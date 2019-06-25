Виктор Круглов во время одиночного пикета в поддержку Михаила Савостина. Минеральные Воды, 25 июня 2019 г. Фото Аси Капаевой для "Кавказского узла"

25 июня 2019, 15:33

Активист на Ставрополье провел пикет перед оглашением приговора по делу Савостина

Ставропольский активист Виктор Круглов провел сегодня одиночный пикет в поддержку главы "Народного вече Минеральных Вод" Михаила Савостина, потребовав его свободы. Савостин пострадал за активную общественно-политическую деятельность, считает председатель профсоюза предпринимателей "Солидарность" Алексей Курсиш.

Как писал "Кавказский узел", руководитель "Народного вече Минеральных Вод" Михаил Савостин был задержан 5 апреля 2018 года и арестован по обвинению в хранении наркотиков. На прениях в Минераловодском горсуде 14 июня обвинитель попросил приговорить  Савостина к реальному сроку. Сам Савостин потребовал полного оправдания и освобождения. Суд назначил оглашение приговора на 25 июня в 11.00 мск.

Михаил Савостин утверждает, что наркотики ему подброшены. Экспертиза не нашла наркотиков в крови Савостина. Также судмедэксперты подтвердили, что при задержании активисту были нанесены телесные повреждения, когда ему связали руки проволокой, уложив на пол автобуса. Правозащитный центр "Мемориал" признал Савостина политическим заключенным. О политическом характере преследования активиста заявляла и защита. 

Назначенное на 11.00 мск сегодня оглашение приговора по делу Михаила Савостина было отложено на 15.30 мск сегодня в связи с тем, что обвиняемого не доставили в суд.  Также на заседание не явился прокурор, сообщил корреспондент «Кавказского узла». 

Глава Ставропольской краевой общественной организации по защите прав человека Виктор Круглов за час до оглашения приговора провел одиночный пикет у здания администрации Минеральных Вод с 14.00 мск до 14.30 мск. Активист держал плакат «Свободу предпринимателю Михаилу Савостину», передал корреспондент «Кавказского узла».

«Все знают, что Михаил (Савостин) – общественный деятель. Но он также много лет занимается и предпринимательской деятельностью. У него был магазин кровельных материалов. Я считаю, что дело в его отношении сфабриковано. В деле нет никаких доказательств, все экспертизы не подтверждают то, что он употреблял наркотики», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Виктор Круглов.

Михаил Савостин - член политсовета Ассамблеи народов Кавказа, глава движения "Народное вече Минеральных Вод", создатель ставропольского регионального отделения Независимого профсоюза "Солидарность", один из учредителей "Фонда защиты прав и интересов бизнеса". В 2013 году баллотировался на пост мэра Железноводска от "Парнаса", его лично поддержал Борис Немцов, отмечается в публикации ПЦ "Мемориал".

Михаил Савостин пострадал, прежде всего, за общественно-политическую деятельность, считает  председатель профсоюза предпринимателей «Солидарность» Алексей Курсиш. «Ему ранее не раз поступали угрозы. Он выступал против коррупции, произвола отдельных чиновников на Ставрополье, он всегда открыто выражал свою позицию», – заявил Курсиш корреспонденту «Кавказского узла».

Случаи преследования активистов в регионах юга России и странах Южного Кавказа, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Михаил Савостин третьи сутки голодает в СИЗО на Ставрополье", "Адвокат связал преследование ставропольского активиста Савостина с его деятельностью", "Оставлен в силе арест ставропольского активиста Савостина".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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