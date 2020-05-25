Коллективный намаз чеченских богословов возмутил пользователей соцсети

25 мая 2020, 12:16

Около 400 представителей духовенства собрались 24 мая в Грозном на единственный в Чечне праздничный намаз по случаю Ураза-байрама, следует из телесюжета ЧГТРК "Грозный". В условиях ограничений из-за пандемии рядовым верующим пришлось встретить праздник в домашних условиях, посетовали пользователи Instagram и жители Чечни.

Как писал "Кавказский узел", в Чечне по случаю Ураза-байрама объявлены праздничными четыре дня - с 23 по 26 мая. В преддверии праздника муфтият призвал жителей республики встретить Ураза-байрам в семейном кругу из-за коронавируса. Чеченские силовики в свою очередь пообещали усилить патрулирование на улицах, и местные жители решили отметить праздник дома.

Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) - праздник разговения после месяца поста Рамадан. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать близких и соседей, говорится в справке "Кавказского узла". Однако в этом году из-за коронавируса жители регионов Северного Кавказа встретили Ураза-байрам в домашних условиях, как и жители Чечни. В частности, мусульмане Кабардино-Балкарии прислушались к призыву муфтията воздержаться от праздничных визитов к родным. Верующие в Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и Адыгее также ограничились празднованием в кругу семьи, поздравив друзей и знакомых по телефону.

Представители духовенства из разных населенных пунктов Чечни в первый день празднования Ураза-байрама провели коллективный ид-намаз (праздничный намаз) в мечети «Сердце Чечни» в Грозном. Это стало единственным в республике коллективным намазом в этот день, говорится в телерепортаже, показанном ЧГТРК "Грозный" 24 мая и опубликованном на YouTube-канале телекомпании.

Согласно телесюжету, в мечети собрались около 400 представителей духовенства, в том числе муфтий Чечни Салах Межиев. Пришедшие на молитву богословы проходили процедуру измерения температуры тела, были в защитных масках и перчатках, а во время совершения намаза сохраняли между собой социальную дистанцию. При этом муфтий республики был без маски, следует из телесюжета.

Сообщение о коллективном намазе размещено 24 мая и в Instagram-аккаунте телеканала. "В Центральной мечети Грозного "Сердце Чечни" состоялся единственный в республике Ид-намаз. Здесь собрались кадии районов, имамы сел и тамады вирдов, за исключением людей старше 60 лет. Имамом выступил муфтий республики Салах-Хаджи Межиев. Ид-намаз прошёл в строгом соответствии с нормами предосторожности от COVID-19", - говорится в публикации.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в Чечне, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Публикация набрала к 12.15 мск 25 мая 124 комментария. Авторы большинства из них благожелательно отреагировали на сообщение. "Пусть Всевышний ответит на наши мольбы", - написал, в частности, пользователь v_malina, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Более критичные комментарии размещены под аналогичной публикацией в Instagram-паблике «ЧП Чечня», насчитывающем 102 тысячи подписчиков. "Если там провели это (ид-намаз), почему не дали в других селах провести? Так же, как там, и в селах можно было сделать", - написал, в частности, на чеченском языке _shah_19_. "Это можно было сделать во всех мечетях. Мусульмане есть везде", – согласился arsamikov__official, слова которого также перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Недовольство высказали и некоторые пользователи соцсети в комментариях под публикацией в Instagram-аккаунте ИА «Чечня сегодня». "Этим можно, а другим нельзя, что ли?" – посетовал, в частности, nvu981. "Почему им можно в мечеть, а другим нельзя? Что за избирательные жесткие меры самоизоляции только в отношении обычных жителей?" - написал bkr_yang.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска, каждой семье отведено на покупки шесть часов в неделю. С 18 мая в республике частично сняты ограничения на работу общественного транспорта, однако власти объявили о запрете на передвижение в дни Ураза-байрама.

Исключение из правил самоизоляции, сделанное для местного духовенства, вызвало недоумение и у некоторых жителей Чечни. "Оповестили всех, что никаких намазов мечетях, никакого празднования Ураза-байрама, а сами собрались на ид-намаз. Как это понимать? Почему им можно, а остальным нельзя было так сделать? Мы бы тоже могли совершить ид-намаз в масках и перчатках, никаких проблем", - сказал, в частности, корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Сахиб.

"Видел в новостях сообщение о том, что муфтий с кадиями и имамами провели ид-намаз в Грозном. С одной стороны, это хорошо, потому что проведение этого намаза является обязательным, начинать отмечать Ураза-байрам следует именно с него. Но с другой, непонятно, почему некоторым дозволительно это делать, а другим нельзя?" – сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Ибрагим.

Напомним, что вопреки действующему в Чечне масочному режиму представители ближайшего окружения Рамзана Кадырова 10 мая, в День траура и скорби народов республики, посетили могилу Ахмата Кадырова, не надев защитные маски и не соблюдая социальную дистанцию.

Неделей ранее, 3 мая, сам Рамзан Кадыров провел вечернее разговение после поста с руководителями больниц, где лечат зараженных коронавирусной инфекцией. И глава Чечни, и главврачи больниц при этом были без масок. Нарушение собственных запретов – обычная практика для властей Чечни, подтвердил ранее президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Всегда было, что для власти одни правила, а для жителей Чечни – другие", – сказал он "Кавказскому узлу".

Новости о распространении вируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".