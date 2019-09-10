10 сентября 2019, 15:13
Уроженец Дагестана осужден за публикацию экстремистского видео
Суд в Ростове-на-Дону расценил публикацию уроженца Дагестана как призыв к терроризму и назначил ему сегодня 2,5 года заключения.
Согласно приговору Северо-Кавказского окружного военного суда, 14 ноября 2014 года Рустам Магомедов, находясь в Махачкале, разместил в интернете экстремистское видео. Магомедов признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса: "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".
31-летний уроженец Дагестана проведет два года и шесть месяцев в колонии-поселении. Также он на полтора года лишен права администрировать интернет-сайты, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе военного суда.
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 9 сентября силовики задержали в Дагестане троих мужчин, подозреваемых в участии в террористической организации и финансировании сирийских боевиков.
"Чеченские силовики объяснили преследование Азамата Байдуева", "Немецкая пресса назвала арестованного за терроризм выходцем из Чечни", "Суд в Англии попросил пересмотреть экстрадиционное дело уроженца Чечни".
Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"
10 сентября 2019, 16:08
-
Отменено решение о депортации петербургского блогера в Азербайджан
Суд в Санкт-Петербурге направил на новое рассмотрение дело о высылке в Азербайджан видеоблогера Эльвина Исаева, лишенного российского гражданства.
10 сентября 2019, 14:51
-
Историк соотнесла женский флешмоб в папахах с кавказскими обычаями
Переодевание женщин в мужскую одежду не противоречит кавказским традициям, указала историк Наима Нефляшева после заявления Хабиба Нурмагомедова о том, что папаху могут носить только мужчины. Участницы флешмоба, публиковавшие фото в папахах, столкнулись с нападками пользователей Facebook, часть из них отказалась от дальнейшего участия в акции.
10 сентября 2019, 13:38
-
Волгоградский молодогвардеец Булатов передумал просить о досрочном освобождении
Бывший замглавы отделения "Молодой гвардии "Единой России" в Волгоградской области Ренат Булатов, осужденный после ДТП с четырьмя погибшими, отозвал заявление об условно-досрочном освобождении, сообщили сегодня адвокат Булатова и представитель облсуда.
10 сентября 2019, 12:38
-
Москвичи поделились воспоминаниями в годовщину теракта на улице Гурьянова
В годовщину взрыва жилого дома на улице Гурьянова в Москве родственники и знакомые погибших принесли 9 сентября на место теракта цветы и мягкие игрушки. Пользователи Facebook признались, что до сих пор помнят пережитый 20 лет назад ужас.
10 сентября 2019, 11:26
-
Более 1,5 тысячи артиллеристов приступили к масштабным стрельбам на Северном Кавказе
Учения ракетчиков и артиллеристов начались 9 сентября на полигонах на Северном Кавказе, сообщили в Южном военном округе. Участие в стрельбах принимают подразделения мотострелковой дивизии в Чечне, заявили сегодня в военной комендатуре республики.
-
10 сентября 2019, 12:38
Москвичи поделились воспоминаниями в годовщину теракта на улице Гурьянова
-
10 сентября 2019, 10:23
Магомет Яндиев связал успех на выборах в Москве с "Умным голосованием"
-
10 сентября 2019, 08:15
Защита сочла необоснованным продление ареста Саутиевой
-
10 сентября 2019, 05:49
Ужахов отказался присутствовать на судебном заседании
-
10 сентября 2019, 05:21
Источник рассказал о личности убитого в Грозном
-
10 сентября 2019, 01:271
ЦИК Абхазии озвучил официальные итоги выборов президента
-
10 сентября 2019, 16:08
Отменено решение о депортации петербургского блогера в Азербайджан
-
10 сентября 2019, 13:38
Волгоградский молодогвардеец Булатов передумал просить о досрочном освобождении
-
10 сентября 2019, 09:15
Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта
-
09 сентября 2019, 21:29
Три человека задержаны в Дагестане по подозрению в финансировании ИГ*
-
09 сентября 2019, 20:25
Чиновники в Дагестане наказаны за недостоверные данные о доходах
-
09 сентября 2019, 20:00
Арест Зарифы Саутиевой продлен на три месяца
-
09 сентября 2019, 19:15
Суд в Ставрополе оставил под стражей Ахмеда Барахоева
-
09 сентября 2019, 17:47
Мэр Ахтубинска осужден за махинации с землей
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
10 сентября 2019, 16:08
Отменено решение о депортации петербургского блогера в Азербайджан
-
10 сентября 2019, 14:511
Историк соотнесла женский флешмоб в папахах с кавказскими обычаями
-
09 сентября 2019, 16:431
Бочаров Андрей Иванович
-
09 сентября 2019, 16:31
Калиматов Махмуд-Али Макшарипович
-
07 сентября 2019, 09:003
Нурмагомедов Хабиб Абдулманапович
-
08 сентября 2019, 09:16
BERG...man TbilisiВыборы в РФ. Второй тур през.выборов в Абхазии. Победа Хабиба и Андрееску и о финале US Open: Надаль - Медведев 52
-
02 сентября 2019, 15:12
BERG...man TbilisiКраснодар и Ростов в лидерах ЧР по футболу. Обзор 8-го тура. И вопрос о "землячестве" в сборной РФ 8
-
30 августа 2019, 10:29
BERG...man TbilisiДагестано-чеченская словесная джигитовка. Зачем Кадырову эти извинения, чего они стоят? 27
-
28 августа 2019, 14:14
BERG...man TbilisiЧечено-дагестанская перестрелка в Краснодаре вызывает рост кавказофобии? 51
-
25 августа 2019, 21:30
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваВ Майкопе изданы работы Рамазана Трахо 2
-
08 сентября 2019, 19:52В ФБ запущен флешмоб. Женщины выставляют свои фото в папахах
-
07 сентября 2019, 23:56В Магасе состоялось открытие исторического сквера "Карачай"
-
07 сентября 2019, 11:50Мэр города Сочи не выполнил обещание предоставить земельный участок многодетной семье
-
06 сентября 2019, 20:48МУП Водоканал повысил тарифы для абонентов не канализованных районов в 10 раз
-
04 сентября 2019, 21:40В результате строительства самоволок, законные жители прилегающих улиц остались без воды и электричества
-
05 сентября 2019, 17:20
Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России
-
04 сентября 2019, 15:42
Теракты в Москве, Буйнакске, Волгодонске (1999)
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
05 сентября 2019, 16:16
В июле 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали два человека
-
04 сентября 2019, 16:49
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе за 2018 год по данным Кавказского Узла