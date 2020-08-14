Следователи рассказали подробности о перестрелке в Сурхахи

14 августа 2020, 07:51

33-летний житель села Сурхахи в Ингушетии убит при обстреле его машины из автомата, а его мать и жена доставлены с ранениями в больницу, возбуждено уголовное дело, сообщили следователи.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 13 августа в селе Сурхахи Назрановского района Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль, в результате чего один человек был убит и как минимум двое получили ранения, сообщили источники в правоохранительных органах. Это нападение стало пятым по счету в Ингушетии с начала года.

По версии следствия, примерно в 19 часов мск при въезде в Сурхахи по улице Аушева неизвестные, которые ехали на машине Ford Mondeo на которой не было госномеров, открыли огонь из автомата по машине марки "Нива", в которой ехал местный 33-летний житель. От полученных ран он скончался на месте. Также ранения получили мать и супруга, они были доставлены в больницу в Назрань, сообщило 13 августа на своем сайте следственное управление Следкома по Ингушетии.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство)", – сказано в сообщении.

Статья 105 УК РФ "Убийство", предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что вечером 28 июля на окраине села Яндаре в Ингушетии был убит полицейский Увайс Алиев, машина которого также была обстреляна. По версии правоохранителей, в момент происшествия, в салоне автомобиля вместе с Алиевым находилась девушка, которая не пострадала. По мнению силовиков, к убийству Алиева могут быть причастны члены группировки боевиков Аслана Бютукаева.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.