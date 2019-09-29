Жители трех районов Грозного пожаловались на затянувшийся ремонт водопровода

29 сентября 2019, 03:40

На многодневный ремонт водопроводных сетей пожаловались жители Грозного. По их словам, городские власти не обеспечили их резервными источниками водоснабжения и не обеспечили подвоз питьевой воды.

Жители нескольких улиц центральной части Грозного - Грибоедова, Висаитова, Закревского, Титова, Алтайской и Маяковского - пожаловались корреспонденту "Кавказского узла" на многодневное отсутствие воды. По их словам, они вынуждены брать питьевую воду в домах на других улицах или покупать бутилированную.

«По улице порыли траншею, меняют старые трубы на новее. Воду приходится носить с соседних улиц, где лини не отключены. Власти (города) прекрасно знают, где какие работы у них ведутся, где нет подачи воды. Почему они нас не обеспечивают водой? Почему-то мы всегда сами должны решать проблемы, которые возникают не по нашей вине», - рассказала 28 сентября жительница Грозного Седа, проживающая по улице Титова.

«Линии меняют в разных местах по всему городу. У нас на улице (Висаитова) ... все перекопали и нет воды. Не то, что проехать, пойти нормально нельзя. Ночью был небольшой дождь, по всей улице грязь. Все лето ничего не делалось, взялись ремонтировать водовод осенью, когда погода неустойчивая. Воду из других мест привозим или в магазине покупаем», - рассказала грозненка Зура.

«Воду приходится раз в день, в лучшем случае через день, привозить от родных или покупать в магазине. В доме трое детей, живут также пожилые родители с нами. И еду надо готовить, и детей обстирывать, и купать. Плюс пять раз в день старшие молятся, опять же для омовения пусть и немного, но вода нужна. Литров 50-100 надо, как минимум. Хорошо, что у нас машина есть, вожу (воду) от брата, что через несколько кварталов живет. А есть же те, у кого таких возможностей нет. Мне кажется, городские власти или «Водоканал» должны были обеспечивать нас водой на время отключения, но этого почему-то нет», - рассказывает грозненец Адлан, проживающий на улице Алтайская.

«Несколько недель назад, когда воду отключали на три дня по городу, тоже мы сами себя питьевой водой обеспечивали. Теперь картина такая же. Правда вода на некоторых улицах есть, на некоторых – нет. Можно было бы временные линии сделать, чтобы людям не приходилось за квартал воду таскать, или «водовозами» ее доставлять, но ни того, ни другого не сделано. Плюс к этому траншеи по лицам прорыты для укладки новых линий, чтобы домой добраться, приходится за несколько кварталов в объезд ехать», - заметил местный житель Идрис, чей дом расположен в районе улицы Грибоедова.

«Вдоль всей улицы прорыли траншею для укладки новых труб. Пройти можно только пешком. Воду берем у знакомых с соседней улицы. Жена с дочерями ведрами таскает, набирают во все, что можно, но хватаем максимум на два дня. Потом надо снова запасаться. Когда точно закончат работу и дадут нам воду, рабочие не знают. Но у них установка закончить все к 5 октября», - сообщил житель Грозного Ибрагим, также проживающий на улице Висаитова.

О проблемах с водоснабжением рассказали корреспонденту "Кавказского узла" также жители поселка Войкова в Грозном.

«У нас на улице Батумская ... нет воды из-за порыва трубы. Никто ее не чинит, никому дела нет. По городу в разных местах старые трубы на новые меняют, а у нас одну трубу не могут хотя бы заварить, чтобы у людей была вода», - утверждает местный житель Муса.

Власти Грозного пообещали завершить работы до Дня города

Сотрудник администрации Грозного 27 сентября сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что замена ветхих водопроводных сетей ведется на 37 улицах города.

«Замена водопроводных линий сейчас идет в Ленинском, Октябрьском и заводском районах, всего охвачено 37 улиц. Это несколько десятков километров водяных линий. Старые коммуникации времен СССР пришли в полную негодность. Железные трубы сейчас меняют на пластиковые, которые гораздо долговечнее и надежнее», - отметил он.

Отсутствие водоснабжения представитель префектуры назвал «временными неудобствами».

«Неудобства временные. К празднованию Дня города (5 октября) все работы по прокладке новых линий будут завершены, и грозненцы будут в полной мере обеспечены чистой питьевой водой», - заявил чиновник.

Юрист назвала максимальные допустимые сроки отключения водоснабжения

По словам юриста Центра правовой помощи Татьяны Васильевой, длительные отключения воды нарушают Федеральный закон № 416 от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении» и Постановление правительства РФ № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

"Допустимая продолжительность перерыва подачи холодной воды - восемь часов (суммарно) в течение месяца, четыре часа - единовременно. При аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения максимальный разрешенный срок отключения водоснабжения в крупных городах составляет сутки. За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва подачи холодной воды, исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло превышение, размер платы за коммунальную услугу за такой расчетный период снижается на 0,15 % размера платы, определенного за этот расчетный период", - сказала она 28 сентября корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, жители также могут требовать "уплаты неустоек (штрафов, пеней) при не предоставлении коммунальных услуг, в том числе возмещения убытков и вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу потребителя (проживающих совместно с ним лиц)".

"Согласно постановлению № 354 о предстоящем плановом отключении водоснабжения жителей обязаны предупредить минимум за десять суток. В объявлении указываются периоды начала и окончания работ. Без предварительного уведомления подобные отключения возможны в случае возникновения или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водоснабжение, стихийного бедствия или выявления несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения", - также отметила она.

По словам Васильевой, согласно пункту 10 статьи 21 ФЗ № 416, в случае прекращения водоснабжения орган местного самоуправления обязан в течение одних суток обеспечить население питьевой водой, в том числе путем подвоза воды.

Как отметила юрист, первая инстанция, куда следует позвонить или написать при длительном отключении воды — это управляющая компания, товарищество собственников жилья или ЖЭК. Обратиться с жалобой могут собственник или наниматель дома или квартиры. Если руководство УК, ТСЖ или ЖЭКа бездействует, нужно обращаться в Государственную жилищную инспекции — к ее полномочиям относится надзор за системами жизнеобеспечения, подключенными к жилым строениям, или в Роспотребнадзор, Если обращение в предыдущую инстанции не дало результата, требуется обращение в прокуратуру и суд.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что жители Грозного пожаловались, что власти города не обеспечили их питьевой водой на период отсутствия водоснабжения с 13 по 16 сентября.