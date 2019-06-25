Савостин в последнем слове призвал суд к объективности

25 июня 2019, 18:07

Руководитель "Народного веча Минеральных Вод" Михаил Савостин, выступая с последним словом в суде, назвал себя невиновным. Следствие так и не установило, кому принадлежали наркотики, в хранении которых обвинен Савостин, констатировала адвокат.

Как информировал "Кавказский узел", Михаил Савостин был задержан 5 апреля 2018 года и арестован по обвинению в хранении наркотиков. На прениях в Минераловодском горсуде 14 июня обвинитель запросил для Савостина четыре года заключения.

Михаил Савостин утверждает, что наркотики ему подброшены. Экспертиза не нашла наркотиков в крови Савостина. Также судмедэксперты подтвердили, что при задержании активисту были нанесены телесные повреждения, когда ему связали руки проволокой, уложив на пол автобуса. Правозащитный центр "Мемориал" признал Савостина политзаключенным.

На сегодняшнем заседании в зале суда присутствовали прокурор, общественный защитник Вероника Широкова, представители СМИ и еще 15 человек, передал корреспондент "Кавказского узла". Михаил Савостин выступил с последним словом. "Ваша честь, я уже не раз говорил о своей невиновности. Я прошу, чтобы вы меня судили, как судили бы своих близких, если бы, не дай Бог, они попали в такую ситуацию. Мое дело сфабриковано, я невиновен", - добавил он.

Вероника Широкова выразила надежду на справедливый приговор. "Мы все-таки надеемся, что приговор будет справедливым. Преступление не раскрыто, так как истинный преступник, которому принадлежат запрещенные вещества, не установлен, а невиновность Савостина очевидна. Мы все ждем, что Михаил выйдет на свободу", - сказала Широкова корреспонденту "Кавказского узла".

Судья удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора. Оглашение вердикта суда назначено на 10.00 мск 26 июня.

Сегодня ставропольский активист Виктор Круглов провел одиночный пикет в поддержку Михаила Савостина. Савостин пострадал за активную общественно-политическую деятельность, сказал "Кавказскому узлу" председатель профсоюза предпринимателей "Солидарность" Алексей Курсиш.

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