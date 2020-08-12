Словакия связала высылку трех российских дипломатов с убийством Хангошвили

12 августа 2020, 05:50

Словакия объявила персонами нон грата трех российских дипломатов и выслала из страны. По данным местных властей, дипломаты работали на спецслужбы и связаны с убийством в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Как писал "Кавказский узел", Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. По подозрению в его убийстве задержан гражданин России, который в феврале был повторно арестован федеральной прокуратурой Германии. По данным немецкой Генпрокуратуры, обвиняемый по делу получил задание от российских властей. 27 июня Spiegel сообщил о том, что немецкие правоохранители вышли на второго возможного подозреваемого по делу об убийстве Хангошвили.

Первый подозреваемый в убийстве Хангошвили проходил службу в спецназе ФСБ "Вымпел", озвучили 6 декабря 2019 года итоги совместного расследования издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. Позднее, в феврале 2020 года, эти издания указали, что биллинг телефонов подозреваемого подтверждает его неоднократные звонки сотрудникам спецназа ФСБ России, а также посещение тренировочных баз российских спецслужб. Бывшие спецназовцы назвали выводы журналистов фейком. Эти данные противоречат прежней версии о причастности к убийству Хангошвили окружения Кадырова. Сам Кадыров ранее также заявил, что власти Чечни и России не имеют отношения к убийству Зелимхана Хангошвили. "Если мы причастны, то пусть докажут", - сказал он. Смерть Хангошвили Кадыров объяснил "внутренними разборками". Родные и знакомые Хангошвили предположили, что в его устранении были заинтересованы как российские, так и грузинские спецслужбы.

Власти Словакии приняли решение выдворить из страны трех российских дипломатов, сообщает 11 августа РБК.

Дипломаты уже покинули Словакию. Министерство иностранных дел этой европейской страны назвало поводом для высылки действия дипломатов, которые противоречат Венской конвенции о дипломатических отношениях. Кроме того, по словам пресс-секретаря ведомства Юрай Томага, в словацком консульстве в Санкт-Петербурге допускалось злоупотребление при выдаче виз, а также речь идет о преступлении, совершенном в одной из стран Евросоюза. При этом он не уточнил, о каком преступлении идет речь, информирует РИА "Новости".

Решение о высылке дипломатов премьер-министр Словакии Игор Матович связал с убийством в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, в совершении которого основным подозреваемым является 49-летний гражданин России, сообщает ТАСС.

В посольстве Российской Федерации в Братиславе заявили, что версия Словакии о том, почему российские дипломаты были высланы из страны, выглядит недостойно и непрофессионально, пишет "Лента.ру".

По данным Генпрокуратуры Германии, обвиняемый в убийстве Хангошвили проживал в Германии как беженец, а в 2000-2004 годах воевал против федеральных войск. Ранее Владимир Путин объявил убитого в Германии Зелимхана Хангошвили одним из организаторов взрывов в метро Москвы. Представители чеченской диаспоры в Европе прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Преследование Хангошвили было связано с "его участием во второй чеченской военной кампании в качестве командира", пояснил тогда "Кавказскому узлу" руководитель немецко-кавказского общества в Берлине Эккехард Маас.

"Кавказский узел" опубликовал биографию Зелимхана Хангошвили и справочный материал "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".