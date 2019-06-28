28 июня 2019, 23:36

Чиновница в Карачаево-Черкесии осуждена за хищение 3,6 миллиона

Начальник отделения почтовой связи Зеленчукского почтамта приговорена к условному сроку за присвоение бюджетных денег, сообщила сегодня прокуратура Карачаево-Черкесии. Осужденная не признала своей вины.

Согласно приговору Зеленчукского районного суда, обвиняемая в марте-апреле 2018 года присвоила 3,6 миллиона рублей. Суд назначил ей четыре года и шесть месяцев условного лишения свободы с таким же испытательным сроком. Кроме того, с начальника отделения полностью взыскана сумма ущерба, причиненного "Почте России". Приговор суда вступил в законную силу, проинформировала прокуратура.

Подсудимая не признала своей вины ни на стадии предварительного следствия, ни в суде, сообщило ведомство на своем сайте. Максимальное наказание, которое грозило осужденной по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса "Присвоение или растрата", составляет десять лет заключения.

По состоянию на 23.36 мск 28 июня, на сайте Зеленчукского районного суда недоступна информация о судебном делопроизводстве.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 июня суд в Карачаево-Черкесии признал виновными бывшего главу республиканского управления МЧС и его первого заместителя в хищении миллиона рублей, а также по делу о взяточничестве и служебном подлоге.

Примечание:

"В Волгоградской области экс-глава управления МЧС приговорен к 3,5 года колонии", "Прокуратура Северной Осетии подозревает бизнесмена в хищении пяти миллионов рублей из бюджета", "В Северной Осетии глава комитета по связи подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями".

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