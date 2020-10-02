"Мемориал" заступился за переселенцев в споре о выселении из барака в Назрани

02 октября 2020, 13:27

13 семей переселенцев из Северной Осетии и Чечни пытаются выселить из барака в Назрани, не предложив жилья взамен, сообщил Правозащитный центр «Мемориал», пообещав обратиться в правительство России.

Как писал "Кавказский узел", в Ингушетии уже были зафиксированы случаи выселения беженцев из Чечни из пункта временного размещения. Так, после возвращения 18 семей беженцев из Чечни в Грозный, в августе 2014 года в ПВР "Промжилбаза" в Карабулаке оставалось три семьи вынужденных переселенцев, в том числе семья матери-одиночки Исият Дзауровой. В апреле Европейский суд по правам человека признал выселение Дзауровой из пункта временного размещения нарушением права на уважение жилища, прописанного в Европейской конвенции по правам человека.

12 семей вынужденных переселенцев из Пригородного района Северной Осетии, и одну семью из Чечни собираются выселить из барака, расположенного в Гамурзиевском административном округе Назрани, сообщает Правозащитный Центр «Мемориал» на своем сайте. Переселенцам не предлагают взамен другого жилья, собираясь выселить на улицу накануне отопительного сезона, говорится в релизе.

С 30 октября по 6 ноября 1992 года в Северной Осетии на территории Пригородного района и части города Владикавказа в результате обострения межнациональных отношений между осетинами и ингушами, как проживающими в Осетии, так и жителями Ингушетии, произошел вооруженный конфликт. Конфликт быстро перерос в массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами, разрушениями, поджогами, вооруженным сопротивлением власти, убийствами, захватом заложников и другими насильственными действиями. В связи с боевыми действиями и массовыми беспорядками во время конфликта, по данным Генпрокуратуры России, пострадало более 8000 человек, из них погибли 618 человек, ранено 939 человек, говорится в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

«Многие семьи живут в бараке 24 года — с тех пор, как в 1996 году были заселены туда по решению ингушского правительства», - утверждают правозащитники. Переселенцы обратились в аппарат Уполномоченного по правам человека в Ингушетии и в республиканскую прокуратуру, однако прокуратуре у них принимать заявление отказались, правозащитники намерены отправить обращение в правительство России.

О выселении жителям барака сообщил собственник участка, на котором расположен барак. Сам собственник земли ссылается на письменное указание администрации Назрани от 9 сентября, в котором говорится о поручении главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, «который ещё 9 июня распорядился расселить вынужденных переселенцев и ликвидировать бараки в связи с их аварийным состоянием», сообщает Центр.

По словам собственника участка, он вынужден заниматься выселением, так как вся ответственность лежит на нем, если «вдруг что случится с этим бараком, с этими людьми». Он также отметил, что только у одной семьи, живущей в бараке, есть статус вынужденных переселенцев, остальные либо его утратили, либо никогда не имели.

Жителей барака в Гамурзиевском округе пытались выселить и в 2011, и в 2014 годах, однако тогда им удалось отстоять свое право на жилье.

Отметим, что ранее руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов заявлял, что государство не имеет права насильно выселять людей, не предоставляя им взамен альтернативного жилья. "Выселение возможно, если имеется реальная угроза жизни человека - во время стихийных бедствий, террористических актов и тому подобных случаях. Тогда такие действия госструктур оправданны и соответствуют закону", - сказал он.

В феврале 2018 года около 200 вынужденных переселенцев из Чечни пожаловались, что лишились статуса беженцев и права на получение жилья, получив мизерные компенсации. Глава Ингушетии объяснил их трудности поправками в федеральное законодательство. Людям было предложено самостоятельно оспорить эти поправки в Конституционном суде, и 18 марта 2019 года суд признал не соответствующим Конституции республики положение о том, что вынужденные переселенцы из Чечни, получившие денежные компенсации, не имеют права на получение жилья.

Ранее, 30 июня, вынужденные переселенцы из Чечни на собрании в Магасе записали видеообращение к президенту России с просьбой решить проблему обеспечения их жильем. МВД республики назвало акцию несанкционированной, четверо участников столкновения с силовиками задержаны для составления административных протоколов, а затем отпущены из отдела полиции.