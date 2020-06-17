Назван самый пострадавший от коронавируса регион Грузии

17 июня 2020, 04:58

Наиболее пострадавшим от коронавируса регионом Грузии является Квемо Картли, где зарегистрировано около 35 процентов от общего числа случаев заражения, говорится в отчете Национального центра по контролю заболеваний. Два из трех новых случаев заражения в стране зафиксированы у водителей грузовиков из Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня в Грузии число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией выросло до 879.

Национальный центр по контролю заболеваний Грузии опубликовал 16 июня отчет о ситуации в стране с коронавирусной инфекцией. Наиболее пострадавшим от инфекции регионом страны назван Квемо Картли, который считается "красной зоной". Здесь выявлено 290 случаев коронавируса (по данным на 11 июня), что составляет 35 процентов от общего числа выявленных в Грузии случаев инфицирования, пишут "Новости-Грузия".

Два района региона Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский, компактно населенные этническими азербайджанцами, закрыты на жесткий карантин. При этом селяне не оповещены, как надо действовать в условиях жесткого карантина, сообщили местные жители. Их беспокоит нехватка денег и продуктов, а тех, кому надо лечиться в Тбилиси, не выпускают из закрытой зоны.



Наибольшее число случаев инфицирования зафиксировано в Болниси - 186 случаев, в Тетрицкаро - 59 случаев, в Марнеули - 45 случаев. Самым активным очагом в эпидемиологическом плане является село Мушевани, где первый случай заражения был зафиксирован 23 апреля. Всего в селе зарегистрировано 75 случаев заражения, причем один инфицированный умер.

В селе Мушевани 14 июня выявлено четыре новых случая заражения, сообщил мэр Болниси Давид Шеразадишвили.

Впервые с 26 февраля, когда в Грузии был выявлен первый случай заражения коронавирусом, в стране за 24 часа не было установлено ни одного случая, сообщила днем 16 июня в эфире "Общественного вещателя" медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

При этом, по ее словам, излечились еще 20 человек, по стране зафиксировано 879 подтвержденных в лабораториях случаев заражения, в режиме карантина находятся 2710 человек.

"У нас также есть один тяжелый пациент с положительной динамикой. Я надеюсь, что он будет исключен из списка серьезных случаев с завтрашнего дня. На данном этапе 31 пациент находится на лечении в Тбилисской инфекционной больнице", - сказала Эзугбая, чьи слова перевела корреспондент "Кавказского узла".

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".



Позднее приведенную Мариной Эзугбая статистику по коронавирусу испортили три новых случая заражения. Вечером 16 июня выяснилось, что три случая инфицирования выявлены в госпитале Тбилисского моря, причем двое зараженных - водители грузовиков из Азербайджана.

"Они передвигались на транзитном автотранспортном средстве, положительный ответ зафиксирован быстрым тестом на границе, после чего их доставили в нашу клинику и уже у нас PCR-исследованием в обоих случаях подтвердился ковид. Один 20-летний мужчины, гражданин Грузии, у которого подтвердился коронавирус, пациента доставили в медицинский центр в Мцхета, и там он продолжит лечение. Все они в состоянии средней степени тяжести", - цитирует "Грузия-онлайн" руководителя департамента критической медицины госпиталя Марех Бекая.

Тем временем власти Грузии опровергли повторное закрытие Тбилиси.

Запрет на въезд и выезд из четырех крупнейших городов Грузии - Тбилиси, Батуми, Рустави и Кутаиси - был отменен 27 и 28 апреля. Ограничения не коснулись журналистов, медработников, дипломатов, сотрудников служб ритуальных услуг, подсудимых и осужденных, говорится в справочном материале "Условия карантина в Грузии" на "Кавказском узле".

"Различные СМИ сообщают о повторном закрытии города Тбилиси 20 июня. Эта информация не соответствует действительности и служит целям определенных групп ввести в заблуждение общественность", - говорится в сообщении правительства страны, которое перевела корреспондент "Кавказского узла". По данным властей, эпидемиологическая ситуация в стране "не дает оснований говорить, что Тбилиси и любой другой город будут закрыты".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

