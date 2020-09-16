Нападки на Закаева и его сторонников сопровождаются критикой властей Чечни в соцсети

16 сентября 2020, 23:16

За сходами в Грозном и селе Джалка с осуждением Ахмеда Закаева, обвинившего власти Чечни в унижении Салмана Тепсуркаева, подобные мероприятия прошли и в других населенных пунктах республики, а Минпечати по этому поводу провело конференцию. Многие пользователи Instagram сочли тему сходов надуманной, а участие людей в них вынужденным.

Как писал "Кавказский узел", сходы с осуждением главы правительства самопровозглашенной Ичкерии* Ахмеда Закаева начались в Чечне после того, как он заступился за униженного Салмана Тепсуркаева. 12 сентября муфтий Чечни Салах Межиев назвал Закаева "изгоем". Затем в грозненской мечети "Сердце Чечни" прошел сход, участники которого от имени чеченского народа отреклись от Закаева и "евроичкерийцев" и подвергли их проклятию, сход с граждан с тем же лейтмотивом прошел также в селе Джалка. А на сходе в Урус-Мартане представители рода Закаевых, заявив о верности "падишаху", потребовали от эмигрантов не вмешиваться в дела Чечни.

7-8 сентября в Чечне, а затем и за ее пределами вызвало резонанс видео, где обнаженный человек садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с оппозиционным Telegram-каналом 1ADAT. Авторы канала уверены, что модератора их чата 19-летнего Салмана Тепсуркаева похитили и публично унизили силовики. 10 сентября Ахмед Закаев осудил унижение Салмана Тепсуркаева и даже назвал себя модератором канала, хотя позднее уточнил "Кавказскому узлу", что до инцидента с Тепсуркаевым не имел к 1ADAT никакого отношения. Позже Закаев заявил о наличии у него доказательств, что к похищению и пыткам Тепсуркаева причастны власти Чечни. Подробнее о Telegram-канале 1ADAT и случившемся с Тепсуркаевым рассказывается в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова". Также "Кавказский узел" подготовил биографическую справку о Салмане Тепсуркаеве.

Власти Чечни поставили осуждение Закаева на поток

Конференция общественности Чечни на тему «Права человека – высшая ценность в государстве», на которой была принята резолюция с осуждением проживающих в Европе Ахмеда Закаева и его сторонников, прошла 15 сентября в Министерстве информации и печати республики.

Как заявил в ходе конференции глава министерства Ахмед Дудаев, любому событию, произошедшему в республике, либеральные СМИ и так называемые «евроичкерийцы» в изгнании пытаются придать негативный окрас. «Сегодня нам, как никогда, нужно объединиться против подобных «информационных выпадов», направленных на создание негативного образа чеченцев в обществе и попытку подрыва стабильной обстановки на территории Чеченской Республики и всей России», - отметил Дудаев, слова которого приводятся в материале агентства «Чечня Сегодня».

Здесь указано, что на конференции присутствовал старший брат бывшего Ахмеда Закаева Али, который опроверг информацию о своем похищении и заявил, что сам узнал об этом от журналистов.

10 сентября Ахмед Закаев сообщил о задержании его братьев, сестер и племянников. Он связал случившееся со своими заявлениями в поддержку Telegram-канала 1ADAT. Позднее Закаев рассказал, что чеченские силовики отпустили его родственников.

В конференции приняли участие члены Совета по правам человека при главе республики, члены Общественной палаты Чечни, научной и творческой интеллигенции, религиозных, общественных и молодежных движений и организаций, сообщается в информации на сайте Министерства информации и печати республики. Среди почетных гостей в ней названы муфтий Салах Межиев, уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев, президент Академии наук республики Шахрудин Гапуров и председатель Союза писателей Канта Ибрагимов.

В резолюции конференции помимо осуждения «евроичкерийцев» указано, что «в Чеченской Республике созданы все условия для успешного развития институтов гражданского общества, а ее жители надежно защищены от незаконных посягательств на их права». «В целях успешного противодействия агрессии со стороны сил, враждебных чеченскому обществу», участники конференции предложили создать Координационный совет под председательством министра информации и печати Чечни.

Сходы граждан проходят практически во всех населенных пунктах региона, сообщает сегодня ЧГТРК «Грозный» на своей странице в Instagram. «Собравшиеся заявляют, что «евроичкерийцы» не имеют права говорить от имени чеченского народа. Жители региона высказались за мир и процветание и призвали всех выступить против губительных для народа идеологий», - говорится в этом сообщении. В сопровождаемом его видео рассказывается о сходах в селах Мескеты и Зандак Ножай-Юртовского района.

Пользователи соцсети не увидели энтузиазма в лицах участников сходов

Многие пользователи Instagram, которые прокомментировали новости об осуждении Закаева и его сторонников, посчитали, что жителей сел вынудили принять участие в сходах, а саму тему этих мероприятий сочли надуманной. Также они высказали возмущение в связи с инцидентом с Тепсуркаевым.

«Вот так же выходите и покажите мужество и недовольство, почему с молодым парнем поступили так некрасиво и не по-человечески», - пишет batirgoitemirov, комментируя новость о сходах на странице ЧГТРК «Грозный» в Instagram (за 9 часов эта публикация собрала около 62 тысяч просмотров и 165 комментариев). «Почему-то никто не вышел с возмущением, что молодого парня чеченца унизили самым извращенным способом на весь мир. Что с вами, гордые, отважные, справедливые чеченцы?» - спрашивает che_milord.

«Как будто больше проблем нет у нас», - замечает djamaldinov190491.

«Очередной спектакль», - прокомментировал ту же новость в Instagram-паблике «ЧП Чечня» france.info.nimes. «А ведь собрали всех принудительно», - отмечает он же в другом посте. За 9 часов эта новость собрала 27 тысяч просмотров и 65 комментариев. «Что-то все грустные. Где бравота в глазах? Все как на расстрел вышли с опущенной головой», - обращает внимание roza_04_04. «Оставьте этих стариков уже», - пишет adaev_108. «Что-то не похожи они на возмущённых добровольцев, которые по желанию вышли […], по лицам видно и по тому, как они стоят - словно наказывают их», - отмечает za_kra_khamzalatov. «Бедные люди», - согласен edd0555.

«Я категорически против того, чтобы оскорбляли, трогали наших женщин и унижали. Но я также против того, чтобы сажали на бутылки», - заявляет movsar462.

«Права человека! Может, вы перепутали? Хотели сказать "Права Кадырова"?» - задается вопросом fibonachi777 в комментарии к новости о конференции на странице агентства «Грозный Информ» в Instagram (за сутки публикация набрала 562 отметки «нравится» и 26 комментариев).

Рамзан Кадыров и Магомед Даудов оправдали насилие над Тепсуркаевым. Закаеву Даудов пригрозил "спросом" за публикации Telegram-канала. "Комитет против пыток", который начал работу с целью установить местонахождение Тепсуркаева, обнародовал видео его похищения в Геленджике. А 14 сентября правозащитники сообщили, что Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей ответов о том, был ли похищен Салман Тепсуркаев, подвергался ли он пыткам, проводится ли какое-то официальное расследование в связи с этим, а также в связи с видео, где Салман занимается самоистязанием.