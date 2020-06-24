Жители Карачаево-Черкесии скептически настроены к голосованию по поправкам в Конституцию

24 июня 2020, 21:40

Для голосования по поправкам в Конституцию России в Карачаево-Черкесии избирком откроет 250 участков. Большинство опрошенных "Кавказским узлом" жителей республики заявили о безразличии к поправкам либо о несогласии с ними. Глава Российского Конгресса народов Кавказа убежден в необходимости участия в голосовании.

Как сообщал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин назначил дату общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля. Эти поправки не изменят жизнь россиян в лучшую сторону, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов юга России. По их мнению, итоги голосования легко сфальсифицировать, а каждую из поправок нужно было обсуждать отдельно и голосовать за каждую по отдельности. Активисты в республиках Северного Кавказа также выказали обеспокоенность неточными формулировками о федеральных территориях. При этом у представителей различных партий и организаций нет единой позиции относительно бойкота голосования.

Закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания 11 марта. 14 марта он был подписан президентом России, спустя два дня Конституционный суд одобрил поправки. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

В ЦИК региона завершили прием заявок на голосование по месту жительства и работы

Заявления для голосования по поправкам в Конституцию России в рамках механизма "Мобильный избиратель", а также желающих проголосовать на дому принимались избиркомом Карачаево-Черкесии до 14.00 мск 21 июня, сообщается на официальном сайте республиканской избирательной комиссии. Заявления можно было подать по месту нахождения в МФЦ, территориальные и участковые избирательные комиссии и через единый портал госуслуг. При этом на сайте госоргана указывается, что "у граждан есть возможность обратиться в участковую избирательную комиссию и оставить свою заявку о голосовании на дому до 17.00 по местному времени 1 июля".

Также на сайте избиркома КЧР сообщается, что, по предварительным данным, в регионе принято более шести тысяч заявления о голосовании по месту нахождения. Голосование предусматривает возможность воспользоваться таким правом до основного дня голосования, в период с 25 по 30 июня вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактного голосование на дому и голосования по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".

Избирательные комиссии завершают процедуру принятия заявок на голосование на дому, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в избиркоме Карачаево-Черкесии, отметив, что для трудовых коллективов крупных компаний будут организованы выездные голосования.

"Надомные обращения мы собираем, к подавшим обращения будут выезжать на дом. Также к организациям, с которыми есть соглашения, будут выезжать и [их сотрудники] будут голосовать на месте", - сообщила руководитель одного из отделов избирательной комиссии республики. В числе крупных компаний, которые обратились по поводу организации выездного голосования, она назвала "Роснефть".

Вопросы о дате начала выездного голосования в избиркоме региона переадресовали к руководителю комиссии, получить комментарий у которой корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Численность избирателей в Карачаево-Черкесии по состоянию на 1 января 2020 года составляет 295 781 человек – такие сведения приведены на официальном сайте регионального избиркома. В сегодняшнем сообщении избиркома указывается, что списки участников голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России переданы участковым избирательным комиссиям, и жители республики имеют право обратиться на свой участок для того, чтобы проверить, включен ли он в список участников голосования, сверить или уточнить сведения о себе. Основанием для включения гражданина в список на конкретном избирательном участке является его постоянная регистрация по месту жительства, уточнил избирком.

Для проведения голосования в Карачаево-Черкесии будут задействованы 249 постоянных избирательных участков и один временный, сообщила председатель избиркома КЧР Лариса Абазалиева, слова которой 5 июня привел "Интерфакс-Юг". Абазалиева рассказала агентству, что в условиях распространения коронавируса все силы избиркома и территориальных избирательных комиссий будут направлены на обеспечение полной безопасности избирательного процесса. "Если обычно у нас стояла задача организации избирательного процесса, то сегодня еще одна очень важная задача - обеспечение санитарной безопасности членов избирательных комиссии и избирателей. Для этого будет проводиться комплекс работ", - сказала председатель избиркома республики.

Она отметила, что меры безопасности предусмотрены как при посещении избирательных участков, так и при голосовании на дому: каждый избиратель для голосования получит перчатки, маску и одноразовую ручку, также будет проводиться постоянная дезинфекция и другие работы.

