Сотрудник полиции. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

03 декабря 2019, 17:36

Няня задержана после смерти ребенка в Дербенте

Дербентская няня заподозрена в непреднамеренном убийстве трехлетней девочки. Она призналась, что разозлилась и ударила ребенка.

Ребенок скончался 2 декабря. 23-летняя задержанная рассказала, что уже полгода присматривала за девочкой, мать которой была в отъезде. По словам няни, в тот день ребенок забрался на кухонный шкаф за сладостями. Увидев это, няня, по ее словам, ударила девочку по ногам, отчего та упала, сильно ударилась и умерла на месте.

У подозреваемой нет сертификата о прохождении профессиональных курсов, отмечается в сообщении полиции. Труп ребенка находится на судебно-медицинской экспертизе, собранный материал передан следствию, говорится в сегодняшней публикации на сайте МВД Дагестана.

Республиканское управление Следкома к 17.36 мск 3 декабря не разместило информацию о возбуждении дела.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 ноября было передано в суд дело акушера-гинеколога Республиканского перинатального центра в Хасавюрте, обвиняемой в смерти беременной женщины.

Примечание:

"Уроженец Дагестана не получает необходимой медпомощи в колонии, заявляет его жена", "Телесюжет с осуждением многодетного отца из Чечни вызвал споры в соцсети", "Жительница Дагестана обвинена в убийстве пятилетней дочери".

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