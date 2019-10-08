08 октября 2019, 07:20
Суд принял кассационную жалобу Квицинии на итоги выборов
Алхас Квициния подал кассационную жалобу на решение суда, который отказался отменить итоги второго тура выборов президента Абхазии. Также Квициния потребовал, чтобы суд приостановил вступление Рауля Хаджимбы в должность.
Как сообщал "Кавказский узел", 20 сентября Верховный суд Абхазии отказался удовлетворить требование Алхаса Квицинии не признавать победу Рауля Хаджимбы - его конкурента на президентских выборах. Защита Квицинии заявила, что обжалует это решение. Оппозиция потребовала отменить инаугурацию Хаджимбы, ее представители считают, что он не должен вступать в должность президента Абхазии, пока это оспаривается в суде.
Во втором туре выборов президента за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию - 46,17%. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. Закон не поясняет, как учитывать голоса, поданные против всех кандидатов в президенты Абхазии, указали "Кавказскому узлу" журналист Антон Кривенюк и юрист Саид Гезердава.
Алхас Квициния обжаловал решение Верховного суда Абхазии, который ранее отказался признать недействительными итоги второго тура президентских выборов. В Верховный суд 7 октября поступила кассационная жалоба от представителя истца Алхаса Квициния, сообщил в тот же день на своем сайте суд.
В кассационной жалобе Квициния просит суд отменить прошлое решение и принять новое, которым следует, по его мнению, удовлетворить требование о признании незаконным и недействительным решения ЦИК Абхазии об итогах выборов президента. Квициния считает, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права и допустил в ходе судебного разбирательства процессуальные нарушения.
"Действительно, мы сегодня подали кассационную жалобу. Насколько мне известно, в течение двух месяцев должны рассмотреть жалобу. Мы считаем, что решение первой инстанции незаконно", - цитирует Квицинию "Спутник-Абхазия".
Если и кассационная инстанция оставит в силе решение Верховного суда, то Квициния намерен обратиться в Президиум Верховного суда.
"Мы до конца будем законным путем отстаивать свои права. Посмотрим, на что суд Абхазии вообще способен, самостоятельный он или нет. Будем идти дальше. В кассационной инстанции мои интересы будут защищать все те же адвокаты", - сказал Алхас Квициния.
Вместе с жалобой Алхас Квициния подал ходатайство, в котором просит суд приостановить вступление Рауля Хаджимбы в должность президента, назначенное на 9 октября 2019 года, сообщило 7 октября издание Apsadgil.info.
На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликованы биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии, а в разделе "Справочник" - справка о партии "Амцахара".
Кассационная жалоба подлежит рассмотрению в течение двух месяцев с момента поступления в суд кассационной инстанции, информирует издание.
Новости о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О важнейших событиях предвыборной кампании в Абхазии можно узнать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".