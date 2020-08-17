Прорыв Авидзбы через границу поставил в сложное положение Аслана Бжанию

17 августа 2020, 03:02

Инцидент на границе с Ахрой Авидзбой, который снес заграждения на КПП "Псоу", нанес репутационный ущерб Абхазии, считает журналист Изида Чания. Иного мнения придерживается кавказовед Александр Крылов, который полагает, что происшествие не скажется на отношениях России и Абхазии, но поставил в сложное положение президента Аслана Бжанию и может навредить самому Авидзбе.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 августа помощник президента Абхазии Ахра Авидзба выехал из России в Абхазию, протаранив ворота на границе бампером внедорожника. Он пояснил, что вынужден был так поступить после многочасового ожидания на границе, пересечь которую ему не позволяли из-за задолженностей. Даже при наличии долгов пограничники не имели права задерживать на границе обладателя дипломатического паспорта, заявил Авидзба. По мнению абхазских журналистов, президент Аслан Бжания оказался в уязвимом положении перед Москвой после инцидента с Авидзбой, а юристы уточнили, что дипломатический статус, на который он ссылался, не применяется в личных поездках и не дает права нарушать границу России.

Ахра Авидзба - политический деятель Абхазии, который в конце 2019 - начале 2020 годов возглавил уличные акции, закончившиеся смещением президента. Воевал в самопровозглашенной Донецкой республике (ДНР), Герой ДНР.

Редактор газеты "Нужная" Изида Чания считает, что помощник президента Ахра Авидзба инцидентом на границе нанес имиджу Абхазии репутационный урон, тем более, что многие и так думают, что в республике нет гражданского общества, а "сплошной криминал и несоблюдение законов".

"Ахра Авидзба активно эксплуатирует имидж героя ДНР и считает, что к нему должно быть особое отношение, в том числе у российских пограничников. Я не думаю, что они к нему отнеслись предвзято. У него действительно были большие долги", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Чании, президент Абхазии Аслан Бжания был обязан отреагировать на инцидент, но до сих пор этого не сделал. "На официальном сайте президента никаких серьезных заявлений, сайт фактически не работает. Там только пишут о назначениях, о праздниках. Непонятно, где наш президент. Он купается на пляже, отдыхает в кафе, но до сих пор не сформирован кабинет министров, происходят непопулярные кадровые решения", - указала Чания.

Она отметила, что за полгода президент фактически никак себя не проявил. "У абхазского общества меняется настроение. В сети все больше возмущений. За полгода работы Бжания отменил банковские карты для пенсионеров и заставил их стоять в очередях в банках за пенсией, открыл границу, отменив все меры предосторожности. И этот инцидент на границе", - сказала Чания.

1 августа были сняты ограничения на пересечение границы России и Абхазии, границу ежедневно пересекает около 30 тысяч человек. Минздрав Абхазии 7 августа сообщил о росте числа пациентов с коронавирусом, однако связал это с несоблюдением санитарных норм в сухумской больнице, а не с наплывом туристов. На следующий день был диагностирован первый в Абхазии случай заражения COVID-19 среди отдыхающих из России. Группа врачей из Москвы направлена на неделю в Гудаутскую больницу для помощи абхазским коллегам в лечении пациентов, инфицированных коронавирусной инфекцией.

Она также указала на то, что руководители государства действуют несогласованно между собой. "Александр Анкваб ведет свою политику, Сергей Шамба - свою, при этом Анкваб с Бжания не общаются между собой. Это заметили все. На возложении цветов к памятникам погибшим в Отечественную войну 1992-93 годов Бжания пришел фактически один. Раньше такого не было, руководство Абхазии всегда это делало вместе", - отметила Чания.

Негативные последствия от инцидента будут разве что для самого Авидзбы

Инцидент на российско-абхазской границе никак не скажется на отношениях России и Абхазии, считает главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов.

Он напомнил, что Ахра Авидзба известный человек, воевал в Донбассе и пользуется определенным авторитетом и уважением. "Я думаю, что повлияет только тем, что усилят ограждения на российско-абхазской границе. Режим пропуска на границе вызывает много нареканий, поэтому здесь надо смотреть, насколько законно то, что его там продержали несколько часов. Возможно, действительно на это не было причин", - сказал Крылов корреспонденту "Кавказского узла".

Он указал также на то, что по поводу инцидента очень мало достоверной информации. "Ахра сделал заявление со своей стороны, но официальных комментариев так и не поступило. Но то, что это не тот инцидент, который может испортить отношения между Россией и Абхазией - это однозначно. У президента сложное положение: высказаться критически он не может в силу менталитета абхазского общества, поэтому тут лучше промолчать", - считает Крылов.

Он также полагает, что негативные последствия инцидента могут быть разве что для самого Авидзбы, ему придется какое-то время быть в Абхазии. "Я думаю, он не будет ездить в Россию какое-то довольно продолжительное время. Думаю, потом стороны договорятся. Если договориться не получится, то Ахра будет невыездной очень долго", - заключил Крылов.

Авидзбу могут обвинить в порче имущества

Если судить по кадрам распространенного видео, в действиях водителя внедорожника нет неподчинения законному требованию представителя власти, считает управляющий партнер адвокатского бюро "Мусаев, Лепшаков и партнеры" Муса Плиев.

"В этом случае это представитель Погранслужбы ФСБ, и если даже факт неподчинения будет установлен, в этом случае действия нарушителя повлекут для него наложения штрафа в размере от 500 до тысячи рублей. Исходя из видео невозможно установить, было ли требование законным, было ли вообще требование. Сам факт того, что сотрудник говорит: «Стой», еще не означает, что это было требование и из чего оно вытекало. Более того, из видео видно, что «Стой» прозвучало после того, как водитель сел в машину. Позиция защиты могла бы строиться на основе того, что он не слышал о том, что ему сказали «Стой». Неизвестно и то, какой разговор остался за кадром. Требования представителя власти должны быть понятные, конкретные, законные, ясные - из видео этого не видно", - сказал Плиев корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что в действиях водителя содержится состав преступления в части порчи имущества.

"Если это более пяти тысяч рублей, умышленная порча или уничтожение имущества, то есть уголовная ответственность. В этом случае мы видим, что это умышленно. Видя, что перед ним шлагбаум, он умышленно на него наезжает. В этой части состав преступления есть в статье 167 УК РФ. Но вопрос, является ли ущерб значительным и есть ли он вообще - это может определить только экспертиза. Если он содрал краску - это одно, а если нарушена конструкция - это другое и определяется экспертом. В части пересечения границы - здесь нет незаконного пересечения, есть нарушение режима госграницы. Там тоже административный штраф. Поэтому в его отношении составят административный протокол, может два, и он отделается штрафами", - заключил Муса Плиев.