В Карачаево-Черкесии за последние сутки выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксировано 3067 случаев инфицирования, 12 человек умерли, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса указана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Отметим, что власти Карачаево-Черкесии с 23 июня ослабили режим самоизоляции. Пользователи Instagram это решение связали с предстоящим голосованием за внесение изменений в Конституцию страны.

Жители республики скептически относятся к предстоящему голосованию

Большинство опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" жителей республики не согласны с предложенными поправками в Конституцию, и часть из них уже решила, что не примут участия в голосовании.

Так, адвокат Таулан Эбзеев заявил, что не согласен с предложенными поправками, при этом он еще не решил, будет ли участвовать в референдуме или нет.

"Поправки в Конституцию мне понятны как профессиональному юристу. Сопоставляя их с действующей Конституцией, на первый взгляд, не нахожу никакой подоплеки. Но, как получая в банке кредит, когда человек подписывает договор, я пытаюсь найти здесь мелким шрифтом, что не так. В свете последних изменений внешней и внутренней политики государства, отношения к людям, усиления карательной составляющей, увеличения численности силовиков, их беззакония, нарушений в судах, на следствии, ничего хорошего от поправок не жду. Дочитав [поправки] до правопреемственности от СССР к РФ, где СССР нам передал все, вплоть до веры в Бога, я понял о лукавстве. В СССР в Бога не верили, и за это мы преследовались, далее я читать не стал. Если и пойду на голосование, то [проголосую] категорически против. Я считаю, что власть действует не в интересах общества. Ничего хорошего от поправок не жду, и думаю, большинство считает аналогично", - сказал Эбзеев.

Жительница Черкесска по имени Эльвира заявила о своем безразличии к процессу изменения Конституции и отсутствии намерения идти на избирательный участок для голосования.

"Не пойду, конечно. Мы [с коллегами, в семье] это даже не обсуждаем, занимаемся своими делами, работой", - сказала она.

В ситуации, когда Конституция фактически принята в новой редакции законодательным органом страны, процедура всенародного голосования является профанацией, считает представитель местной общественности, который согласился дать свой комментарий на условиях анонимности.

"Это чистейшей воды политика, причем, грязная, я бы не хотел туда втягиваться. Да, у нас были наработки, мы что-то направляли по родным языкам. Дело в том, что Конституция уже принята законодательным органом страны, это профанация, уже в магазинах продается [Конституция] с изменениями, люди возмущаются, и не ясно, что это за голосование", - сказал он.

Кроме несогласия с некоторыми из поправок для некоторых жителей КЧР неясен и смысл части изменений, считает местная жительница по Алимат.

"Голосовать за поправки я не буду. Этому есть простое объяснение. Я не вполне понимаю смысл всех поправок, а те, которые мне понятны, меня не устраивают. Ждали изменений социального характера, может быть, касаемых трудовых отношений. За поправки к отдельным статьям, может быть, и проголосовала бы, но не покидает чувство, что все организовано только для принятия одной поправки - обнуления сроков президента. Из моих знакомых никто не будет голосовать. По-моему, не до этого сейчас", - сказала женщина.

Еще одна жительница Карачаево-Черкесии, Лариса Лепшокова также заявила о нежелании голосовать за изменения в Конституцию: "Не собираюсь идти на голосование, не хочу".

Опрос не носит репрезентативного характера и отражает только частные мнения опрошенных жителей республики.

В РКНК считают, что жители страны должны прийти на голосование

В Российском Конгрессе народов Кавказа едины во мнении о необходимости принятия участия в голосовании всеми гражданами страны, отметил руководитель организации Алий Тоторкулов.

"В РКНК входят люди не только разных народов Кавказа, но и разных политических взглядов. Поэтому у нас нет единой точки зрения на политические вопросы, что не мешает нам отстаивать интересы Кавказа в целом. В отношении внесения поправок в Конституцию каждый из нас руководствуется своей политической ориентацией. Единственное, в чем мы едины, каждый должен выполнять свой гражданский долг и принимать участие в выборах", - сказал Тоторкулов.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Материалы о протестах против инициированных президентом конституционных поправок, а также новости о голосовании по поправкам в Конституцию России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".