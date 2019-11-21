Река Сулак в Дагестане. Стоп-кадр видео канала YouTube "Пресс-служба администрации города Кизилюрта" https://www.youtube.com/watch?v=1nxvzkYSoGw

21 ноября 2019, 19:27

Жительница Дагестана обвинена в убийстве пятилетней дочери

Передано в суд дело жительницы Дагестана, обвиняемой в том, что она утопила своего ребенка в реке.

По версии обвинения, в сентябре 2018 года женщина привела свою пятилетнюю дочь на реку Малый Сулак и утопила ее там. "Убедившись в том, что ребенок перестал подавать признаки жизни, [женщина] скрылась с места происшествия", - сообщила прокуратура Дагестана.

Мать умершей девочки обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК России (убийство малолетнего). Уголовное дело направлено в Верховный суд Дагестана для рассмотрения по существу, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о гибели четырехлетней девочки из Дагестана после побоев. 22 июля МВД сообщило о задержании мачехи умершей. Женщина была арестована, двое ее детей переданы бабушке. Следствие заявило, что не имеет претензий к органам опеки в связи с гибелью ребенка, а пользователи соцсетей напомнили об ответственности и отца ребенка за происшедшее. Смерть девочки подняла проблему наказания за насилие над детьми.

Примечание:

"Правозащитницы назвали прецедентом решение ЕСПЧ по делу жертвы изнасилования в Дагестане", "Срыв аниме-фестиваля в Махачкале спровоцировал дискуссию о правах человека", "Источник сообщил об убийстве по мотивам кровной мести в Ингушетии".

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