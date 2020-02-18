Мария Давыдова отпущена из-под домашнего ареста

18 февраля 2020, 05:18

Суд отпустил бывшую главу пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Марию Давыдову, которая находилась под домашним арестом по подозрению в превышении должностных полномочий, под подписку о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря 2019 года в доме начальника пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Марии Давыдовой прошел обыск, после чего силовики увезли ее на допрос. 20 декабря Давыдову суд поместил под домашний арест на два месяца.

Задержание чиновницы связано с расследованием ростовского управления ФАС по поводу контракта на информационное освещение деятельности мэрии Ростова-на-Дону в масс-медиа, рассказал ее супруг Денис Давыдов. Ее подозревают в превышении должностных полномочий, заявил источник.

Бывшая глава управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону Мария Давыдова, которая находилась под домашним арестом, 17 февраля была отпущена под подписку о невыезде, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По его словам, решение об изменении меры пресечения было принято следствием.

В конце января Мария Давыдова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко его подписал, пишет donnews.ru.

Адвокат Давыдовой Александр Рубцов сообщил изданию, что в администрации на нее никто не давил, чтобы она приняла такое решение.

Мэрия Ростова-на-Дону провела два конкурса на оказание услуг по комплексному освещению ее деятельности в СМИ с начальными ценами 25 миллионов и 16,743 миллиона рублей. Сотрудники администрации предоставляли информацию и рекомендации выигравшей аукцион коммерческой фирме о формировании цены, а также доступ к закупочной документации до её официального опубликования. Об этом ростовское управление Федеральном антимонопольной службы сообщило сообщило 3 декабря 2019 года.