Призыв брата блогера Мализаева к покаянию вызвал критику пользователей соцсети

22 июля 2020, 14:23

Публичные обращения к родственнику неуместны, указали пользователи Instagram после того, как брат живущего в Европе Минкаила Мализаева призвал блогера и других критиков властей Чечни раскаяться. Обращение Мализаева к брату сделано под давлением, предположили они.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля в чеченских Instagram-пабликах было опубликовано видеообращение брата живущего в Европе критика властей Чечни Минкаила Мализаева, который извинился за родственника.

В опубликованном обращении лично к Минкаилу его брат подверг блогера резкой критике. "Минкаил, это второе видео, что отправляю. Вчерашнее мое видео, как только я перекинул, ты закинул в YouTube, чтобы получить от своих хозяев чашку супа. [...] Настолько ты стал никчемным, потеряв гордость, лицо, стыд, честь, без имана (веры), превратившись в шайтана, у тебя облик шайтана. Перед теми, кто тебя знает, твоими родственниками, твоей семей, матерью, однотейповцами, перед чеченским народом тебе не стыдно?" – сказал на видео автор обращения, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Новое обращение Анзора Мализаева, брата Минкаила Мализаева, опубликовано вечером 21 июля в Instagram-паблике "Про Чечню и не только", насчитывающем 430 тысяч подписчиков. "Родной брат Минкаила Мализаева записал очередное видеообращение не только к своему брату, но и ко всем псевдопатриотам, которые на просторах интернета льют всякую грязь и чушь в адрес Чеченской Республики. Он считает их марионетками в руках западных спецслужб и призывает этих горе-блогеров одуматься, пока есть время", - говорится в аннотации к обращению.

Аудиообращение на чеченском языке сопровождается фотографией Анзора Мализаева. Автор обращения перечисляет живущих в Европе чеченских блогеров и называет их "предателями". "Сбежали отсюда, сидя в Европе, ведут пустые разговоры, не мужчины и не женщины. [...] Они ругают народ, ругают тех, кто у власти... Будучи из этого народа, живя в Чечне, наша обязанность высказываться против них. [...] Они враги нашего народа, которые сидят там, в "Ютубе"... Этот Минкаил, Тумсо… [...] Говорю тем, кто дома (в республике). Если мы будем молчать, они сделают какое-нибудь зло, они могут сбить (с правильного пути) подрастающее поколение. Даже если собьют (с пути) одного, это вред для нашего народа. Мы в своих семьях, во время встреч, должны говорить, что эти люди предатели народа. [...] Им говорю: сделайте тоба (покаяние), раскайтесь в том, что делали до сих пор, прекратите. Если не прекращаете, то признайте - мы не мужчины", - говорит, в частности, автор аудиообращения, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Живущий в Европе чеченский блогер Тумсо Абдурахманов не смог добиться предоставления убежища в Грузии и Польше. При этом он не оставлял публичных споров с чеченскими чиновниками. После одного из таких диспутов спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил ему кровную месть, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о Тумсо: почему дерзкий чеченец глумится над кровной местью "Лорда".

К 14.15 мск публикация набрала 14,8 тысячи просмотров, под ней размещено 28 комментариев. Авторы некоторых из них сочли неуместными обращения к брату с помощью интернет-паблика.

"У этих двоих нет номеров друг друга? Почему свои семейные разборки лично не решаете?" – написал, в частности, ali_alleroevskiy, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "Как вы двое надоели. Сделай себе отдельную связь (с братом)", - предложил автору обращения пользователь life__vedeno, слова которого также перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла". "Тебя заставили", - предположил, обращаясь к брату Мализаева, mazaev.shamil.

Еще в 2016 году Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни.

Напомним, живущий в Берлине блогер Минкаил Мализаев (фамилия блогера также упоминается в СМИ как Малицаев, имя - как Микаил) заявлял, что много лет критикует политику властей Чечни и что его родственники подвергаются за это давлению. Минкаил Мализаев в мае 2018 года сообщал "Кавказскому узлу", что приехал в Германию в 2013 году, а в апреле 2018 года его пытались депортировать. Блогер также заявлял об угрозах. Жену и детей Мализаева депортировали в Чечню, однако самого блогера после правозащитной работы оставили в Германии, сообщил руководитель немецкого отделения международной ассоциации "Мир и права человека" Аслан Арцуев, который был адвокатом блогера.

Жена Мализаева, вернувшись в Чечню, 24 марта 2019 года опубликовала видеоролик, в котором публично отказалась от мужа и объявила о разводе с ним. Родственники Мализаева заверили тогда, что вернулись домой добровольно, и призвали блогера прекратить критиковать власть.