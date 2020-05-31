Ростовская область вернула лидерство в ЮФО по числу новых случаев заражения коронавирусом

31 мая 2020, 15:12

Ростовская область, где зарегистрировано 178 новых случаев заражения COVID-19, вновь стала лидером среди регионов Южного федерального округа как по суточному приросту, так и по общему числу инфицированных.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая число зараженных коронавирусом в Южном федеральном округе выросло за сутки на 447 и достигло 14717. При этом 154 новых случая заражения зафиксированы в Волгоградской области, а в Ростовской, которая лидировала по этому показателю несколько дней подряд, - 152.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Общее число зараженных в Южном федеральном округе выросло за сутки на 551 и достигло 15268, следует из данных на 10.35 мск, размещенных на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Наибольшее число новых случаев заражения (178) зафиксировано в Ростовской области, а в Волгоградской - 158. В остальных регионах округа количество выявленных случаев заражения значительно ниже: в Краснодарском крае их 80, в Астраханской области – 59, в Адыгее – 41, а в Калмыкии – 35, указано в публикации.

Таким образом, в Ростовской области насчитывается 4758 случаев заражения, в Краснодарском крае – 3824, в Волгоградской и Астраханской областях – 3026 и 1752 соответственно, в Калмыкии 1054, а в Адыгее 854.

По данным Росстата на 1 января, самый населенный регион ЮФО - Краснодарский край, где живут 5,67 млн человек. Население Ростовской области – 4,197 млн человек, Волгоградской – 2,491 млн, Астраханской – 1,005 млн. Численность населения Адыгеи – 463 тысячи, а Калмыкии – 271 тысяча человек, указано на сайте ведомства.

В ЮФО зарегистрировано три новых смерти от коронавируса: один человек, согласно публикации, умер в Краснодарском крае, один – в Волгоградской области и один – в Калмыкии. Таким образом, согласно публикации, в округе насчитывается 128 умерших, из них 38 – в Ростовской области, 32 – на Кубани, 19 – в Волгоградской области, по 15 в Астраханской области и Калмыкии, а в Адыгее – девять.

По числу выздоровевших лидирует Краснодарский край, где излечены от вируса 2711 пациентов. В Ростовской области выздоровели 1717 человек, в Волгоградской – 1023, в Астраханской – 920, а в Калмыкии и Адыгее – 484 и 371 соответственно.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".