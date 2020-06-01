Жительница Волгоградской области обвинена в отказе от госпитализации в связи с COVID-19

01 июня 2020, 11:45

В Урюпинский горсуд направлено административное дело пенсионерки, которая отказалась от госпитализации, не поверив в версию о смерти мужа от коронавируса. Порядок принудительной госпитализации больных коронавирусом в российских законах пока не прописан, разъяснила юрист.

Как писал "Кавказский узел", в Волгоградской области к 31 мая число случаев заражения коронавирусом выросло за сутки на 158 и достигло 3026. С начала пандемии в регионе умерли 19 пациентов с коронавирусом.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Волгоградской области, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Семья 63-летней пенсионерки в конце мая получила повестку в Урюпинский горсуд, где на 5 июня намечено рассмотрение ее дела об административном правонарушении. По версии чиновников, пожилая женщина не выполнила постановление санитарного врача о госпитализации для обследования и тем самым нарушила ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, рассказала 31 мая корреспонденту "Кавказского узла" внучка пенсионерки Ирина Белоусова.

Часть 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) введена Федеральным законом от 01.04.2020 N 99-ФЗ в связи с пандемией коронавируса и предусматривает для граждан штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей.

По словам Ирины Белоусовой, 18 апреля ее дедушку с острой почечной недостаточностью госпитализировали в больницу Волжского. 21 апреля он скончался, и тело отправили в морг в Волгограда. После вскрытия родственникам сообщили, что у умершего был COVID-19.

"Когда мы забирали дедушку из морга, его клали в гроб голыми руками, без перчаток, сотрудники морга были без масок. Заключение о смерти было от 22 числа, дата вскрытия была 24-го. Можно делать вывод, что дедушку вскрыли тихо, и два дня вместо настоящего диагноза ему ставили [другой] диагноз. В справке не написано, что умерший был болен COVID-19, там написали ОРЗ и воспаление легких, хотя у дедушки отказали почки", - рассказала женщина.

По ее словам, после похорон семью ежедневно посещают сотрудники правоохранительных органов и медучреждений. "Берут у нас тесты, о результатах которых не сообщают, либо сообщают на словах... Пришли и сказали, что моя бабушка и двоюродный брат заражены коронавирусом, их необходимо принудительно госпитализировать в инфекционную больницу Урюпинска. Мы отказались… Ежедневно нам приносят постановления, в которых прописана строчка, что (дедушка) был болен COVID-19 , а мы были в контакте с ним, поэтому должны соблюдать самоизоляцию", - рассказала Белоусова, добавив, что она и ее родственники не подписывали принесенные документы.

26 апреля, по словам Ирины Белоусовой, правоохранители предупредили ее бабушку, что отказ от госпитализации может быть расценен как административное правонарушение, которое влечет штраф 15-40 тысяч рублей. "Якобы мы должны были обязательно принять предписание главного санитарного врача Урюпинска. Но на то, что бабушка и вся семья здоровы, никто не обращал внимания. О первых анализах, которые якобы положительные, бабушке и моему брату сообщили на словах, на самом деле мы их не видели... Протокол из полиции нам пришел еще в начале мая, а сейчас пришел иск в суд", - посетовала женщина.

Если суд вынесет решение о штрафе, оно будет обжаловано, заверила Белоусова. "В этом случае мы будем нанимать адвоката. Суда по поводу брата не было, хотя иск на его принудительную госпитализацию нам тоже приходил", - сказала она.

Суд согласился с доводами прокурора в пользу принудительной госпитализации женщины

19 мая суд удовлетворил требование районного прокурора о принудительном помещении пожилой женщины под медицинское наблюдение, подтвердила корреспонденту «Кавказского узла» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Судом установлено, что в апреле по результатам лабораторных исследований у 63-летней В.С., находившейся под наблюдением как лицо, контактирующее с больным COVID-19, было подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции. Постановлением главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 29 апреля принято решение госпитализировать В.С. в целях изоляции и дальнейшего обследования. При этом женщине были разъяснены необходимость и основания госпитализации. Однако административный ответчик от госпитализации отказалась", - сообщила она.

