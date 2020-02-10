Оппозиция отказалась признать итоги парламентских выборов в Азербайджане

10 февраля 2020, 13:54

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане прошли в обстановке массовой фальсификации и вопиющего беззакония, заявил Национальный совет демократических сил, отказавшись признать легитимность нового парламента. Партия "Мусават" потребовала проведения новых выборов.

Как писал "Кавказский узел", ЦИК Азербайджана сообщил о победе правящей партии "Ени Азербайджан" на парламентских выборах 9 февраля, тогда как оппозиция заявила о множестве нарушений в ходе кампании.

На основе сведений, поступивших с 87 процентов избирательных участков 118 избирательных округов, партия "Ени Азербайджан" получает 65 мест в парламенте, сохранив большинство, сообщил глава Центризбиркома страны Мазахир Панахов. По его словам, 40 мандатов достаются независимым кандидатам, три депутата проходят от партии "Гражданская солидарность", по одному от партий "Отечество", "Демократические реформы", "Гражданское единство", "Вахдат" (Единство), Партии Народного фронта Единого Азербайджана, партий "Демократического просвещения" и "Великое созидание".

"Данные, собранные по всей стране, указывают на однозначный вывод: эти выборы были полностью сфальсифицированы и ни в малейшей степени не отражали волю азербайджанского народа", - говорится в распространенном сегодня сообщении Национального совета демократических сил (НСДС) Азербайджана.

По словам главы НСДС Джамиля Гасанли, "В СМИ и социальных сетях широко распространялись видео- и фотосвидетельства бесчисленных нарушений на выборах и явного мошенничества". "Этих неопровержимых доказательств должно быть достаточно для того, чтобы признать результаты этих выборов в целом недействительными", - заявил Гасанли корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, даже сам контекст объявления о досрочных выборах давал основания усомниться в легитимности этого процесса. "Не было проведено никаких публичных обсуждений, чтобы определить необходимость этих досрочных выборов. Также не было никаких разумных причин для проведения этих выборов досрочно. Правительство полностью проигнорировало эти вопросы и не предоставило никаких логических обоснования для назначения внеочередных выборов. С учетом этого и отсутствия даже минимальных условий для демократических выборов, НСДС принял решение о бойкоте выборов", - заявил Гасанли.

НСДС в своем заявлении также указывает на завышение явки на выборах почти до 50 процентов. "Данные, полученные от независимых наблюдателей, показывают, что явка составила не выше 10-15 процентов. Это катастрофически низкая явка избирателей, наряду с минимальным участием общественности в самой кампании, свидетельствует о том, что подавляющее большинство населения бойкотировало эти выборы задолго до дня голосования", - говорится в заявлении.

Оппозиционеры заявляют, что "выборы 9 февраля не отражают волю народа и являются абсолютно фальсифицированными".

"Этот новый парламент полностью составлен на основе утвержденного списка Алиевых и поэтому не может представлять азербайджанский народ. Мы опубликовали список будущих депутатов за десять дней до выборов на основе информации среди источников в избирательных комиссиях и органах власти. Этот список совпадает на 97 процентов с объявленными ЦИК предварительными результатами", - сказал Гасанли.

НСДС призвал "азербайджанский народ и международное демократическое сообщество не принимать и не мириться с результатами этих выборов". "Азербайджанский народ лишен фундаментального конституционного права выбирать и быть источником власти. Чтобы восстановить это основное право, народ Азербайджана должен мобилизоваться и принять участие в гражданском, массовом и последовательном протестном движении. Международное демократическое сообщество также должно оказать серьезное давление на правительство Азербайджана, чтобы лишить его авторитарного пути", говорится в заявлении НСДС.

Досрочные выборы в Милли Меджлис Азербайджана 9 февраля прошли в условиях отсутствия демократической предвыборной среды, соответствующей правовой базы и равной политической конкуренции, говорится в первичном заключении партии "Мусават" о выборах.

