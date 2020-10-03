Военные аналитики усомнились в правдивости отчетов Баку и Еревана о потерях противника

03 октября 2020, 05:29

Стороны карабахского конфликта, как и в любой войне, принижают число своих потерь и преувеличивают число жертв и ранений противника, поскольку информационная война является частью военного противостояния, полагают азербайджанские военные аналитики Азад Исазаде и Тельман Абилов. Война сейчас в активной фазе, поэтому четкую оценку боевым потерям сторон давать неверно, отметил военный эксперт из Армении Роберт Назарян.

Что еще происходит в зоне конфликта - "Карабах: худой мир или война?"

Как информировал "Кавказский узел", после начала боев 27 сентября в Нагорном Карабахе, Армении и Азербайджане было объявлено военное положение. С начала боевых действий 27 сентября по 18.00 (17.00 мск) азербайджанские вооруженные силы потеряли четыре самолета, 90 беспилотников, 12 вертолетов, 181 единицу танков и бронетехники, три единицы ТОС-1А и две СЗРО "Смерч", заявило Минобороны Нагорного Карабаха. 1 октября о четырех сбитых азербайджанских беспилотниках отчиталась Армения.

По данным властей Нагорного Карабаха, число жертв среди мирных жителей с 27 сентября на 2 октября составило 11 человек, ранено около 78. Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил, что 2 октября в результате обстрелов Степанакерта один мирный житель погиб и 11 получили ранения. Минобороны Нагорного Карабаха в этот же день сообщило о 157 погибших военнослужащих за время эскалации конфликта. Генпрокуратура Азербайджана 2 октября день сообщила, что в результате артиллерийских обстрелов погибли 19 мирных жителей и ранено более 55. Власти Азербайджана не озвучивают число боевых потерь. Армения 28 сентября сообщила об одном мирном жителе, погибшем при обстреле сел Варденисского района с азербайджанской стороны.

С 27 сентября по 20.00 (19.00 мск) 2 октября общие потери противника составили до 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 38 средств ПВО, 10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, 7 складов боеприпасов, более 130 автомобилей и один зенитно-ракетный комплекс С-300, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Стороны конфликта сознательно искажают данные о собственных потерях, стараясь не подрывать боевой дух своей армии и патриотический подъем народа, а завышают потери противника, стремясь посеять неуверенность в его армию и подорвать веру народа в нее, считает военный аналитик, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде.

По его словам, Азербайджан впервые не предоставляет данных о потерях, тогда как в ходе военных действий 1992-1994 годах и в апреле 2016 года азербайджанская армия сообщала эти сведения.

"В этот раз, видимо, решили не сообщать и информировать по окончании боевых действий. В международной практике были такие случаи. Конечно же, потери есть. Есть сообщения о похоронах погибших в Баку, районах. Есть раненые, и президент Ильхам Алиев сам недавно посетил их в госпитале", - сказал Исазаде "Кавказскому узлу".

Он затруднился оценивать даже примерные потери, но отметил, что каждая сторона точно владеет информацией о своих потерях. Военный аналитик пояснил, что оценки потерь противника являются примерными, тем более в современных войнах, когда бои идут часто дистанционно. В частности, не стали исключением и последние военные действия на карабахском фронте. Так, на видеозаписях попадания снарядов или ударных дронов отображается уничтожение военной техники, командных пунктов, автомобильных колонн, но точно невозможно знать, сколько там внутри было военных. Даже когда на кадры попадает падение солдат, не ясно сколько из них убито, ранено или просто кого-то контузило, и через некоторое время он вернется в строй, отметил он.

По словам Исазаде, в дистанционных боях, а именно в такой форме преимущественно идут сражения в нынешней войне в Карабахе, жертв бывает относительно меньше. Вместе с тем он отметил, что возвращение Азербайджаном контроля за шестью селами и рядом высот на хребте Муров и Агдеринском направлении, очевидно, предполагали ближние боестолкновения, когда жертв становится больше.

"Причем не обязательно, что всегда больше жертв с наступающей стороны. В случаях быстрого захвата позиции противника, во время дальнейшего преследования его отступающих бойцов с их стороны потерь может быть больше", - сказал эксперт.

27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о возвращении контроля над семью селами: Гараханбейли, Гарванд, Кенд Горадиз, Юхары Абдурахаманлы и Ашагы Абдурахманлы Физулинского района, а также Беюк Марджанлы и Нюзгяр Джебраильского района, однако оборонные ведомства Нагорного Карабаха и Армении опровергли это сообщение.

