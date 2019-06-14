Глава МЧС Карачаево-Черкесии и его заместитель осуждены условно за мошенничество и взятки

14 июня 2019, 16:11

Суд в Карачаево-Черкесии признал виновным бывшего главу республиканского управления МЧС, а также его первого заместителя в хищении миллиона рублей, а также по делу о взяточничестве и служебном подлоге и приговорил к 7,5 и 3 годам условного срока соответственно, сообщила сегодня прокуратура. Осужденные вины не признали.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля было передано в суд дело бывшего начальника управления МЧС России по Карачаево-Черкесии и его первого заместителя, обвиненных в мошенничестве, взятках и служебном подлоге.

По версии следствия, с августа по декабрь 2014 года обвиняемые составили подложные документы о проведении работ по госконтрактам на сумму более 1,06 миллиона рублей, а в октябре 2016 года глава регионального МЧС получил взятку за предоставление этой компании новых выгодных контрактов.

Черкесским горсуд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника регионального управления МЧС за два эпизода хищения бюджетных средств на общую сумму свыше одного миллиона рублей (ч.3 ст.159 УК России) и два факта взяточничества общей суммой в 350 тысяч рублей (п. «в» ч.5 ст.290 УК России). Он осужден на 7,5 лет условно с испытательным сроком в 5 лет, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Карачаево-Черкесии.

Первый замглавы ведомства также осужден по двум эпизодам хищения бюджетных денежных, кроме того - за служебный подлог (ч. 2 ст.292 УК России) и приговорен к трем годам условно с испытательным сроком в два года, отмечает ведомство. Приговор в законную силу не вступил.

Подсудимые вину не признали, информирует сегодня «Интерфакс».

На сайте Черкесского горсуда на 16.05 мск сегодня нет информации о вынесении приговора в отношении бывшего руководства регионального управления МЧС.

Напомним, что 12 апреля в суд было передано дело бывшего заместителя руководителя управления МЧС по Карачаево-Черкесии, обвиненного в служебном подлоге, превышении полномочий и взяточничестве.