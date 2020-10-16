Активисты в Ереване потребовали от ООН принудить Азербайджан к прекращению огня

16 октября 2020, 16:23

Участники акции перед офисом ООН в Ереване раскритиковали международную организацию за пассивность в урегулировании карабахского конфликта. ООН игнорирует применение запрещенных видов оружия и военную поддержку Азербайджана со стороны Турции, заявили протестующие. Что происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?" "Кавказский узел" информировал, что полномасштабные боевые действия начались в Нагорном Карабахе 27 сентября. С 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня, однако в действительности продолжились и бои на фронте, и обстрелы населенных пунктов. Сегодня азербайджанская сторона сообщила об обстрелах Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов, а также о ракетном обстреле Нахичевани. Власти Нагорного Карабаха заявили об атаке азербайджанских военных в северном направлении фронта, а также обстреле населенных пунктов в нескольких районах и гибели мирного жителя. По информации властей Нагорного Карабаха, с начала боев погибли не менее 587 солдат и 34 мирных жителя, более 100 мирных жителей ранены. Армения сообщила о гибели одного мирного жителя и пяти военных. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, в результате обстрелов погибли 47 мирных жителей, ранены 222. Данные о военных потерях Азербайджаном не озвучиваются, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Активисты собрались сегодня перед зданием офиса ООН в Ереване, потребовав прокомментировать данные о турецких военных на границе с Нагорным Карабахом. "На Арцах (Нагорный Карабах. - Прим. "Кавказского узла") напали наемные террористы", - заявил один из протестующих.

"Они стреляют по нашим городам и селам. ООН должен сделать все, чтобы вывести Турцию из наших границ и принудить Азербайджан прекратить военные действия в Арцахе", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" еще одна участница акции, Амарас Меграбян.

4 октября Власти Армении обвинили Турцию в причастности к обстрелам населенных пунктов в Нагорном Карабахе и попросили Европейский суд по правам человека отреагировать на это. Эта страна отрицает прямое участие в вооруженном конфликте, но открыто поддерживает Азербайджан. Президент Турции Тайип Эрдоган 14 октября заявил, что Минская группа ОБСЕ должна завершить переговоры по Нагорному Карабаху и "вернуть территории" Азербайджану.

По данным организаторов акции, в ней приняли участие около 30 человек. Они скандировали: "Признайте Арцах!", "Свободный независимый Арцах", "Эрдоган - террорист", "Стоп терроризму!", "Слава нашему солдату!" и держали в руках плакаты с такими надписями.

"Армянский народ в одиночку борется против наемников-террористов. Весь мир молчит. Оставьте в стороне все ваши политические интересы и остановите террор в отношении армянского народа. Сегодня совершается очередной геноцид армянского народа XXI века", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из активистов.

Еще в начале октября Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в использовании боевиков с Ближнего Востока. Франция и США также обнародовали данные о переброске боевиков из Сирии в зону карабахского конфликта транзитом через Турцию. По данным "Новой газеты", Турция вербует в Сирии наемников для участия в карабахском конфликте на стороне Азербайджана, одновременно в зону боевых действий едут этнические армяне из Сирии и Ливана. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Сирии сообщила, что в Нагорном Карабахе воюют сотни наемников с Ближнего Востока, связанных с Турцией, еще сотни готовятся к отправке.

Активистка Анаит Бахшиян пояснила, что протестующие считают недостаточной реакцию ООН. "Заявление ООН о том, что "обеспокоены ситуацией", оскорбительны для армянского народа. Как можно быть такими безразличными в такой тревожный момент, когда на кон поставлен вопрос существования армянского народа, армянского государства?" - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Совет безопасности ООН должен принять решение, которое заставит Азербайджан прекратить войну, подчеркнул участник акции Вардан Аветисян.

К активистам вышел представитель Офиса ООН, который заявил, что сотрудники организации "информированы о ситуации в Карабахе, видели все видео с зоны конфликта". Протестующих этот ответ не удовлетворил. Они заявили, что планируют начать круглосуточную акцию перед зданием ООН. "Почему ООН не выполняет свои обязательства? ООН обязан принудить Азербайджан к прекращению огня. Иначе ООН - фикция", - заявил один из участников акции.

Он добавил, что существуют международные нормы, запрещающие применение определенных видов оружия. "Но сегодня мирные населенные пункты в Арцахе обстреливают запрещенным оружием. А вы закрываете на это глаза", - заявил он представителю ООН.

Участники акции также упрекнули ООН в том, что организация бездействует в вопросе жертв среди мирного населения. "Позор вам", - скандировали участники протеста.

После этого к активистам вышел сотрудник безопасности офиса и заявил, что представитель офиса направился в больницу, где госпитализированы гражданские лица, пострадавшие при обстрелах с азербайджанской стороны. После этого участники акции согласились разойтись, но предупредили, что проведут более масштабный протест, если ООН не проявит активных действий для прекращения боев.

"Кавказский узел" ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"