Няня задержана после смерти ребенка в Дербенте

03 декабря 2019, 17:36

Дербентская няня заподозрена в непреднамеренном убийстве трехлетней девочки. Она призналась, что разозлилась и ударила ребенка.

Ребенок скончался 2 декабря. 23-летняя задержанная рассказала, что уже полгода присматривала за девочкой, мать которой была в отъезде. По словам няни, в тот день ребенок забрался на кухонный шкаф за сладостями. Увидев это, няня, по ее словам, ударила девочку по ногам, отчего та упала, сильно ударилась и умерла на месте.

У подозреваемой нет сертификата о прохождении профессиональных курсов, отмечается в сообщении полиции. Труп ребенка находится на судебно-медицинской экспертизе, собранный материал передан следствию, говорится в сегодняшней публикации на сайте МВД Дагестана.

Республиканское управление Следкома к 17.36 мск 3 декабря не разместило информацию о возбуждении дела.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 ноября было передано в суд дело акушера-гинеколога Республиканского перинатального центра в Хасавюрте, обвиняемой в смерти беременной женщины.