодняшний день не работает.

Согласно сервису "Яндекс.Карты", из Степанакерта в Ереван можно добраться по одной из двух дорог примерно одинаковой протяженности в 320-330 километров. Одна из этих дорог – на Варденис – проходит через Шаумяновский район Нагорного Карабаха (Кельбаджарский район Азербайджана), вторая – через город Шуши, Лачинский коридор и армянский город Горис.

С закрытием дороги на Карвачар 15 ноября жители Нагорного Карабаха окажутся в анклаве, сделала вывод журналистка из Степанакерта, проживающая в данный момент в Германии, Лика Захарян. "Размышляю о том, что сейчас между Арменией и Арцахом есть коридор в виде Карвачара. Мужчины в костюмах решили, что отдают его 15 ноября. А другая дорога, которая через Шуши, остается закрытой, и должны построить другую дорогу в объезд Шуши. Но это дело не пяти дней, я думаю. То есть 15 ноября отдают Карвачар, Лачин пока не открыт, потому что он через Шуши, а через Шуши - нельзя, а новую дорогу пока не построили. Что получается? С 15 ноября люди в Арцахе будут в анклаве? Если я все правильно понимаю, это так и есть", - написала Лика Захарян 10 ноября на своей странице в Facebook.

Перекрытие транспортных коммуникаций между Арменией и Нагорным Карабахом является очевидной военной целью Азербайджана, указал ранее "Кавказскому узлу" бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

Общая протяженность пути от Гориса до Степанакерта - около 100 километров, не меньше трети дороги приходится на горный серпантин, причем автомобильная полоса, проложенная по кромке гор, очень узкая - фактически по ней могут проехать только два автомобиля навстречу друг другу, говорится в статье "Московского комсомольца" "Карабах повис на "нитке": как выглядит Лачинский коридор", опубликованной на сайте издания 10 ноября.