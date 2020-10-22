22 октября 2020, 18:05

Гагик Царукян освобожден под залог

Ереванский суд освободил лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна под залог в 100 миллионов драмов.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня в доме у лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна и в офисах партии прошли обыски. 26 июня суд не удовлетворил требование Службы нацбезопасности Армении о его аресте, обвинение сочло решение незаконным и обжаловало его. Рассмотрение ходатайства органа предварительного следствия проходило 25 сентября на фоне протестной акции в поддержку Царукяна. Двое участников акции были задержаны. Суд поместил Гагика Царукяна под стражу на два месяца.

Депутаты партии сочли политическим преследование Царукяна. Уголовное преследование лидера "Процветающей Армении" связано с вероятностью консолидации оппозиционных сил вокруг его персоны, считают политолог Армен Варданян и глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян. Основания для преследования были давно, а то, что о них вспомнили именно сейчас, наводит на мысль о политической подоплеке, отметила обозреватель Наира Айрумян.

Суд первой инстанции общей юрисдикции под председательством Мнацакана Мартиросяна удовлетворил ходатайство защиты и изменил меру пресечения Гагику Царукяну с ареста на освобождение под залог, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ерем Саргсян.

По словам адвоката, сумма залога составила 100 миллионов драмов (свыше 207,5 тысячи долларов).

Напомним, в отношении Царукяна были возбуждены дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями (статья 308), о воспрепятствовании избирательного права" (статья 149) и о взяточничестве на выборах (часть 2 статьи 154) УК Армении. 

Биографическая справка о Гагике Царукяне опубликована на "Кавказском узле".

Примечание:

"Решение суда по делу Царукяна предотвратило протесты в Армении", "Полиция Армении разогнала сидячий протест в поддержку Гагика Царукяна", "Следствие отказалось возбуждать дело против Царукяна".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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