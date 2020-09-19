Малсагу Ужахову продлен срок ареста

19 сентября 2020, 05:58

Суд на Ставрополье продлил срок содержания под стражей Малсагу Ужахову на два месяца.

Как информировал "Кавказский узел", 67-летнему председателю Совета тейпов Малсагу Ужахову предъявлено обвинение по статьям об организации насилия, опасного для жизни и здоровья представителей власти, о руководстве некоммерческой организацией, побуждающей граждан к совершению противоправных деяний, а также по статье об организации экстремистского сообщества. После митинга 26 марта 2019 года он был оштрафован на 150 тысяч рублей, в феврале защита добилась снижения суммы штрафа до 10 тысяч рублей. В июле срок ареста Ужахова был продлен до 25 сентября.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Железноводский горсуд на Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.

Постановлением Пятого кассационного суда общей юрисдикции Малсагу Ужахову продлен срок содержания под стражей до 25 ноября 2020 года. Этим же решением суд изменил территориальную подсудность уголовного дела, указав на необходимость его рассмотрения в Кисловодском городском суде Ставропольского края, сообщил 18 сентября корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Джабраил Куриев.

Он отметил, что защита решила обжаловать решение кассационного суда в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда России.

Малсаг Ужахов является инвалидом второй группы, у него ряд серьезных заболеваний, список необходимых ему лекарств за период ареста значительно увеличился, сообщил "Кавказскому узлу" его брат Саварбек Ужахов.

"Находясь больше года под стражей, он постоянно наблюдается врачами, принимает большое количество лекарственных препаратов, список которых за это время значительно вырос. Было время, когда на заседания суда в Пятигорск или в Ставрополь автозак, в котором везли Малсага, сопровождала карета "скорой помощи" с бригадой врачей-кардиологов: ему неоднократно становилось плохо, врачам приходилось делать ему уколы", – сказал он.

Информации о рассмотрении материала о продлении ареста Ужахову на сайте Пятого кассационного суда общей юрисдикции, по данным на 05.00 мск 19 сентября, не было.

Напомним также, что родственники Малсага Ужахова получили из кабмина Ингушетии отказ на просьбу согласовать митинг в поддержку арестованных участников акции протеста в Магасе.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".