Армения вернула лидерство по числу новых случаев COVID-19 на Южном Кавказе

12 августа 2020, 23:57

На Армению пришелся 201 случай заражения коронавирусом из 315, зафиксированных на Южном Кавказе за сутки. Страна также является лидером по общему числу инфицированных и умерших от COVID-19 с начала пандемии.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 10 августа Азербайджан, где за сутки было подтверждено 79 новых случаев заражения коронавирусом, опередил Армению, в которой суточный прирост составил 23. За сутки на Южном Кавказе скончались семь зараженных коронавирусом - пять в Армении и два - в Азербайджане.

Первый случай заражения коронавирусом на Южном Кавказе был подтвержден 26 февраля в Грузии. 28 февраля стало известно о первом инфицированном в Азербайджане, а 1 марта - в Армении. 7 апреля о первых случаях заражения COVID-19 заявили в Нагорном Карабахе и Абхазии, а 6 мая – в Южной Осетии. На главной странице"Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа" на "Кавказском узле".

За сутки с 11 по 12 августа в странах Южного Кавказа выявлено 315 новых случаев заражения коронавирусом, 201 из которых пришлись на Армению, а 93 - на Азербайджан. Число подтвержденных за сутки случаев коронавируса в Грузии составило 14, следует из данных на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

Среди непризнанных республик Южного Кавказа новые случаи заражения подтверждены только в Абхазии - там их семь. О новых случаях заражения в Южной Осетии и Нагорном Карабахе к 22.57 мск 12 августа официально не сообщалось.

В Армении лечение от коронавируса проходят 6496 пациентов, в Азербайджане - 2 269, в Грузии - 203. Армения с 40 794 зараженными с начала пандемии остается лидером среди стран Южного Кавказа и по количеству зараженных на 100 тысяч жителей. Этот показатель в стране составляет 1 377,71, в то время как в Азербайджане, где 33 824 случаев инфицирования, на 100 тысяч населения приходится 335,79 зараженных, а в Грузии с 1278 инфицированными – только 34,33.

Численность населения Армении, по данным национальных статистических служб, в третьем квартале 2019 года составляла 2,961 миллиона человек. В Грузии на 1 января 2019 года проживали 3,723 миллиона человек, в Азербайджане, по данным на 1 февраля 2020 года, - 10,073 миллиона человек.

Общее число умерших от COVID-19 на Южном Кавказе выросло к 12 августа до 1 324. За последние сутки от коронавируса скончались три жителя Армении и два жителя Азербайджана. В других странах региона, включая непризнанные республики, о новых смертях не сообщалось. Армения продолжает лидировать на Южном Кавказе по числу летальных исходов за время пандемии - там их 806. В Азербайджане скончались 497 зараженных, а в Грузии по-прежнему умершими от коронавируса числятся 17 пациентов, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов о том, как избежать заражения COVID-19, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".