ОБСЕ подвергла сомнению итоги выборов в Азербайджане

10 февраля 2020, 16:28

Нарушения при подсчете голосов и случаи давления на наблюдателей позволяют усомниться в честности проведенных в Азербайджане парламентских выборов, сообщила сегодня ОБСЕ.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Азербайджана объявил о победе правящей партии "Ени Азербайджан" на прошедших 9 февраля внеочередных парламентских выборах. Выборы прошли в обстановке "массовой фальсификации и вопиющего беззакония", заявил сегодня Национальный совет демократических сил Азербайджана, отказавшись признать легитимность нового парламента. Оппозиционная партия "Мусават" потребовала проведения новых выборов.

Во время голосования были зафиксированы вбросы бюллетеней, "карусели", недопуск наблюдателей и другие нарушения, которые не позволяют установить истинное волеизъявление избирателей, заявили руководители неправительственных организаций. По их мнению, избирком также предоставил завышенные данные о явке избирателей.

Нарушения в ходе подсчета голосов дают основания сомневаться в честности итогов выборов в Азербайджане, заявила сегодня Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

"Несмотря на большое количество кандидатов, избирателям не был предоставлен осмысленный выбор из-за отсутствия реальной политической дискуссии. [...] Существенные процедурные нарушения при подсчете голосов в день выборов вызвали сомнения в том, что итоги были подведены честно", - говорится в заявлении, размещенном сегодня на сайте организации.

Кроме того, освещение предвыборных новостей "сводилось к репортажам о деятельности ЦИК", говорится в пресс-релизе ОБСЕ, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

380 человек вошли в состав наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для наблюдения за выборами в Азербайджане, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Азербайджана-2020".

Миссия БДИПЧ ОБСЕ зафиксировала также случаи давления на избирателей в ходе выборов, заявил сегодня специальный координатор миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Артур Герасимов. "Были зафиксированы случаи давления на избирателей, кандидатов и их представителей", - приводит его слова РИА Новости.

На горячую линию ЦИК поступило около 280 обращений в связи с выборами, сообщил зампредседателя комиссии Ровзат Гасымов. Часть из них, по его словам, касается технических вопросов, но есть и информация, которая требует расследования ЦИК. "Несмотря на то, что обращения, поступающие на горячую линию, не носят официальный характер, ЦИК относится к любой информации, вплоть до мелкой жалобы, внимательно и ответственно. В ближайшие дни в результате расследования ЦИК будут предприняты адекватные и радикальные меры", - приводит сегодня слова Гасымова Trend.

Напомним, что 5 декабря 2019 года президент Ильхам Алиев подписал указ о роспуске парламента и назначил внеочередные выборы на 9 февраля. Обновление состава парламента нужно для поддержки "реформ, проводимых президентом", пояснили власти. После отказа от участия в выборах более 320 зарегистрированных кандидатов борьбу за места в парламенте продолжили 1314 кандидатов.

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Азербайджан: бойкот и выборы-2020".