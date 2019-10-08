Суд принял кассационную жалобу Квицинии на итоги выборов

08 октября 2019, 07:20

Алхас Квициния подал кассационную жалобу на решение суда, который отказался отменить итоги второго тура выборов президента Абхазии. Также Квициния потребовал, чтобы суд приостановил вступление Рауля Хаджимбы в должность.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 сентября Верховный суд Абхазии отказался удовлетворить требование Алхаса Квицинии не признавать победу Рауля Хаджимбы - его конкурента на президентских выборах. Защита Квицинии заявила, что обжалует это решение. Оппозиция потребовала отменить инаугурацию Хаджимбы, ее представители считают, что он не должен вступать в должность президента Абхазии, пока это оспаривается в суде.

Во втором туре выборов президента за Рауля Хаджимбу проголосовали 47,39% избирателей, за его оппонента Алхаса Квицинию - 46,17%. Девять партий и общественных организаций потребовали признать выборы несостоявшимися, настаивая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. Закон не поясняет, как учитывать голоса, поданные против всех кандидатов в президенты Абхазии, указали "Кавказскому узлу" журналист Антон Кривенюк и юрист Саид Гезердава.

Алхас Квициния обжаловал решение Верховного суда Абхазии, который ранее отказался признать недействительными итоги второго тура президентских выборов. В Верховный суд 7 октября поступила кассационная жалоба от представителя истца Алхаса Квициния, сообщил в тот же день на своем сайте суд.

В кассационной жалобе Квициния просит суд отменить прошлое решение и принять новое, которым следует, по его мнению, удовлетворить требование о признании незаконным и недействительным решения ЦИК Абхазии об итогах выборов президента. Квициния считает, что суд первой инстанции неправильно применил нормы материального права и допустил в ходе судебного разбирательства процессуальные нарушения.

"Действительно, мы сегодня подали кассационную жалобу. Насколько мне известно, в течение двух месяцев должны рассмотреть жалобу. Мы считаем, что решение первой инстанции незаконно", - цитирует Квицинию "Спутник-Абхазия".

Если и кассационная инстанция оставит в силе решение Верховного суда, то Квициния намерен обратиться в Президиум Верховного суда.



"Мы до конца будем законным путем отстаивать свои права. Посмотрим, на что суд Абхазии вообще способен, самостоятельный он или нет. Будем идти дальше. В кассационной инстанции мои интересы будут защищать все те же адвокаты", - сказал Алхас Квициния.

Вместе с жалобой Алхас Квициния подал ходатайство, в котором просит суд приостановить вступление Рауля Хаджимбы в должность президента, назначенное на 9 октября 2019 года, сообщило 7 октября издание Apsadgil.info.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликованы биографии Рауля Хаджимбы и Алхаса Квицинии, а в разделе "Справочник" - справка о партии "Амцахара".

Кассационная жалоба подлежит рассмотрению в течение двух месяцев с момента поступления в суд кассационной инстанции, информирует издание.

Новости о выборах президента Абхазии "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Лето-2019: Кавказ выбирает". О важнейших событиях предвыборной кампании в Абхазии можно узнать в справке "Кавказского узла" "Главное о выборах президента Абхазии-2019".