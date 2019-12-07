Грозненцы пожаловались на регулярные отключения воды

07 декабря 2019, 08:17

Отключение воды на сутки в центральной части Грозного вызвало возмущение горожан. Местные жители раскритиковали водопроводчиков за частые ремонты, не связанные с авариями, и указали на плохое качество воды.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре жители нескольких улиц центральной части Грозного пожаловались на многодневный ремонт водопроводных сетей. По их словам, городские власти не обеспечили их резервными источниками водоснабжения и не обеспечили подвоз питьевой воды.

Грозненцев вновь предупредили о ремонте в течение суток, и в ночь на 6 декабря вода была отключена в домах по проспекту Путина, улицам Назарбаева, Трошева, Лорсанова, Дагестанской, Моздокской, Малгобекской в центральной части чеченской столицы, а также в торговом центре "Беркат", передал корреспондент "Кавказского узла".

Местные жители выразили корреспонденту "Кавказского узла" свое возмущение. "Воду на сутки отключают, из-за каких-то ремонтов, которые у нас и так длятся еще с лета. Почему-то затеяли это все именно в пятницу, в день рузба-намаза. Неужели нельзя было сделать это раньше или позже?" - удивился житель Грозного Султан. Он напомнил, что в пятницу каждый верующий мусульманин обязан побывать на коллективной молитве в мечети. При этом перед посещением мечети необходимо совершить полное омовение, привести в порядок ногти и волосы. "Воду отключили ночью. Теперь даже не знаю. Как быть с омовением", - отметил он.

"Меня больше всего раздражает то, что коммунальщики еще в октябре отрапортовали, что на все 100% подготовили все объекты к осенне-зимнему сезону. Теперь вот затеяли какой-то ремонт. Раз не было аварии, выходит, они просто врали в своих отчетах? Самое интересное, проблемы у нас постоянно бывают с водой и электричеством. Вот газовики в этом плане работают хорошо, в год одно-два отключения всего может быть, и то максимум на день, чтобы что-то там сделать. А у этих что ни неделя, то ремонт или авария", - заявил грозненец Аслан.

"Я не и не подозревала, что воду на сутки отключат, только сегодня это выяснилось. Теперь вот пришлось купить два баллона воды в магазине. Семья у нас большая: шесть человек в квартире живем. И умыться всем надо, и еды приготовить, и еще что. Плюс еще канализация. Ее же без воды не оставишь, вмиг все забьется", - сказала жительница города Лиза.

"Да мы, по Моздокской, уже привыкли. Все лето через раз у нас вода и ходим по окопам как будто. Все лето делают воду и отопление, и все никак не сделают. Нанимали бы специалистов, кто в этом разбирается, не подростков за копейки. Сто раз переделывают", - указал другой горожанин.

"Меня больше волнует не то, что воду отключили, а то, что будет после ее подачи, потому что первые несколько часов из кранов после отключения льется какая-то грязная муть. Не то что пить, даже вещи стирать невозможно. Вчера успели водой запастись - благо, соседка предупредила, что будет отключение. А так пришлось бы покупать или самим откуда-то привозить. С водой у нас вечные проблемы, и никак ее власти не решат", - посетовала грозненка Марха.

"Практически все лето в центре [Грозного] постоянно были перебои с водой. Повсюду все перекопали, меняли старые линии, ремонт вели - оказывается, это еще не все. Хорошо еще, что хоть мороза на улице нет, а то бы из-за этого отключения у нас все трубы полопались. На сутки нас без воды оставили, и власти это, видимо, считают нормальным. Оно и понятно, платить то мы все равно будем за весь месяц, приборов учета воды у многих нет", - отметил грозненец Ибрагим.

Юрист Центра правовой помощи Татьяна Васильева ранее пояснила "Кавказскому узлу", что по закону допустимо единовременно отключать холодную воду не более, чем на четыре часа. Всего в течение месяца допускается отключение воды на восемь часов. На сутки воду можно отключать только в случае аварии, причем в таком случае размер платы за коммунальную услугу за соответствующий месяц снижается на 0,15%. По словам юриста, жители также могут требовать "уплаты неустоек (штрафов, пеней) при непредоставлении коммунальных услуг, в том числе возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потребителя (проживающих совместно с ним лиц)". Люди имеют право не оплачивать услугу водоснабжения в те дни, когда она фактически не поставлялась,пояснил и первый зампред комиссии по общественному контролю Общественной палаты России Артем Кирьянов

Возмутило очередное отключение воды и читателей страницы ЧГТРК "Грозный" в Instagram. "А когда же эти ваши ремонты закончатся? Интересно, всю жизнь вы ремонты делаете. Не надоело вам нас терроризировать?" - написала di.ana4275. "Летом ремонт, зимой ремонт, весной ремонт <...> Один раз все качественно сделайте - и все, нет проблем!" - призвал shlrrrr__95_888.

Пользователь mlieham указал на плохое качество водопроводной воды. "Отключайте воду, как вам угодно, все равно я и так воду покупаю. Мне не нужна эта вода <...>. Ею даже руки помыть – жжет, не говоря об остальном", - утверждает он.

К 8.17 мск 7 декабря публикация об отключении воды собрала на этой странице в соцсети 706 "лайков" и 18 комментариев.