Условия карантина смягчены в Азербайджане

04 мая 2020, 07:40

В Азербайджане, за исключением Баку, Сумгаита, Гянджи, Ленкорани и Апшеронского района, с сегодняшнего дня отменена разрешительная система выхода из дома. Также в стране вновь разрешена работа частных магазинов, парикмахерских и салонов красоты.

Как писал "Кавказский узел", с 24 марта в Азербайджане действует режим карантина: людям старше 65 лет запрещено выходить на улицу, остальным разрешено покидать дома в особо оговоренных случаях. С 5 апреля в стране введена разрешительная система передвижения. 1 мая власти объявили о продлении карантинного режима до 31 мая, однако анонсировали с 4 мая и отмену некоторых ограничений.

На главной странице "Кавказского узла" не реже шести раз в сутки обновляется онлайн-карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С сегодняшнего дня в Азербайджане возобновляется работа частных торговых точек, а также парикмахерских, салонов красоты и косметических салонов, сообщил оперштаб при правительстве страны.

В Баку, Сумгаите, Гяндже, Ленкорани и Апшеронском районе частично восстановлена работа госучреждений, в других городах и районах страны работа государственных организаций восстановлена в полном объеме, пишет сегодня агентство АПА.

В Азербайджане, за исключением Баку, Сумгаита, Гянджи, Ленкорани и Апшеронского района, также отменяется система получения смс-разрешений на выход из дома. В то же время собираться в общественных местах группами более 10 человек запрещено, сообщает сегодня ТАСС.

В четырех городах страны и прилегающем к Баку Апшеронском районе сохраняются ограничения на передвижение. Людям разрешено покидать дома в трех случаях: при необходимости медицинской помощи, для похода в магазин, аптеку, банк, парикмахерскую или на почту, а также на похороны близкого родственника, уточняет агентство.

На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" размещена справка "Условия карантина в Азербайджане". Информация о штрафах за нарушение карантина приведена в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".