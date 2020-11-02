Волгоградцы потребовали наказать причастных к резонансной смерти риелтора

02 ноября 2020, 14:35

Житель Волгограда Роман Гребенюк, избитый после конфликта в родительском чате, скончался в больнице, и дело передано в Следственный комитет. Коллеги умершего риелтора принесли сегодня цветы к месту нападения на Гребенюка и призвали следователей проверить причастность к преступлению родственников подозреваемого.

Нападение на Романа Гребенюка произошло 23 октября одном из банков в Центральном районе Волгограда, сообщила пресс-служба областного управления МВД. "В помещении отделения неизвестный мужчина избил посетителя. Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого – 30-летнего волгоградца. Со слов задержанного, накануне у него произошел конфликт с потерпевшим из-за того, что последний якобы оскорбил сестру подозреваемого. Выяснив, где находится потерпевший, мужчина пришел в отделение банка и нанес ему несколько ударов по голове. Потерпевший госпитализирован в больницу. Подозреваемый задержан,в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении, размещенном 24 октября на сайте управления.

26 октября Центральный райсуд Волгограда постановил заключить подозреваемого, Арсена Мелконяна, под стражу на два месяца, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Роман Гребенюк умер в больнице 1 ноября, так и не выйдя из комы, поэтому дело передано в Следственный комитет, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Рудник. "В связи с гибелью потерпевшего действия обвиняемого будут переквалифицированы с ч.1 на ч.4 ст.111 УК РФ, уголовное дело будет принято к производству следователем территориального подразделения СКР", - сказала она.

Часть 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) предусматривает до 15 лет лишения свободы, ч.1 этой статьи - до восьми лет лишения свободы.

Около 50 сотрудников риелторских фирм принесли сегодня цветы к портрету Гребенюка, установленному около здания банка на улице Коммунистической, где произошло нападение на риелтора. Они требуют справедливого наказания виновных, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» гендиректор агентства недвижимости «Аксинья» Оксана Голева.

"Мы организовали там место памяти Романа, потому что непосредственно в Сбербанке были нанесены роковые удары. Сюда пришли все, кто на данный момент смогли прийти – риелторы, мои коллеги, сейчас здесь человек 50. Люди несут цветы и свечи. Еще одно место памяти организовано на Мира, 19. У Романа там был офис, и мой офис там находится. Мы работали на одном этаже", - рассказала она.

По словам Голевой, ее коллеги распространяют листовки, чтобы известить людей, что они не считают напавшего единственным виновником инцидента. "Мы сделали листовки, которые мы будем вешать на авто для того, чтобы как можно больше людей узнали об этой ситуации", - сказала она.

Адвокат сестры погибшего ранее передал следователям полиции переписку в родительском чате, в которой содержатся угрозы в адрес Гребенюка. Поводом для нападения мог стать конфликт в родительском чате с родственницей подозреваемого, сообщает сегодня V1.ru. Следователи планируют проверить действия родственников Арсена Мелконяна на наличие состава преступления, информирует издание.

Роман Гребенюк один воспитывал 12-летнего ребенка, пояснила Оксана Голева. "Очень-очень заботливый отец он был. В принципе, и произошел этот конфликт на фоне того, что из-за теста, какого-то учебного процесса, разделились мнения. На самом деле в переписке [мать другого ученика] просто была настроена на ругань и негатив. В таком состоянии она могла много лишнего написать. Ее поступок нельзя считать безнаказанным. Потому что получается, что за слова можно человека убить. Сестра Романа занимается похоронами. У него есть мама, папа, родная сестра и дедушка. [Ребенок] сейчас с мамой Романа", - рассказала она.

Риелтор Светлана Кондратьева, которая работала с Гребенюком в одной фирме, сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что пришла сегодня к месту нападения с требованием наказать виновных "как положено по закону, по максимуму".

Она охарактеризовала семью Гребенюка как интеллигентную. "Ребенок был полностью на попечении Романа по причине того, что у мамы другая семья. Ребенок последние два года жил у него, к маме ездил только на выходные, это решение родителей. Роман полностью посвящал себя ребенку. Это хороший, умный, добрый человек", - сказала Светлана Кондратьева.

Первый зампредседателя Волгоградской общественной организации «Армянская община» Армен Оганесян в своем посте в группе «Волгоградец» в Facebook призвал горожан не акцентировать внимание на национальности подозреваемого. "Произошло дикое преступление, которому нет оправдания. Мы глубоко сожалеем о произошедшем. За данное преступление должны быть привлечены к ответственности в той или иной форме все причастные к нему. Подчёркиваю, по всей строгости закона. Подобные или другие преступления периодически встречаются с представителями других национальностей, что доказывает тезис: "Преступник - это лицо без национальности"... Убедительно прошу всех, не переключайтесь на национальную тему. Для нас подобная ситуация крайне неприятна и обидна. Национальность тут ни при чем", - написал он.