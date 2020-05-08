Лаборатория по тестированию на коронавирус в Калмыкии не смогла начать работу

08 мая 2020, 05:17

Открытие частной лаборатории, в которой жители Калмыкии смогут сдать добровольно анализ на коронавирус, отложено. Клиника должна устранить недочеты в договоре и прописать правила транспортировки биоматериала в Москву, заявил главный санитарный врач республики. Министр здравоохранения Калмыкии опроверг информацию о недостаточной оснащенности инфекционных госпиталей и обсерваторов.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля стало известно о вспышке COVID-19 в Республиканской больнице в Элисте, где заразились девять сотрудников пульмонологического отделения. 30 апреля семь отделений медучреждения были закрыты на карантин с полной самоизоляцией из-за подтверждения COVID-19 у 26 медработников. По данным на 7 мая в республике зарегистрировано 379 случаев инфицирования.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указывается число зараженных на юге России и странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Жители республики по-прежнему не могут сдать добровольно анализы на коронавирус, поскольку частная лаборатория из Сальска, согласившаяся работать в Калмыкии, не выполнила всех требований Роспотребнадзора, сообщил 7 мая корреспонденту «Кавказского узла» главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

«Руководство клиники заключило контракт на обследование с московской фирмой. Будут туда возить пробы. Но они не отразили в договоре, что обязуются информировать нас о случаях выявления больных. А так называемые экстренные извещения – это обязательное условие. Кроме того, непонятно пока, как они будут возить пробы. Какая схема, правила транспортировки, как они все это будут соблюдать. Наши ростовские коллеги задали им те же самые вопросы. Руководство клиники пообещало, что 9-10 мая предоставят договоры, схемы, соответствующие требованиям», - рассказал Санджиев.

По его словам, республика заинтересована в работе частной лаборатории. «Мы им не препятствуем. Нам нужна эта лаборатория. Но они должны работать в соответствии с установленными правилами и нормами», - подчеркнул глава управления Роспотребнадзора.

Судя по динамике распространения коронавируса, после праздников число выявленных случаев инфицирования перевалит за отметку 500 человек, заявил министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов в эфире на странице Минздрава в Инстаграме. При этом он заверил, что количество мест в госпиталях «полностью соответствует» прогнозируемому количеству пациентов.

«В новом госпитале на базе Республиканской больницы мы можем принять достаточное количество людей. Кроме того, количество заболевших у нас очаговое… То есть люди поступают партиями, соответственно, партиями будут и выписываться», - пояснил Кикенов.

Отвечая на вопрос подписчика, который пожаловался на отсутствие еды и медикаментов в госпитале Республиканской больницы, глава Минздрава сослался на данные главврача медучреждения, заверившего, что стационар обеспечен всем необходимым.

«Вчера только главный врач Республиканской больницы выступал в СМИ [и сказал], что полностью организовано питание и полностью имеются медикаменты. Поэтому я не считаю данный пост соответствующим объективной реальности… Ни одного звонка от пациентов, а их там уже более 60 человек, и от персонала – что их плохо кормят или неправильно лечат – нам не поступало», - заявил Кикенов.

Напомним, главный врач Республиканской больницы Очир Бадма-Горяев 6 мая рассказал, что в медучреждении открыто пять отделений на сто коек.

Министр также не поверил в утверждение одного из зрителей эфира, написавшего, что в обсерваторе находится «человек с высоким сахаром» без присмотра медицинских сотрудников.

«В обсерваторе есть и врач, и медсестры, они работают там в круглосуточном режиме. Нужно обратиться либо к врачу, либо к медсестре. И медицинский персонал в обсерваторе вообще не уходит домой… Поэтому я не понимаю этого вопроса», - сказал глава Минздрава Калмыкии.

На 7 мая в Калмыкии зарегистрировано 407 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 79 человек, количество умерших остается прежним – пять человек, проинформировал Минздрав республики. В инфекционные больницы Элисты и шести районов (Городовиковского, Ики-Бурульского, Сарпинского, Яшалтинского, Яшкульского, Кетченеровского) госпитализировано 229 человек. В тяжелом состоянии находятся 12 человек, шесть из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В изоляторах республики содержатся 22 человека из категории «контактных», говорится в сообщении министерства.

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, приведены "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".