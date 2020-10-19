Активисты потребовали от ООН реакции на гибель мирных жителей в Нагорном Карабахе и Азербайджане

19 октября 2020, 12:18

В США сегодня пройдут закрытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе. Перед штаб-квартирой международной организации в Нью-Йорке собрались представители азербайджанской и турецкой общин, потребовавшие отреагировать на обстрелы Гянджи. На аналогичной акции в Ереване протестующие предложили сотрудникам ООН лично зафиксировать обстрелы сел и городов Нагорного Карабаха.

Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как писал "Кавказский узел", в 23.00 мск 17 октября в Нагорном Карабахе вступила в силу договоренность о перемирии, однако уже следующим утром стороны вновь обменялись обвинениями в обстрелах и наступательных операциях. Сегодня Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле города Мартуни и четырех сел Кашатагского района. Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщила о ранении мирного жителя при обстреле села Алескерли.

Совет безопасности ООН в связи с продолжением боев в зоне конфликта анонсировал закрытые консультации. Встреча инициирована Россией, Францией и США - сопредседателями Минской группы ОБСЕ. "Заседание пройдет в формате консультаций в понедельник в 15:00 по времени Нью-Йорка (22:00 мск)", - процитировал сегодня пресс-секретаря постпредства России при ООН Федора Стржижовского "Интерфакс".

16 октября частники акции перед офисом ООН в Ереване раскритиковали международную организацию за пассивность в урегулировании карабахского конфликта. ООН игнорирует применение запрещенных видов оружия и военную поддержку Азербайджана со стороны Турции, заявили протестующие.

Протестующие в Ереване призвали представителей ООН посетить зону конфликта

Женщины из Нагорного Карабаха вместе с детьми пришли к офису ООН в Ереване, предложив сотрудникам международной организации отправиться в зону конфликта и зафиксировать происходящее в населенных пунктах. "Мы готовы предоставить все факты, доказывающие бесчеловечные действия азербайджанских вооруженных сил и террористов, которые вовлечены в боевые действия. Я готова их отвести в Гадрут и Мартуни. Они должны видеть, что там происходит", - заявила организатор акции Сирануш Саркисян.

Около 40 минут протестующие скандировали лозунги: "Признайте Арцах (Нагорный Карабах)", "Прекратите терроризм!", "Хватит молчать!", "Остановите Турцию!". Часть активисток пригласили в офис ООН, сообщил сегодня "Sputnik Армения".

14 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев в ответ на призывы Армении к мировому сообществу признать Нагорный Карабах пригрозил за это разрывом дипломатических отношений. Ситуация в зоне конфликта способствует признанию независимости Нагорного Карабаха, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. По их словам, многое зависит от итогов войны и позиции Армении по этому вопросу, и мировое сообщество находится в ожидании. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"

Активисты в США потребовали от ООН реакции на обстрелы Гянджи

У штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке представители азербайджанской и турецкой общин США провели акцию с осуждением обстрелов баллистическими ракетами второго по величине города Азербайджана - Гянджи. Они держали в руках фотографии женщин и детей, погибших в результате ракетных обстрелов, информировало сегодня Anadolu Agency.

Протестующие скандировали: "Павшие бессмертны, Родина неделима!", "Карабах – это Азербайджан!", "Скажем нет армянскому терроризму!". Демонстранты призвали мировое сообщество принять меры, чтобы прекратились обстрелы азербайджанских населенных пунктов со стороны Армении.

Глава ассоциации "Азербайджан - Нью-Йорк" Эрджан Ерделенли выразил признательность Турции за моральную поддержку Азербайджана после обострения конфликта, указано в публикации.

4 октября власти Армении обвинили Турцию в причастности к обстрелам населенных пунктов в Нагорном Карабахе и попросили Европейский суд по правам человека отреагировать на это. Эта страна отрицает прямое участие в вооруженном конфликте, но открыто поддерживает Азербайджан. Четыре депутата Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", побывав в Нагорном Карабахе, призвали мировое сообщество ввести жесткие санкции против Азербайджана и обвинили в причастности к карабахскому конфликту Турцию.

Напомним, что только при обстрелах в ночь на 17 октября в Гяндже, по данным МЧС Азербайджана, погибли 13 и получили ранения 52 мирных жителя. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова из разрушенных кварталов Гянджи.

Полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности бои и обстрелы населенных пунктов продолжились. Был сорван и обмен телами погибших, который объявлялся одной из главных целей перемирия. Подробнее об эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?", а также в хронике боевых действий.