08 октября 2020, 23:27
Минобороны Армении отчиталось о сбитых беспилотниках
В районе армянского города Варденис военные сбили семь беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих азербайджанской армии, сообщило Минобороны Армении.
Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"
Как писал "Кавказский узел", с 27 сентября в зоне карабахского конфликта идут бои, в ходе которых обстреливаются населенные пункты в Нагорном Карабахе и Азербайджане. Столица Нагорного Карабаха сегодня ночью подверглась ракетным обстрелам с азербайджанской стороны, сообщили власти Армении. Утром 8 октября возобновились бои на южном и северном направлениях фронта, заявило Минобороны Нагорного Карабаха. При обстреле собора в Шуши были ранены три журналиста. Жители Азербайджана заявили, что артиллерийские обстрелы прифронтовых населенных пунктов страны усилились сегодня утром. Дома жителей приграничных районов Азербайджана сильно пострадали в результате обстрелов, однако местные жители не хотят покидать свои села.
Армянские военные сбили семь беспилотных летательных аппаратов, говорится сегодня в сообщении пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян на странице в Facebook, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".
Все семь беспилотные летательные аппараты были сбиты над территорией Вардениса с 18.30 по 20.20 мск, указала она.
По официальным данным на 8 октября, в Азербайджане число жертв среди мирных жителей с 27 сентября составило 31, еще 154 ранены. В Нагорном Карабахе погибли 23 мирных жителя и около 90 человек ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?"
Фото- и видеоматериалов, подтверждающих информацию о сбитых беспилотниках, на странице Минобороны Армении в Facebook по данным на 23.20 мск сегодня не опубликовано.
Комментариями от Минобороны Азербайджана относительно заявления Минобороны Армении о сбитых беспилотниках "Кавказский узел" пока не располагает.
Сводки боев в зоне карабахского конфликта, а также информацию о боевых потерях и жертвах среди мирного населения "Кавказский узел" собирает в обновляемой хронике "Карабах: хроника войны-2020". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе" и "Кто же все-таки признал Карабах?"
Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"