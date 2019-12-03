03 декабря 2019, 17:36
Няня задержана после смерти ребенка в Дербенте
Дербентская няня заподозрена в непреднамеренном убийстве трехлетней девочки. Она призналась, что разозлилась и ударила ребенка.
Ребенок скончался 2 декабря. 23-летняя задержанная рассказала, что уже полгода присматривала за девочкой, мать которой была в отъезде. По словам няни, в тот день ребенок забрался на кухонный шкаф за сладостями. Увидев это, няня, по ее словам, ударила девочку по ногам, отчего та упала, сильно ударилась и умерла на месте.
У подозреваемой нет сертификата о прохождении профессиональных курсов, отмечается в сообщении полиции. Труп ребенка находится на судебно-медицинской экспертизе, собранный материал передан следствию, говорится в сегодняшней публикации на сайте МВД Дагестана.
Республиканское управление Следкома к 17.36 мск 3 декабря не разместило информацию о возбуждении дела.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 ноября было передано в суд дело акушера-гинеколога Республиканского перинатального центра в Хасавюрте, обвиняемой в смерти беременной женщины.
"Уроженец Дагестана не получает необходимой медпомощи в колонии, заявляет его жена", "Телесюжет с осуждением многодетного отца из Чечни вызвал споры в соцсети", "Жительница Дагестана обвинена в убийстве пятилетней дочери".
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