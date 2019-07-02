Грузинские НПО раскритиковали идею отмены избирательного барьера

02 июля 2019, 22:21

Предложенная "Грузинской мечтой" ликвидация избирательного барьера на выборах позволит пройти в парламент партиям с сомнительными источниками финансирования и созданным этническими меньшинствами, указали представители неправительственных организаций. Они опасаются, что "Грузинской мечте" будет легче контролировать парламент с депутатами от множества мелких партий.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" 1 июля провела презентацию изменений в Конституцию Грузии, которые предусматривают переход на пропорциональные парламентские выборы в 2020 году, а также отмену избирательного барьера. Представители объединенной оппозиции, приглашенные на мероприятие, разошлись в оценке предложенных законодательных инициатив. "Единое национальное движение" от участия в презентации отказалось.

Депутатов в грузинский парламент избирают по пропорционально-мажоритарной системе, по партийным спискам и одномандатным избирательным округам. Пропорциональная система предполагает, что выборы проходят по партийным спискам. Последние выборы в парламент Грузии в октябре 2016 года прошли по действующей избирательной системе вопреки протестам оппозиции. Власти пообещали изменить избирательную систему к следующим парламентским выборам, в 2020 году. После этого 15 грузинских партий объединились для разработки поправок в избирательную систему.

Избирательный барьер на выборах важен, в частности, для того, чтобы в парламент проходили партии, пользующиеся поддержкой населения, указал руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе. В условиях, когда такого барьера нет, в парламент могут пройти маленькие партии, созданные прямо перед выборами, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Грузинская мечта" может перетянуть на свою сторону депутатов от таких партий, у которых будет очень мало мандатов в парламенте. Таким образом "Грузинская мечта" сможет контролировать парламент", - сказал Ника Читадзе.

Отсутствие избирательно барьера ставит под вопрос дееспособность парламента, избранного таким образом, считает координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе. "Это позволит пройти в парламент партиям без компетенции, квалификации, биографии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Анджапаридзе отметил, что предложенные "Грузинской мечтой" поправки позволят пройти в парламент партиям, созданным национальными меньшинствами. "При отсутствии избирательного барьера появился риск, что в регионах, компактно заселенных этническими меньшинствами, создадут партии на национальной почве, и при получении одного или двух мандатов они могут начать вести свою политику", - обеспокоен Анджапаридзе. Он не исключил, что в ходе работы над проектом конституционной поправки правящая партия откажется от ликвидации избирательного барьера.

Отмена избирательного барьера увеличит число партий, представленных в парламенте, и в этом случае будет особенно важно знать, из каких источников финансируются эти политические объединения, указала представитель НПО "Международная прозрачность - Грузия" Екатерина Гигаури в эфире "Рустави 2" (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

"В парламент могут пройти пророссийские партии и партии-сателлиты", - указал в эфире телеканала председатель НПО "Ассоциация молодых юристов" Сулхан Саладзе.

Возможность прохождения в парламент маленьких "партий одного человека" и региональных партий беспокоит и председателя оппозиционной фракции "Единое национальное движение" парламента Романа Гоциридзе. "Партии могут быть созданы по любому признаку, в том числе и религиозному и этническому", - добавил он корреспонденту "Кавказского узла", уточнив, что для получения одного мандата депутата парламента необходимо будет набрать 10 тысяч голосов избирателей.

Он также выразил опасения, что лидер "Грузинской мечты", располагающий значительными финансовыми ресурсами, сможет привлечь депутатов от мелких партий на свою сторону.

Гоциридзе надеется, что избирательный барьер отменен не будет. При этом он подчеркнул, что ЕНД готово поддержать проект "Грузинской мечты" даже в том случае, если он будет предполагать отмену избирательного барьера. "Тот вариант, который сейчас предлагает "Грузинская мечта", лучше действующей избирательной системы - пропорционально-мажоритарной. Если даже проект не будет изменен в ходе консультаций, мы его поддержим", - заверил председатель парламентской фракции ЕНД.

Требование изменение избирательной системы выдвинули участники акций протеста в Тбилиси, которые начались после скандала с российской делегацией в здании парламента Грузии 20 июня, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии–2019". Новости об акциях протеста в Тбилиси "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Новые протесты в Грузии-2019".