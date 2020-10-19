КТО в Чегеме. Фото Пресс-служба НАК http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-hode-kto-v-chegeme-neytralizovany-dvoe.html

19 октября 2020, 03:08

С 12 по 18 октября в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли не менее 10 человек

За неделю с 12 по 18 октября 2020 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли не менее 10 человек, сообщений о раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Среди погибших три сотрудника силовых структур в Чечне, а также семь предполагаемых участников вооруженного подполья — четыре в Чечне, два в Дагестане и один в Ингушетии.

Нападения на сотрудников правоохранительных органов

12 октября в 01.15 мск на федеральной автодороге "Кавказ" около селения Кульзеб Кизилюртовского района Дагестана полицейские попытались остановить автомобиль для проверки документов водителя. По их словам, в ответ из салона полицейских обстреляли. Ответным огнем были убиты двое мужчин, находившихся в машине. Полицейские не пострадали. С места происшествия изъяты автомат, пистолет Макарова и боеприпасы.

Спецоперации и КТО

13 октября с 07:40 мск в Октябрьском районе Грозного введен режим контртеррористической операции (КТО). Предполагаемые боевики были блокрированы в недостроенном частном доме. При попытке задержания предполагаемых боевиков произошло боестолкновение, в ходе которого погибли два сотрудника Росгвардии и один полицейский, были убиты четверо предполагаемых боевиков. Недостроенный дом, где засели предполагаемые боевики, загорелся в ходе перестрелки с силовиками, соседние дома не пострадали, сообщили грозненцы. Предполагаемые боевики опознаны как 32-летний Майрбек Имамурзаев, зарегистрированный в селе Дарбанхи Гудермесского района, и трое уроженцев Грозного: 24-летний Магомед Цураев, 27-летний Магомед Магомадов, 28-летний Рамзан Муртазалиев. Режим контртеррористической операции в Октябрьском районе Грозного с 16.00 снят. Силовики задержали хозяина дома, где прошла спецоперация, и двух его жен. Также на допросы в отделы полиции были доставлены родственники всех убитых предполагаемых боевиков, сообщил сотрудник правоохранительных органов Чеченской Республики.

16 октября вечером в в Насыр-Кортском округе Назрани в Ингушетии в ходе спецоперации произошла перестрелка. В ходе нее взорвался автомобиль ВАЗ-2106, находившийся в нем человек — предположительно, боевик погиб. Им оказался владелец сети проката охолощенного оружия Юнус Видзижев, разыскиваемый по делу о хранении боевого оружия. Ранее Видзижев заявлял, что силовики неправомерно преследуют его, ограбили его магазин и пытались его убить, инсценируя спецоперацию. Ведзижев был уверен, что силовики снова пытаются его убить.

Примечание:

"С 5 по 11 октября в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли два человека", "С 28 сентября по 4 октября жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано",   "С 21 по 27 сентября жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе не зафиксировано",

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