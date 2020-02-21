Джохар Алиев осужден за насилие на митинге в Магасе

21 февраля 2020, 21:31

Суд в Железноводске назначил год и восемь месяцев колонии-поселения участнику протестов в Магасе Джохару Алиеву, обвинённому в избиении силовика во время акции протеста в Ингушетии. Осужденный должен освободиться 7 марта, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", дело 25-летнего безработного Джохара Алиева в Железноводском горсуде начали рассматривать 18 декабря 2019 года. По версии обвинения, во время мартовской акции протеста в Магасе Джохар Алиев бросал в силовиков камни и стулья. Судья потребовал доставить на следующее заседание засекреченного потерпевшего и анонсировал прения сторон. 12 февраля в суде Алиев рассказал, что оказался на митинге в Магасе случайно, когда вышел из спорткомплекса, где выступал на соревнованиях.

26 марта 2019 года противники соглашения о чечено-ингушской границе, добивавшиеся также отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, не разошлись после санкционированного митинга в Магасе. При попытке разогнать их утром 27 марта произошли стычки с силовиками. Впоследствии протестующие покинули площадь по призыву организаторов митинга. С начала апреля в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", по меньшей мере 29 активистов стали фигурантами уголовных дел. Первые приговоры Железноводский горсуд начал выносить в декабре. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества.

Судебное заседание по делу ингушского активиста Джохара Алиева состоялось в Железноводском горсуде сегодня, в зале суда присутствовали адвокат Рамзан Узуев и сотрудник прокуратуры. Родственники и друзья подсудимого на суд не явились, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Узуев.

По его словам, прения начались с выступления стороны обвинения. «Сотрудник прокуратуры вновь указал, что мой подзащитный сам признавал нанесение ударов палкой сотруднику Росгвардии. Политическую вражду Алиева прокурор пытался доказать тем, что если он находился на митинге, то априори испытывал политическую вражду (к главе республики) и на него оказывалось политическое влияние со стороны организаторов митинга. Но никакими документами или свидетельскими показаниями, переданным суду, это не доказано. Я об этом сказал (в суде)», - пояснил адвокат. Он указал, что сторона обвинения предлагала суду назначить наказание в виде одного года и четырех месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

По словам Узуева, он напомнил суду, что Алиев «не состоял ни в какой партии, ни в какой организации и частично признал свою вину».

«Во время митинга на нем не было никаких атрибутов, говорящих о принадлежности к какой-либо партии или организации. Никаких лозунгов он не выкрикивал. Его даже 26 марта на митинге не было. Он выступал на соревнованиях по смешанным единоборствам. И судья этот факт даже отметил», - сказал защитник.

Затем судья предоставил последнее слово подсудимому. По словам адвоката, Алиев указал, что действительно напал на сотрудника Росгвардии и ударил его палкой. «Но подсудимый настаивал на том, что никакой политической подоплеки в его действиях не было», - отметил Узуев.

После этого судья удалился в совещательную комнату. Вернувшись, он огласил приговор, согласно которому Алиеву назначены один год и восемь месяцев лишения свободы с пребыванием в колонии-поселении, рассказал Узуев. Адвокат отметил, что суд вынес приговор без учета политической составляющей вменяемого ему преступления.

Узуев подсчитал, что если один день в следственном изоляторе приравнивается к двум дням пребывания в колонии-поселении, то, если прокуратура это не обжалует решение суда, его подзащитный выйдет на свободу 7 марта.

«Он (Алиев) сам меня попросил не обжаловать (приговор). Встречать его у следственного изолятора буду я, так как родственники за ним вряд ли приедут», - сказал Узуев.

В подростковом возрасте Джохар Алиев совершил кражу и в 2012 году был приговорен к обязательным работам на непродолжительный срок. В 2018 году он участвовал в грабеже, но городской суд Нальчика признал его невменяемым и освободил от ответственности.

«По первому делу судимость была погашена, по второму - его признали невменяемым и прекратили уголовное преследование. Поэтому и прокурор о них не упоминал, и судья не учитывал их в своем приговоре», - сообщил адвокат.

Алиев не унывает, жалоб ни на здоровье, ни на условия содержания под стражей не высказывал, отметил Узуев.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".