Мэр города в Югре пожаловался Кадырову и Делимханову на местного бизнесмена

06 июня 2020, 22:00

Глава города Лянтор Сергей Махиня попросил главу Чечни Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова остановить местного предпринимателя, который, по словам мэра, перешел к мести за судебную тяжбу чиновников с ним. Сын бизнесмена назвал эти обвинения беспочвенными.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в декабре 2019 года блогер Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, пожаловавшийся на вымогателей- "кадыровцев", заявил о решении проблемы после встречи с Адамом Делимхановым. Молниеносная реакция Делимханова на заявление Китуашвили вписывается в кампанию по повышению популярности Кадырова, прокомментировал тогда эту историю директор пиар-агентства Андрей Козлов.

Глава города Лянтор, что в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, Сергей Махиня адресовал свое видеообращение к Адаму Делимханову, отметив, что в его лице обращается к Рамзану Кадырову.

«В том, что я сейчас обозначу в своем обращении к Вам, а в Вашем лице к руководителю [Чеченской] республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, в большей степени просьба моя личная и людей, которые столкнулись на своей жизненной дороге с жителем города Лянтора Исой Ахметовичем Абдулвахабовым», - заявил Сергей Махиня в видеообращении, которое размещено 5 июня в группе «Пресс-служба Главы города Лянтор» соцсети «Одноклассники».

Мэр указывает, что столкнулся с деятельностью бизнесменом после выборной кампании 2013 года. Но и предшественники Махини, по его словам, неоднократно посылали Абдулвахабову предписания по недопущению грубых нарушений законодательства при реконструкции спорткомплекса «Звездный» в ресторан «Оазис». Со слов мэра Лянтора, бизнесмен проводил строительные работы вопреки запретам Сургутского районного суда. Есть претензии у главы города и к другим объектам, с которыми так или иначе связан Абдулвахабов. Также, по словам мэра, бизнесмен, проживая в муниципальном жилье, задолжал за коммунальные услуги крупную сумму, и был выселен по решению суда.

Махиня считает, что сын предпринимателя пытается отомстить ему, занимаясь оппозиционной общественной деятельностью. Кроме того, по словам мэра Лянтора, его родным стали приходить неприятные сообщения, которые, по его мнению, связаны с конфликтом с Абдулвахабовыми. «Мне как мужику все это еще можно терпеть, но моим дочерям и жене тяжело, когда из них делают наркоманок. Не буду лукавить, мне моим дочерям поступают […] смс-ки с разным текстом, разные ролики. […] Поясните семье Абдулвахабовых, что смысл жизни творить, а не сводить счеты», - говорит глава Лянтора в конце обращения к Делимханову.

Адам Делимханов и Рамзан Кадыров на своих страницах в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram к 21.55 мск 6 июня не прокомментировали видеообращение Сергея Махини.

Сын Исы Абдулвахабова Адам Абдулвахабов назвал обвинения Махини беспочвенными, а свою деятельность - желанием принимать участие в общественно-политической жизни города. «Если я указываю на нарушения его [главы города], и они находят подтверждения в разных инстанциях, разве это месть? Например, когда речь идет про затопленную городскую набережную. Ко мне обращаются люди, и мы работаем, в том числе по их жалобам. И я не понимаю, зачем Сергей Александрович обращается к депутатам из других регионов. К примеру, если он украинец, мне теперь с жалобами нужно обращаться к президенту Украины», - прокомментировал заявление мэра Лентора Адам Абдулвахабов, слова которого приводит портал «Ura.Ru».

"Кавказский узел" также ранее писал об обращениях к главе Чечни жителей различных регионов России с просьбой о помощи. Так, в ноябре того же года жительница Нижегородской области Зульфия Абдулкадирова обратилась к Рамзану Кадырову с просьбой помочь вернуть домой ее 20-летнюю дочь Камилю, которая сбежала в Чечню против воли родителей и вышла замуж. Информации о реакции Кадырова на эту просьбу не было, но вскоре после нее девушка вернулась домой. В Волгоградской области уроженец Чечни пожаловался Рамзану Кадырову на необоснованное уголовное преследование земляков. Родственники обвиняемых связали приговор с дискриминацией по национальному признаку, но представитель Кадырова назвал невозможным вмешательство главы Чечни в судебный процесс. После приговора автор жалобы Кадырову опубликовал видеообращение о том, что взывал к главе Чечни "на эмоциях" и был "неправильно понят".

Отметим, что в самой Чечне распространена практика принуждения к извинениям после жалоб на чиновников и критики властей республики. Об этой практике, с подачи Рамзана Кадырова распространившейся за пределами Северного Кавказа, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Новости об этом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".