Природные парки Грузии с 15 июня открываются для посетителей

14 июня 2020, 16:06

С 15 июня в Грузии открываются природные парки, с обязательным масочным режимом в зданиях и пещерах на их территории. Число случаев заражения в стране выросло за сутки на 13 и достигло 864.

Как сообщал "Кавказский узел", на 13 июня в Грузии был зафиксирован 851 случай заражения COVID-19, при этом 702 пациента выздоровели. Число умерших достигло 14.

Грузинские врачи подтвердили, что в регионе в последние дни фиксируется малое количество новых пациентов с коронавирусом, однако указали, что эта тенденция является временной, жителям нужно сохранять меры самоизоляции. На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В рамках дальнейшего ослабления карантина с 15 июня открываются для посетителей все охраняемые природные территории Грузии. У всех посетителей перед входом будет проверяться температура. В зданиях и пещерах обязательно носить маски и соблюдать дистанцию, передал корреспондент "Кавказского узла" решение правительства.

Кроме того, с 15 июня возобновляются железнодорожные пассажирские перевозки по пяти направлениям: Тбилиси - Батуми, Тбилиси - Озургети, Тбилиси - Поти, Тбилиси - Зугдиди, Тбилиси - Кутаиси. Продажа билетов на поезда уже открыта. Перед посадкой у пассажиров будет измеряться температура, они будут проходить дезинфицирующий барьер. Во всех вагонах уже установлены диспенсеры с дезинфицирующим раствором. Маску нельзя будет снимать на протяжении всей поездки. Размещаться в вагонах пассажиры будут, как и раньше, информировали сегодня "Новости-Грузия".

С 15 июня возобновляются и внутренние авиарейсы. Междугородние пассажирские автобусы и микроавтобусы возобновили работу в Грузии 8 июня. Все виды общественного транспорта в Тбилиси и других городах страны обслуживают пассажиров с 29 мая, отмечается в публикации.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, приведены в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", опубликованной на "Кавказском узле". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

На сегодняшний день в Грузии подтверждены 864 случая инфицирования коронавирусом, число выздоровевших достигло 703 человека, в режиме карантина находятся 3026 граждан. Новых смертей нет, следует из данных, указанных по состоянию на 16.00 мск 14 июня на правительственном сайте StopCoV. Таким образом, за сутки подтверждены 13 новых случаев заражения, выздоровел только один человек.

В селе Мушевани Болнисского района зарегистрированы четыре новых случая коронавируса, сообщил сегодня мэр Болниси Давид Шеразадишвили. По его словам, все инфицированные находились в режиме самоизоляции. Сегодня их переведут в соответствующее медицинское учреждение.

Около 80 сотрудников Тбилисской республиканской больницы были обследованы на коронавирус, тесты дали положительный результат у трех из них, сообщил директор клиники Леван Гоподзе. По его словам, с начала пандемии заразились девять сотрудников клиники. "Все девять наших сотрудников чувствуют себя удовлетворительно", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Гоподзе, прозвучавшее в эфире Первого канала грузинского телевидения. Он подчеркнул, что случаи заражения персонала не связаны с какими бы то ни было нарушениями правил в больнице.

В клинике лежит только один пациент с коронавирусом, состояние которого остается тяжелым, рассказал директор республиканской больницы. "Он находится на управляемом дыхании. Состояние относительно стабильное, хотя он все еще находится в критическом состоянии. У нас также есть два пациента, которым периодически нужно подавать кислород под высоким давлением, у них подтвержденная пневмония", - сообщил Леван Гоподзе.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".