Азербайджанская активистка сочла необоснованным исключение из муниципального совета

27 августа 2020, 11:08

Активистка Вафа Наги, отстраненная от работы в муниципальном совете села Хол Гарагашлы, намерена оспорить это решение, считая его предвзятым и незаконным. В ЦИК Азербайджана указали на неправомерность лишения членов муниципального совета полномочий во внесудебном порядке.

Как сообщал "Кавказский узел", против Вафи Наги чиновник и работник сельского дома культуры подали иск, требуя привлечь ее к уголовной ответственности по обвинению в диффамации. Истцы ссылаются на посты Наги в Facebook и утверждают, что она нанесла ущерб их деловой репутации. Активистка связала иск со своей деятельностью по "разоблачению фактов коррупции". Ответчица убеждена, что оснований для ее преследования нет. 21 августа судья предложил азербайджанской активистке удалить критические посты из соцсети.

Наги была оповещена, что ее удалили из муниципального совета 25 августа. Она отметила, что во время ее лечения в Турции глава муниципального совета села Алибала Салимов в течение 16 дней трижды созывал заседания и под предлогом ее неявки добился принятия решения о прекращении ее полномочий.

"25 июля я уехала на лечение в Стамбул и об этом заранее известила руководство муниципального совета. В этот период Алибала Салимов трижды - 5, 10 и 20 августа - созвал собрания. Мотивируя мою неявку на заседания, он провел голосование об исключении меня из числа членов муниципального совета. Хотя каждый раз, когда меня уведомляли о предстоящем заседании, я направляла из Стамбула письма о том, что не смогу принять участие, поскольку нахожусь на лечении", - рассказала Наги корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает решение муниципального совета незаконным и предвзятым.

"Алибала Салимов на протяжении 17 лет является главой муниципального совета и никогда не проводил заседания так часто - каждые пять дней. Зная, что я вернусь 21 августа, он провел последнее заседание 20 августа и депутаты приняли решение в отношении меня. Он поставил цель удалить меня, чтобы он мог самолично управлять муниципалитетом. Я ему стала как кость в горле. Потому что требовала финансовой отчетности, разъяснений о незаконном распределении земельных участков, предоставлении их лицам, не живущим на территории муниципального совета. Интересно, что 21 августа в Нефтчалинском суде был процесс против меня по иску Салимова. Но там он ничего мне не сказал об исключении из муниципального совета", - утверждает Наги.

Салимов подтвердил, что Наги выведена из муниципального совета. При этом он указал на законность такого решения, "поскольку Наги пропустила три заседания подряд".

По его словам, согласно статье 22.6 закона о статусе муниципалитетов, полномочия члена муниципального совета прекращаются "при отсутствии без уважительной причины на заседаниях муниципалитета в сроки, указанные в уставе муниципалитета".

"По нашему уставу член муниципального совета лишается полномочий, если пропустил три заседания подряд или большинство заседаний в течение года. Правовой комитет рассмотрел вопрос о Наги и дал заключение о нарушении ею устава муниципалитета и закона", - сказал Салимов корреспонденту "Кавказского узла".

Салимов заявил, что Наги пропустила пять заседаний муниципального совета - 30 июля, 5, 10, 15 и 20 августа. Всего за год проходит девять заседаний муниципального совета, отметил он.

То, что за семь месяцев было проведено четыре заседания, а за период меньше одного месяца - пять, Салимов объяснил "особым карантинным режимом".

Особый карантинный режим в Азербайджане был введен 24 марта и, согласно решению властей, продолжит действовать до 31 августа.

Секретарь ЦИК Микаил Рагимов в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" отметил, что избранный населением член выборного органа не может быть лишен полномочий без решения суда.

"Лишение члена муниципального совета полномочий, не может быть решен простым голосованием в этом органе. Вообще для инициирования вопроса о прекращении полномочий должны быть серьезные основания. Если человек пропустил заседания, все равно надо дать возможность ему объяснить причины, выслушать его. Вафа Наги вправе обратиться в суд и попросить признания юридически не имеющим силы прекращения ее полномочий", - сказал Рагимов.

Он подтвердил, что пропуск заседаний в связи с лечением является уважительной причиной.

Однако при этом Рагимов добавил, что утверждения о нахождении на лечении должны быть подкреплены медицинскими документами.

19 июня Вафа Наги вышла на одиночный пикет к зданию МВД в Баку, выступая против несправедливого распределения земель в азербайджанском селе. Сотрудники полиции задержали ее, не позволив провести акцию. Они увезли активистку из центра Баку и высадили из автомобиля возле станции метро "20 января".

Напомним, на муниципальных выборах 23 декабря 2019 года из нескольких активистов, критикующих власти, в муниципальный совет прошла только Вафа Наги, избранная в орган местного самоуправления села Хол Гарагашлы Нефтчалинского района. Результаты муниципальных выборов в Азербайджане не отражают реальное и свободное волеизъявление граждан из-за многочисленных нарушений и несоблюдения международных стандартов, указал в своем отчете Центр мониторинга выборов и обучения демократии.

Информация о преследовании активистов в регионах Кавказа публикуется "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".