Призыв газовиков не копить долги во время пандемии обернулся жалобами жителей Чечни на безденежье

06 мая 2020, 19:22

В Чечне газовые службы потребовали от местных жителей своевременно оплачивать счета, несмотря на действующий в регионе жесткий карантинный режим. Вынужденные не работать из-за коронавируса жители республики и пользователи соцсети пожаловались на отсутствие доходов.

Как писал "Кавказский узел", с 18 марта в Чечне действует режим повышенной готовности, а с 13 апреля жителям республики запрещено покидать дома без спецпропуска. При этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа трижды в неделю. 27 апреля Рамзан Кадыров анонсировал поэтапную отмену ограничений в Чечне, но уже 29 апреля поручил усилить контроль над передвижением людей. Жителей Чечни, которые нарушают карантин, будут лишать автомобилей и принуждать к уборке улиц, заявил Кадыров. Часть жителей города и пользователей Instagram сочли оправданными меры в связи с угрозой коронавируса, их оппоненты сочли карантинные ограничения избыточными.

К сегодняшнему дню общее число инфицированных коронавирусом в Чечне достигло 645, восемь человек умерли. О динамике распространения вируса на юге России и в странах Южного Кавказа можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в южных регионах России и на Южном Кавказе.

Газовики призывают жителей Чечни вовремя оплачивать счета

Новостной сюжет, в котором газовые службы потребовали от местных жителей своевременно оплачивать счета за потребленный газ, опубликован 5 мая в Instagram-паблике "Грозный ТВ", насчитывающем 734 тысячи подписчиков.

"Чеченские газовики призывают население своевременно оплачивать счета за потребленное топливо. Представители газовой службы продолжают работать над тем, чтобы газ бесперебойно поступал в дома граждан. Специалисты управляющей компании напоминают, что платить за услуги ЖКУ можно, не выходя из дома, дистанционно или позвонив на номера "горячих линий". Газовики предупреждают, что со временем долг будет лишь накапливаться, что негативно скажется на семейном бюджете", – указано в тексте к видеосюжету.

Автор материала отметил, что в Чечне уже зафиксировано значительное снижение платежей за потребленный газ. Заместитель гендиректора компании "Газпром Межрегионгаз Грозный" Джамалай Гезуев рассказал, что, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, платежи за газ в республике снизились на 44 процента. "Это губительно отражается не только на компании, но и в целом на республике. Несвоевременная оплата приводит лишь к накапливанию долгов. Убедительная просьба оплачивать за потребленный газ своевременно. В противном случае компания будет вынуждена в принудительном порядке взыскивать долги через судебные органы", – заявил он.

Жители Чечни пожаловались на безденежье

Требование производить своевременную оплату счетов за потребленный газ вызвало возмущение у большинства комментаторов, которые указали на то, что остались без средств к существованию из-за того, что вынуждены соблюдать режим самоизоляции и не работать. Этот новостной сюжет менее чем за сутки собрал 57,4 тысячи просмотров и 457 комментариев. Некоторые комментарии написаны на чеченском языке, их перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Ну да, сиди дома – не пей, не кушай. Но вовремя плати коммунальные", – иронизирует 21_vek_fox_. "Знаем, где надо оплачивать (счета), но не знаем, откуда (брать деньги)", – пишет r.m0057. "Пусть сперва эти газовики, которые дают эти умные советы, посоветуют людям, откуда достать эти деньги, тогда я с удовольствием отдам. Второй месяц уже сижу без работы, не знаю, что будем завтра кушать", – отмечает aaaaaaaaaaa9134. "Работы нет, сидим дома, денег, чтобы оплатить (услуги), нет", – указывает и emzaev_musa.

"Заплачу, когда пройдёт так называемая самоизоляция, потом выйду на работу, получу зарплату, рассчитаюсь с друзьями и знакомыми, у которых я брал взаймы в связи с карантином. Если останется, то обязательно заплачу. И не стыдно вам денег требовать у людей. Откуда деньги, если продукты даже купить не на что???" – возмущается zaurbek_3131.

"Мы надеялись, [что долги за] коммунальные услуги спишут на период пандемии", – заявляет m.aduzov. "Было бы гуманно, если бы государство оплатило коммунальные услуги за эти три месяца, в поддержку своего народа!" – считает hedika_095.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни также пожаловались на то, что у них сейчас нет возможности платить за газ и другие коммунальные услуги.

"У большинства нет возможностей не то чтобы платить за ЖКХ, но даже на питание средства заканчиваются. Мы же почти два месяца сидим без работы, все припасы на исходе, доходов нет. Я каменщик и бетонщик, но с марта уже не работаю, сижу как все на карантине. Жена – домохозяйка, трое детей, мать с нами живет. Пока держимся за счет ее пенсии, что будет дальше, даже не знаю", – рассказал, в частности, местный житель Сулейман.

"Людей заперли в домах и квартирах, народ сидит без зарплаты и дохода. У меня лично нет никаких возможностей, чтобы платить за коммуналку в данное время", – заявила жительница Грозного Марет.

При этом нашлись и такие, кто, несмотря на трудности, оплачивает счета. "С деньгами сейчас очень тяжело, но неделю назад мужу вернули старый долг, и я пошла оплачивать коммуналку", – рассказала грозненка Роза.

Стоит также напомнить, что почти с самого введения в Чечне режима самоизоляции из-за коронавируса республиканское телевидение ежедневно информирует о том, что власти республики выделили помощь нуждающимся и малоимущим семьям продуктами питания. В Грозном каждые два дня указанной категории граждан выдается по десять тысяч буханок хлеба. Часть помощи от фонда Кадырова не доходит до нуждающихся из-за низовой коррупции, предположили эксперты. Кроме того, часть обратившихся за помощью подвергаются критике представителей властей. В их числе оказался многодетный житель, который во время карантина лишился работы. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов предложил ему продать автомобиль, чтобы "протянуть время". Пользователи соцсетей не согласились с позицией Даудова.

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