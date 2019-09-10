10 сентября 2019, 15:13

Уроженец Дагестана осужден за публикацию экстремистского видео

Суд в Ростове-на-Дону расценил публикацию уроженца Дагестана как призыв к терроризму и назначил ему сегодня 2,5 года заключения.

Согласно приговору Северо-Кавказского окружного военного суда, 14 ноября 2014 года Рустам Магомедов, находясь в Махачкале, разместил в интернете экстремистское видео. Магомедов признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса: "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

31-летний уроженец Дагестана проведет два года и шесть месяцев в колонии-поселении. Также он на полтора года лишен права администрировать интернет-сайты, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе военного суда.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 9 сентября силовики задержали в Дагестане троих мужчин, подозреваемых в участии в террористической организации и финансировании сирийских боевиков.

Примечание:

"Чеченские силовики объяснили преследование Азамата Байдуева", "Немецкая пресса назвала арестованного за терроризм выходцем из Чечни", "Суд в Англии попросил пересмотреть экстрадиционное дело уроженца Чечни".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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