Ни одна сторона никогда не обнародует точных данных о своих потерях, хотя спустя некоторое время определенная статистика будет названа, считает Исазаде.

По его мнению, независимые наблюдатели также могут примерно оценивать потери сторон на основе их же данных и еще каких-то косвенных показателей, к примеру, численности уничтоженных боевых расчетов или экипажей единиц бронетехники.

Глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов также считает, что стороны завышают потери противника и занижают свои. В частности, полагает он, армянская сторона чрезмерно завышает потери Азербайджана.

"Они говорят чуть ли не о 1300 убитых с азербайджанской стороны, но достоверных доказательств не предоставляют. Минобороны Азербайджана на своем сайте и Telegram-канале, напротив, ежедневно демонстрирует видеозаписи разгрома командных пунктов, автомобильных колонн, бронетехники, складов с оружием и прочих объектов. На кадры попадают и уничтожение непосредственно личного состава. Кроме того, по гостелевидению были показаны боевые и другие трофеи, в частности, военный транспорт, захваченный азербайджанской стороной. Было даже показано знамя военного соединения противника, захваченное азербайджанской стороной. Все это - свидетельство того, что противник спешно отступал. А причиной спешного отступления могли быть сокрушительные удары азербайджанской армии", - сказал Абилов "Кавказскому узлу".

Корреспонденту "Кавказского узла" не удалось получить в пресс-службе Минобороны Азербайджана комментарий относительно отсутствия данных о собственных потерях в ходе нынешней эскалации карабахского конфликта.

Военный эксперт считает неверным оценивать боевые потери в активной фазе конфликта

Война сейчас в активной фазе, и четкую оценку боевым потерям сторон давать неверно, заявил корреспонденту "Кавказского узла" военный эксперт армянского агентства военных новостей Razm.info Роберт Назарян.

Присутствие в зоне конфликта иностранных журналистов и наблюдателей частично позволило бы получить правдивую оценку происходящего, полагает он.

«В Арцахе [Нагорном Карабахе] работают как местные, так и иностранные СМИ, которые освещают обстрел азербайджанской армией мирных населенных пунктов. Журналисты сами несколько раз попадали под обстрел, и среди них также есть уже раненые. А Азербайджан блокирует присутствие иностранной прессы, на передовой работают только турецкие журналисты, которые еще до начала войны уже были на позициях. Турция оказывает азербайджанской стороне не только военную и дипломатическую, но и информационную поддержку, и говорить об объективности репортажей турецких журналистов не приходится», - считает Назарян.

По его мнению, данные Минобороны Нагорного Карабаха о потерях азербайджанской армии реалистичны, однако небольшие неточности могут быть.

"На шестой день ожесточенных боев, учитывая, что именно Азербайджан начал наступление, естественно, что его боевые потери будут в несколько раз больше потерь Армии обороны Арцаха", - полагает военный эксперт.

Он назвал вымышленным сведения Азербайджана об уничтожении подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха.

Минобороны Азербайджана 30 сентября на своем сайте сообщило о разгроме "6-го горнострелкового полка армянской армии".

"Словосочетание "6-й горнострелковый батальон" уже говорит о пропагандистском характере сведений. Информационная политика Азербайджана стремится представить обществу победу, доказательств которой нет", - считает Назарян.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты заявили, что эскалация карабахского конфликта показала сильные и слабые стороны армий Армении и Азербайджана. Стороны примерно сопоставимы по военно-техническому уровню, но активное использование беспилотных летательных аппаратов дает преимущество Азербайджану, считает редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский. Азербайджан оснащен лучше технически, но уступает Нагорному Карабаху и Армении по качеству подготовки личного состава, считает военный обозреватель "Газета.Ru" Михаил Ходарёнок. Взаимные обвинения Армении и Азербайджана в использовании беспилотников до сентябрьских столкновений говорят о том, что стороны заранее готовились к обострению конфликта, полагает военный эксперт Александр Перенджиев.

От прошлых обострений конфликта нынешние боевые действия отличаются тем, что столкновения в зоне карабахского конфликта идут по всему фронту, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". "Кавказский узел" также ведет хронику боевых действий в сентябре-октябре.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе", "Минская группа ОБСЕ" и "Кто же все-таки признал Карабах?"