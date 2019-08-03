Музыкальный фестиваль в Аджарии перенесен из-за протеста священников

03 августа 2019, 12:04

160 жителей Аджарии и местных священников поставили подписи против проведения в старинной крепости фестиваля электронной музыки Georgian Rave, "похожего на КаZантип". Организаторы заявили, что найдут другое место для проведения фестиваля, чтобы избежать конфликта.

Эти люди "выступают против прогресса в нашей стране, в то время как клубный и фестивальный туризм играют важную и решающую роль для экономики Грузии" (перевод "Кавказского узла"), указали организаторы Georgian Rave, опубликовав коллективное обращение и подписи людей, выступивших против фестиваля.

На проведение фестиваля было получено письменное согласие Агентства по защите культурного наследия и памятников Аджарии. Чтобы избежать конфликта, ведутся переговоры об изменении места проведения фестиваля. При этом дата его проведения - 10 августа - и состав участников не изменятся, говорится в публикации, размещенной в группе Georgian Rave в Facebook поздно вечером 2 августа.

По состоянию на 12.00 мск 3 августа 140 пользователей соцсети отметили эту публикацию метками "возмутительно", "сочувствую" и "ха-ха", ее перепостили 110 раз. Публикация собрала более 300 комментариев.

Авторы коллективного обращения заявили, что считают недопустимым проведение в древней византийской крепости Петра мероприятия, "похожего на КаZантип". Они обещали защитить "святую землю от всяческих аморальных и антиправославных действий". В обращении подчеркивается, что требование об отмене фестиваля в поселке Цихисдзири основано на конституционных гарантиях привилегированного положения Грузинской православной церкви, информировали сегодня "Новости-Грузия".

В Конституцию Грузии было внесено дополнение, согласно которому между государством и Грузинской православной церковью устанавливались конкордатные отношения. В соответствии с этим соглашением, ГПЦ получила ряд привилегий в сравнении с другими религиозными организациями. Соответствующее соглашение было заключено между президентом и патриархом 14 октября 2002 года. Фестиваль "КаZантип", проводившийся в Крыму, после включения полуострова в состав России в 2014 году состоялся на черноморском побережье Грузии. Местная патриархия призвала жителей страны отказаться от участия в мероприятии. 25 августа 2014 года духовенство провело протестное шествие к месту проведения музыкального фестиваля.

Ранее, 25 июня, сотни жителей Казбеги повредили инвентарь и унесли рабочие инструменты, чтобы помешать проведению фестиваля электронной музыки Mountain Set: Kazbegi. "Во время организации фестиваля с местными жителями возникли разногласия. Активисты считали, что данное мероприятие оскорбило бы их святыни, и поэтому нам пришлось поменять локацию. В частности, фестиваль перенесли в Бидара. Но на новой локации те же лица с другими сопровождающими систематически приходили и угрожали, что нас выгонят и оттуда", - процитировал "Sputnik Грузия" одну организаторов фестиваля, Мариам Шарашидзе.