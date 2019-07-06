Оппозиция потребовала смены избирательной системы в Аджарии

06 июля 2019, 23:30

Оппозиционные партии выступили с инициативой проведения выборов в Верховный совет Аджарии по пропорциональной системе, заявив о необходимости реформ в связи со сменой системы выборов в парламент Грузии. Реформа ничего не даст оппозиции, если выборы будут проводиться с нарушениями, считают политологи.



Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" 1 июля провела презентацию изменений в Конституцию Грузии, которые предусматривают переход на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году, а также отмену избирательного барьера. Представители объединенной оппозиции, приглашенные на мероприятие, разошлись в оценке предложенных законодательных инициатив, "Единое национальное движение" их в целом поддержало. При этом ЕНД и грузинские НПО раскритиковали идею отмены избирательного барьера.

Требование об изменении избирательной системы выдвинули участники акций протеста в Тбилиси, которые начались после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии–2019". Новости об акциях протеста в Тбилиси "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".

Депутаты аджарского парламента от оппозиции готовы к принятию поправок в Конституцию

Ряд оппозиционных партий - "Единое национальное движение", "Европейская Грузия", Республиканская партия, "Движение строительства", "Служи Грузии", "Гирчи", "Новая Грузия" и "Гражданское движение" потребовали также внесения в Конституцию Аджарии поправок, оговаривающих смену избирательной системы с действующей пропорционально-мажоритарной на пропорциональную.

"Тогда, когда инициирована конституциональная поправка - переход на пропорциональную систему выборов в парламент Грузии, мы считаем, что такие изменения должны быть отражены в Конституции Аджарской автономной республики", - сказал на брифинге лидер партии "Служи Грузии" Мурман Думбадзе 4 июля в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

Он предложил в кратчайшие сроки начать проведение консультаций по разработке проекта конституциональной поправки, чтобы следующие или внеочередные выборы в Верховный совет Аджарии были проведены по новой избирательной системе и "естественного барьера" при его отсутствии.

Депутат Верховного совета Аджарии Петре Замбахидзе уверен, что у политических партий в регионе должна быть возможность быть представленными в Верховном совете.

"Мы ждем ответ. Если консультаций не будет, тогда мы инициируем смену избирательной системы", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Петре Замбахидзе.

По его словам, оппозиции необходимо собрать 20 тысяч подписей жителей Аджарии - сторонников этой инициативы. Сама же смена избирательной системы и отсутствие избирательного барьера в Верховный совет будет способствовать тому, что в законодательном органе могут быть представлены три - пять партий, которые не преодолевали избирательный барьер, и эти партии смогут получить на выборах по одному-два мандата.

Говоря о смене избирательной системы - упразднения выборов по мажоритарной системе, Замбахидзе привел в пример то, что в Батуми создано три мажоритарных округа, в то время, как на большой территории трех административных районов региона - Хуло, Кеда и Шуахеви, в которых много сел, избирается один мажоритарный депутат. Кроме того, для населения будет проблематично избирать в один день депутатов парламента по одной системе и депутатов в Верховный совет по другой.

В Верховном совете Аджарии 21 депутат, из них шесть - мажоритарных. Последние выборы в Верховный совет Аджарии состоялись 8 октября 2016 года параллельно с голосованием на выборах в парламент Грузии. По итогам голосования в Верховный совет Аджарии прошли четыре партии: "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", "Единое национальное движение", "Нино Бурджанадзе – Демократическое движение" и "Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили – Альянс патриотов Грузии". В настоящее время в Верховном Совете Аджарии 14 депутатов от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение", остальные – оппозиционеры.

Смена избирательной системы в Аджарии повторит результаты реформирования в целом по Грузии

У многих партий нет аджарских районных партий, но в случае смены избирательной системы выборов в Верховный совет в масштабах Аджарии произойдет то же самое, что в Тбилиси: не исключено создание коалиционного правительства, считает координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе.

По его мнению, в случае прохождения в законодательный орган Аджарии нескольких партий и отсутствии большинства, которое самостоятельно сможет сформировать правительство, партиям придется договариваться.

Анджапаридзе не исключает, что поправки в Конституцию Аджарии по смене избирательной системы будут инициированы после того, как будут решены все технические вопросы по смене системы в Конституции Грузии, которые будут в ней отражены. Среди таких вопросов - кто получит нераспределенные мандаты.

"Если выборы в парламент Грузии на территории всей страны пройдут по новой пропорциональной системе, а выборы в Верховный Совет Аджарии по прежней - пропорционально-мажоритарной, то произойдет конституционный маразм", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Заал Анджапаридзе.

Руководитель НПО "Центр демократического аудита", доктор политических наук Армаз Ахвледиани считает главным не вопрос распределения сил в Верховном совета Аджарии, созванном при новой избирательной системе, или вопрос формирования им правительства региона, а вопрос справедливого проведения выборов в 2020 году. При проведении выборов с использованием административного ресурса, подкупа избирателей и оказания давления на них, "даже самая хорошая система выборов теряет смысл", уверен эксперт.

"В этом я вижу основную опасность. Наряду с консультациями о деталях перехода на пропорциональную систему выборов надо договориться, чтобы следующие выборы прошли не по плану Бидзины Иванишвили (лидера "Грузинской мечты" – прим. «Кавказского узла»). Его план - любым путем сохранить власть", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Армаз Ахвледиани.

По его мнению, смена избирательной системы перед парламентскими выборами 2020 года инициирована под давлением общественности, политических партий и международного сообщества, но по этой системе выборов Грузия должна была провести парламентские выборы, начиная с 2024 года.

"Вероятно, Иванишвили решил, что лучше будет принять эту систему выборов сейчас и продемонстрировать всем, что он готов на эти важные законодательные изменения", - сказал Армаз Ахвледиани.

Пропорциональная система выборов парламента Грузии без избирательного барьера может привести к формированию коалиционного правительства в стране и ослаблению "Единого национального движения", спрогнозировали ранее опрошенные "Кавказским узлом" грузинские политологи. Вопрос политического будущего страны после проведения выборов в 2020 году зависит от того, использует ли "Грузинская мечта" на выборах административный ресурс, отметил Ника Читадзе. Рамаз Сакварелидзе при этом указывал на то, что коалиционным правительством трудно управлять, и в стране может возникнуть сложная ситуация.