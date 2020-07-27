Пользователи Instagram сочли неубедительным видео с родственницами Мамихана Умарова

27 июля 2020, 10:54

Живущие в Аргуне мать и сестра убитого в Австрии Мамихана Умарова опровергли его заявления о том, что власти оказывали давление на них, следует из опубликованного в Instagram видеоролика. Пользователи соцсети и местные жители сочли видео постановочным.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля прошли похороны Мамихана Умарова, на которых его вдова Зарема заявила о причастности властей Чечни к убийству блогера. 22 июля в Instagram появилось видео, на котором живущие в Чечне родственники Умарова попросили прощения за сказанные им при жизни слова и объявили себя виновными в его убийстве. Пользователи соцсети сочли их извинения вынужденными.

Уроженец Чечни Мамихан Умаров, известный как "Анзор из Вены", был застрелен 4 июля в Герасдорфе, недалеко от Вены (район Корнойбург). В своих видео на YouTube он критиковал и неоднократно оскорблял Рамзана Кадырова и его родителей. Незадолго до смерти Умаров заявлял о поступающих ему угрозах. По подозрению в убийстве арестованы два человека – уроженцы Чечни, более 15 лет живущие в Европе в статусе беженцев.

Видео, озаглавленное "Мать и сестра Анзора Венского", опубликовано сегодня ночью в Instagram-паблике «Чечня онлайн», насчитывающем 69,3 тысячи подписчиков. Авторы публикации утверждают, в частности, что после женитьбы Умаров выселил из дома в Мескер-Юрте мать и сестру, которые с тех пор живут в Аргуне. "Таким вот «заботливым» сыном был Венский", - говорится в аннотации к видео.

На кадрах видеоролика, снятого в продуктовом магазине, молодой мужчина представляется двоюродным братом Умарова и представляет его мать и сестру. "Он в своем выступлении говорил, что власть ее (мать Умарова) мучила, вот его мать и сестра. Я пришел сюда, чтобы рассказать, все как есть", - говорит на видео мужчина, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Молодая девушка, представленная как сестра Умарова, заявила на видео, что ее мать никто не преследовал. "Никто мою мать не мучил. Никто ей ничего не говорил", - сказала она. Девушка подтвердила, что после женитьбы ее брат не оказывал никакой помощи. "После того, как женился, за нами не смотрел (не оказывал помощи)... Когда моя мать поехала за ним, он отправил ее назад. Отобрал двор, мы вынужденно переехали в Аргун. Мы работаем в магазине, ни один человек ничего (нам) не говорит, не преследовали… Мы хорошо живем", - сказала на видео девушка, слова которой перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Аналогичную версию озвучила перед камерой пожилая женщина. "Меня никто не забирал, я жила у себя дома... Препятствий не чинили, не выселяли, не избивали они нас и не мучили. И сейчас нас никто не не преследует. Мы каждый день на базаре, мы работаем…. нам никто ничего не говорит", - сказала на видео женщина, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Она также обвинила вдову Умарова в том, что после женитьбы на ней Анзор "сбился". "Я не говорю того, чего нет, не говорю неправды… Мне из него сына не получилось, для сестер – брата", - сказала женщина.

К 10.54 мск видео набрало 7,1 тысячи просмотров, под ним размещено 30 комментариев. Авторы некоторых из них предположили, что родственниц вынудили участвовать в записи видео. "А почему вы не выставляли это, когда он был жив? Про мертвого человека можно сочинять все (что) угодно, да еще под давлением", - указала, в частности, neznakomka___82. "Бедная мать. она с трудом это говорит", - заметил dolakovmagomed8732019.

"Почему не сделали это заявление, когда он был жив? Ааа, понял, он бы выявил правду!" – написал an.nur.99, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Раскритиковали видеоролик и авторы комментариев в Instagram-паблике «ЧП Грозный_95», на который подписаны 70 тысяч пользователей. "Почему вы этих несчастных людей маете, кадыровцы?" – написал, в частности, muvahhid95__. "Зачем это мусолить, если этого человека уже нет. Он ответит за все плохое, что сделал", - написала _gekhaeva_eli, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".«Рochemu tol'ko posle ego pohoron vy aktivizirovalis?» - поинтересовался zizu2011.

Публикация видеоролика говорит о том, что власти стремятся опорочить не только Умарова, но и его вдову, предположила сотрудница одной из общественных организаций Чечни Милана. " И двоюродный брат, вдруг решивший снять видео с матерью и сестрой Анзора, и сами они повторяют одно и то же, сбиваются. Это постановочное видео. Здесь, мне кажется, не только стремление опорочить имя бывшего критика Кадырова и его окружения, но в первую очередь его жены, которая прямо обвинила чеченские власти в смерти своего мужа. Способ выбран беспроигрышный – плохая невестка, оторвавшая сына от матери и брата от сестер", - сказала Милана корреспонденту "Кавказского узла".

"Изобличающие Анзора видео стали появляться только после его смерти. То его родственники взяли на себя убийство, обвинив его в том, что он говорил недозволенные вещи, то мать с сестрой говорят, что он был плохим сыном и братом. Это, на мой взгляд, говорит о том, насколько нынешним властям был ненавистен Анзор", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Умар.

Напомним, австрийские следователи пообещали учесть видеообращение родственников блогера, взявших на себя вину за смерть Умарова. 23 июля суд в Австрии продлил до 20 августа срок ареста одного из подозреваемых по делу об убийстве Умарова. Второй подозреваемый будет находиться в тюрьме до января 2021 года.

Убийство Умарова имеет политическую подоплеку, предположили ранее представители чеченской диаспоры в Австрии. Журналистка Сюзанне Шолль, автор книги "Дочери войны: выжить в Чечне", также назвала убийство Умарова политическим и предположила, что "чеченская власть желает продемонстрировать тем, кто живет за рубежом, что она может дотянуться до любого и в любое время". Рамзан Кадыров, в свою очередь, заявил, что убийства, в том числе блогера Умарова, организовали западные спецслужбы, чтобы возложить вину за эти преступления на руководство Чечни.

Мамихан Умаров пополнил список критиков Кадырова, убитых за пределами Чечни. 1 февраля 2020 года стало известно, что тело выходца из Чечни Имрана Алиева, блогера, известного как Мансур Старый, было найдено с ножевыми ранениями в отеле французского города Лилль. Французские следователи считают основной версией смерти убийство по политическим мотивам, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Отметим, что практика публичных покаяний родственников блогеров, критикующих власти, стала обыденностью для Чечни. Так, 9 июля брат живущего в Европе блогера Минкаила Мализаева записал видеообращение с извинениями за его критику в адрес властей республики. 21 июля в новом видео он призвал брата раскаяться.

В мае 2018 года родственники чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, скрывающегося от преследования в Европе, в эфире республиканского ТВ призвали его прекратить критику власти и вернуться в Россию.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".