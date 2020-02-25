"Мемориал" признал Багаудина Хатиева политзаключенным

25 февраля 2020, 13:39

Глава Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев по политическим мотивам причислен к организаторам экстремистского сообщества и стычек с силовиками, заявил сегодня Правозащитный центр "Мемориал", потребовав освободить активиста.

Как писал "Кавказской узел", в апреле 2019 года глава Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев стал первым из задержанных, кому было предъявлено обвинение в применении насилия к силовикам на мартовском митинге в Магасе. В сентябре того же года следователи причислили Хаутиева к организаторам стычек с силовиками, а 17 января ему было предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе, которое, по мнению силовиков, создали лидеры протестов в Ингушетии.

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что на следующее утром привело к стычкам с силовиками при попытке разгона протестующих. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Железноводский горсуд на Ставрополье с декабря 2019 года выносит приговоры участникам митинга.

Правозащитный центр "Мемориал" считает Багаудина Хаутиева политзаключённым, поскольку, по версии правозащитников, его преследование связано с публичной критикой власти, а под стражу активист помещен "исключительно в связи с ненасильственным осуществлением свободы мирных собраний", сообщила сегодня пресс-служба ПЦ "Мемориал".

"«Мемориал» призывает немедленно освободить Багаудина Хаутиева", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Правозащитного центра.

Изучив документы уголовного дела и обстоятельства событий, правозащитники пришли к выводу, что Багаудин Хаутиев не организовывал насилие в отношении силовиков на митинге в Магасе. "Нет доказательств того, что Хаутиев имел умысел на причинение вреда здоровью росгвардейцев, организовывал насилие против них или руководил им. Наоборот, судя по видеозаписям с места событий и свидетельствам очевидцев, лидеры протеста призывали собравшихся разойтись и не допускать столкновений с силовиками", - говорится в публикации "Мемориала".

Несостоятельны и обвинения восьми лидеров ингушского протеста, в том числе Багаудина Хаутиева, в создании экстремистского сообщества, считают правозащитники.

В январе активисты Ахмед Барахоев, Малсаг Ужахов, Муса Мальсагов были обвинены в создании экстремистского сообщества, а Барах Чемурзиев, Исмаил Нальгиев, Зарифа Саутиева и Ахмед Погоров – в участии в этом сообществе. Адвокат Мальсагова назвал абсурдной версию следствия об экстремистском сообществе ингушских активистов.

"Обычное взаимодействие людей, простая самоорганизация и сотрудничество граждан названы распределением ролей в рамках «экстремистского сообщества». Люди, выделенные среди участников протестной активности по признаку общественного влияния, объявлены «организованной группой лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности». Нельзя рассматривать в качестве призывов к совершению противоправных деяний призывы к мирному осуществлению права на свободу собраний (ст. 31 Конституции РФ), власти народа (ст.2 Конституции РФ) и участию граждан в управлении делами государства (ст.32 Конституции РФ)", - заявил ПЦ "Мемориал".

Информация о задержаниях активистов публикуется "Кавказским узлом" в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".