По ее словам, 12 мая в лаборатории ГУЗ «КДП № 2» был получен повторный положительный результат наличия у женщины коронавирусной инфекции, о чем пенсионерке сообщили, однако она вновь отказалась от госпитализации. После этого с требованием о принудительной госпитализации женщины в суд обратился прокурор Дубовского района, и суд рассмотрел дело в закрытом судебном заседании.

"Представитель ответчика возражал против удовлетворения иска, так как В.С. не имеет видимых признаков заболевания и, по его мнению, не представляет угрозы для окружающих. Со слов представителя ответчика, на данный момент не получен результат ещё одного теста от 18 мая. Суд пришел к выводу, что уклонение ответчика от обследования и изоляции в медучреждении ставит под угрозу её собственное здоровье, а также влечёт за собой распространение инфекционного заболевания, представляющего опасность для окружающих", - рассказала она.

Прокуратура решила не дожидаться отрицательного теста женщины на коронавирус, пояснила корреспонденту «Кавказского узла» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

"Поскольку уклонение от госпитализации нарушает права неопределенного круга лиц, прокуратура Дубовского района предъявила в суд административное исковое заявление о принудительной госпитализации и изоляции до получения отрицательных результатов лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции. Суд согласился с позицией прокуратуры района и удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Судебное решение суда обращено к немедленному исполнению, женщина госпитализирована в ГБУЗ «Клиническая больница № 5» Волгограда", - рассказала она.

Порядок госпитализации пациента с подозрением на COVID-19 в законе не изложен

Вопрос о принудительной госпитализации граждан с коронавирусной инфекцией регулируется ст. 33 Федерального закона 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», сообщила корреспонденту «Кавказского узла» гендиректор волгоградского областного юридического центра Ольга Панферова.

"В части 1 закона сказано, что больные инфекционным заболеванием, контактировавшие с ними или те, у которых подозревается такое заболевание, в случае если они представляют опасность для окружающих, подлежат обязательной госпитализации или изоляции. Всемирной организацией здравоохранения одобрены Международные медико-санитарные правила. Они также предусматривают возможность введения карантина для больных или потенциальных носителей инфекции, в том числе их изоляции. Принудительная госпитализация больных коронавирусом в российском законодательстве сейчас не отрегулирована: нет прямого нормативного документа, де-факто судами COVID-19 приравнивается к туберкулезу. Процессуальное законодательство предусматривает недобровольную госпитализацию только страдающих психиатрическими заболеваниями или туберкулезом. 11 февраля 2020 года постановлением правительства РФ от 31.01.2020 N 66 коронавирусная инфекция официально включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих", - рассказала Ольга Панферова.

По ее словам, законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения допускает обязательную госпитализацию или изоляцию граждан, в том числе с подозрением на инфекционные заболевания, если они представляют опасность для окружающих. Однако порядок такой госпитализации или изоляции по коронавирусу еще не предусмотрен. "Это пробел в законодательстве. В настоящее время суды все чаще выносят решения о принудительной госпитализации граждан с коронавирусной инфекцией, используя аналогию права", - пояснила юрист.

При этом, по ее словам, за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда или иного судебного акта человеку грозит до года лишения свободы. "То есть вместо больничной койки можно оказаться на тюремных нарах, либо в тюремном госпитале, либо в больнице под охраной сотрудников ФСИН. Кроме того, предусмотрена административная ответственность по ст. 6.3. КоАП, максимальное наказание по ней – штраф для граждан до 40 000 рублей. А также наказание по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), максимальное наказание по которой, при отсутствии отягчающих обстоятельств (смерть людей) – до двух лет лишения свободы", - перечислила Ольга Панферова.

В соответствии с новыми рекомендациями Минздрава в случае смерти пациента с COVID-19 захоронение тела производится в закрытом гробу, поэтому, если сотрудники морга без защитных средств клали в гроб умершего родственника Ирины Белоусовой, то их действия "нарушают положения действующего законодательства", добавила она.

"Что касается организации похорон, то родственникам теперь нужно предъявлять медицинское свидетельство о смерти, где указан диагноз скончавшегося, минимизировать число присутствующих на церемонии прощания и обязательно носить маски на похоронах", - сказала юрист.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".