"Причины проведения досрочных выборов не были четко объяснены. Из-за того, что выборы были досрочными и были назначены внезапно, политические силы и общественность не смогли подготовиться к ним. Предложения оппозиции и международных органов по избирательной реформе не обсуждались", - заявляет "Мусават".

По мнению представителей партии, голосование и процесс подсчета голосов сопровождались массовыми нарушениями. "Были массовые вбросы, карусели, давление на наблюдателей. Во время подсчета голосов сообщалось о многочисленных нарушениях и мошенничестве. В то же время процедуры, предусмотренные законом, были нарушены. Наблюдатели не могли нормально отслеживать процесс подсчета голосов. На избирательных участках были распространены случаи, когда во время подсчета голосов вбрасывались заранее подготовленные бюллетени. После подсчета голосов протоколы о выборах не были составлены в порядке, установленном законом. Наблюдателям не были предоставлены копии протоколов. Информация о результатах выборов на избирательных участках не была вывешена", - утверждает "Мусават".

По данным партии, ее избирательный штаб выпустил девять сообщений "по конкретным фактам, отражающим нарушения и мошенничество в день выборов". "Фотографии и видео, показывающие предполагаемое мошенничество на выборах, были опубликованы в социальных сетях", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава "Мусават" Ариф Гаджилы.

Досрочные выборы в парламент Азербайджана 9 февраля не были свободными и справедливыми, и их результаты не отражают волю народа. Милли Меджлис, сформированный путем фальсификаций, не может выполнять функции законодательного органа Азербайджанской Республики, отмечается в первичном заключении "Мусават".

Партия в своем заявлении требует отменить результаты выборов 9 февраля, провести политические реформы в стране, создать предвыборные демократические условия, обеспечить фундаментальные свободы, освободить политзаключенных, внести поправки в Избирательный кодекс с учетом предложений оппозиции и международных организаций. "Мусават" также требует проведения новых парламентских выборов.

"Предварительные результаты дают основания считать выборы недемократичными и не отражающими волю народа", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава партии "Умид" ("Надежда") Игбал Агазаде, который участвовал в выборах в качестве кандидата в депутаты по 35-му Хатаинскому третьему округу.

По его словам, у партии "Умид" были кандидаты в 21 округе. "Мы в этих округах вели мониторинг. В моем и 44-ом округе, где другой наш кандидат, до сих пор результаты не объявлены. В большинстве избирательных округов, которые мы наблюдали, были серьезные вмешательства правоохранителей. У нас есть конкретные факты и видеоматериалы на этот счет. Кроме того, не выдавались протоколы о результатах голосования", - сказал Агазаде в 14.00 по местному времени (13.00 мск).

Так, в 35-ом округе, где он сам баллотировался, выдан протокол только с одного участка. "На всех 29 избирательных участках были полицейские рейды. Это также видели представители наблюдательной миссии ОБСЕ, посольств США и других стран, международных организаций. У нас есть видеоролики о вскрытии урн, подсчете голосов и объявлении о голосовании. Если будут объявлены сфальсифицированные результаты, мы сразу продемонстрируем эти видео", - сказал Агазаде.

Он считает, что новый парламент "не представляет волю народа". "Иллюзии, которые были у некоторых граждан на постепенные перемены в стране, вчера (9 февраля), к сожалению, были развеяны", - заявил исполнительный секретарь партии "Республиканская альтернатива" Натиг Джафарли.

На его взгляд, эти выборы вызвали в обществе разочарование. "Участвовавшие на выборах ряд независимых кандидатов пытались убедить народ прийти на выборы и удастся добиться этим путем позитивных перемен в стране. Однако выборы показали, что есть большие проблемы. Большая часть народа не пришла на выборы. А голоса пришедших не были правильно подсчитано", - сказал Натиг Джафарли.

"Назначение в 12-м Гарадаг-Бинагади-Ясамальском округе, где я баллотировался, неизвестного человека, которые даже не упоминается в Интернете, показало, что это были позорные выборы", - заявил Джафарли корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Азербайджан: бойкот и выборы-2020".