Глава пресс-службы администрации Ростова-на-Дону отправлена под домашний арест

20 декабря 2019, 23:59

Районный суд в Ростове-на-Дону поместил под домашний арест на два месяца начальника пресс-службы администрации города Марию Давыдову, задержанную в связи с нарушениями при проведении торгов по муниципальному контракту.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря в доме начальника пресс-службы администрации Ростова-на-Дону Марии Давыдовой прошел обыск, после чего силовики увезли ее на допрос. Задержание чиновницы связано с расследованием ростовского управления ФАС по поводу контракта на информационное освещение деятельности мэрии Ростова-на-Дону в масс-медиа, рассказал ее супруг Денис Давыдов. Ее подозревают в превышении должностных полномочий, заявил источник.

Мэрия Ростова-на-Дону провела два конкурса на оказание услуги по комплексному освещению деятельности мэрии в СМИ с начальными ценами в 25 миллионов и 16,743 миллиона рублей. Сотрудники администрации предоставляли информацию и рекомендации выигравшей аукцион коммерческой фирме о формировании цены, а также доступ к закупочной документации до её официального опубликования, говорилось в сообщении на сайте ростовского управления ФАС 3 декабря. 28 ноября Арбитражный суд области подтвердил решение о сговоре управления информационного сопровождения и взаимодействия со СМИ городской мэрии и коммерческой фирмы, отмечалось в сообщении.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону принял решение назначить домашний арест главе управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ городской администрации Марии Давыдовой, сообщил сегодня "Интерфакс-Юг". Суд определил ей меру пресечения до 17 февраля 2020 года, написал "Коммерсант-Юг". Судья счел, что этой меры будет достаточно на первоначальном этапе предварительного расследования, при этом он запретил ей на время домашнего ареста пользоваться телефоном и интернетом и разрешил общаться только с родственниками, информировал Donnews.

О мере пресечения Давыдовой ходатайствовал следователь, он обосновал свою позицию тем, что во время предварительного следствия чиновница угрожала своим подчинённым и руководителю контрактной службы мэрии, требуя от них изменить данные во время следствия показания. Он заявил, что, находясь на свободе, Давыдова может продолжить угрожать свидетелям, включая сотрудников администрации. Его ходатайство поддержал гособвинитель, отмечает издание.

Защита, в свою очередь, попросила, чтобы суд учел то, что у Давыдовой есть двое несовершеннолетних детей, также проблемы со здоровьем. Адвокат настаивал, чтобы ее оставили на свободе, наложив запрет на «определённые действия».

На сайте Ленинского районного суда Ростове-на-Дону информации об избрании меры пресечения Давыдовой нет по состоянию на 23.40 мск сегодня.